SEO

Интервью с организатором SeoCafe — Андреем Капельцовым
Катерина Коламбет
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Сегодня состоится вторая встреча SEO-специалистов, которую многие, как мы знаем, с нетерпением ждут. Нам удалось перехватить организатора ивента и задать ему несколько вопросов. Возможно, после прочтения этого интервью, вы тоже захотите пойти на SeoCafe.

пойти на SeoCafe

Итак, знакомьтесь — Андрей Капельцов, руководитель отдела исследований поисковых систем в Сео-Студио.

— В истории каждого замечательного события, по идее, должна быть красивая легенда. Расскажи или придумай легенду Seo-cafe? 

Лучше всего по этому поводу высказался Сергей Кокшаров в своем блоге Devaka.ru:

«Среди тех, кто посещал конференции, посвященные Интернет-маркетингу, часто бытует мнение, что самая полезная часть во всех этих мероприятиях — афтепати, когда специалисты общаются в неформальной обстановке с другими участниками. Бывает даже так, что на афтепати “палят темы” и порой информативность и практичность этих “вечеринок” выше, чем формальная часть выступлений. Хотя, стоит заметить, не на всех мероприятиях :) В таком случае, почему бы не убрать формальную часть и не оставить только афтепати?»

— Наверное, ты согласишься, что фуршет — более удобная форма проведения подобных сходок. Ведь когда ты сидишь за столом, ты общаешься с теми, кто рядом и будет не совсем удобно встать и пересесть в другой конец стола. Будет ли следующая встреча без «длинного стола»?

При опросе однозначного мнения не было высказано. Кому-то удобно сидя, кому-то стоя. Весь вечер находиться в положении стоя сложно, но и из-за стола не просто выбираться. Потому мы решили, что основная часть зала будет в виде фуршета и часть зала с возможностью присесть.

— Как насчет провести встречу на крыше высотного здания?

Интересная идея. Главное, чтобы это было безопасно. Обязательно возьму на вооружение! 

— Планируются ли какие-нибудь мини-выступления участников встречи, чтобы рассказать что-то интересное, а потом подискутировать? 

Да, в упрощенной форме. Тема дискуссии — факторы ранжирования Google. У Сергея Кокшарова, да и у меня тоже, заготовлены результаты разных экспериментов, которыми мы с удовольствием поделимся. Каждый желающий может подготовить мини-доклад о своих наблюдениях или задать вопросы, которые его интересуют. Привычный вариант с проектором и микрофоном в этом помещении невозможен, но в будущем мысли о развитии в этом направлении есть.

— Как на счет каких-нибудь простых прикольных сеошных игр для участников встречи? 

Bigmir.net, возможно, устроит небольшой конкурс с подарками. К сожалению, мой любимый конкурс «борьбу за ТОП 1» в условиях встречи реализовать невозможно.

— Сегодня попался отличный пассаж:

«Просто мы все так устроены: обычная, мирная мотивация "качественно делать работу, спокойно развиваться и достойно зарабатывать" гораздо слабее, чем мотивация "любой ценой задавить конкурентов и всему миру доказать, что я — круче всех!". Ради этой бескомпромиссной цели мы мобилизуем все силы. И зачастую создаем гениальные фишки».

— На SeoCafe ведь царит дружеская и доброжелательная атмосфера? Не портят ли такие сходки здоровый дух конкуренции, тот самый запал сделать лучше всех и первым?

 Рынка хватит всем. Главное, поддерживать и стимулировать его развитие. А это проще делать совместными усилиями специалистов ведущих компаний.

— Знаю, на прошлой сходке была девушка. Она SEO-специалист? 

На прошлой встрече было 8 барышень и четыре из них SEOшницы.

— Благодарим Андрея за интервью. Желаем всем, кто будет на встрече сегодня, интересного и конструктивного общения.

Мысленно мы с вами. Из Netpeak, кстати, будут двое ребят — Денис Шенцев и Владимир Рева. Ну, устрашающую фотку покажем одного из них — Дениса.

Денис Шенцев

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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