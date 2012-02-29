Инсайды

Netpeak теперь и в Самаре
Катерина Коламбет
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Пару дней назад мы открыли представительство (с перерезанием ленточки, всё как положено) в одном из крупнейших городов Российской Федерации - Самаре. Впрочем, многие знают, что самарское представительство появилось у нас еще в 2008-м, однако теперь задан вектор развития, активно пополняется штат и обустраивается офис.

самарское представительство

В первую очередь ребята будут развивать PPC-направление (тем более, мы теперь сертифицированное Яндексом агентство), во вторую - SEO. Директором представительства стал один из "ветеранов" Netpeak - Дмитрий Пискарев (уже знакомый вам как мета-редактор DMOZ). А сейчас прямое включение.

— Привет, Дима! Как слышно?

— Привет, Катя! Отлично! Как в Одессе?

Далее следует короткий разговор о погоде в Одессе и Самаре.

Не утомляя вас длинными диалогами скажу, что в офисе с Димой работают еще двое нетпиковцев:

  • Виталий Фокин aka Fok (работает с  нами уже больше года) начал свой путь в отделе веб-разработок, на данный момент трудится в департаменте внутренних разработок под руководством Олега Саламахи;
  • Кожевников Александр - новичок в отделе веб-разработок. Работает с нами всего несколько месяцев, но демонстрирует успехи в обучении.

Скоро у нас станет еще больше самарских коллег и время от времени одесситы и киевляне будут приезжать в гости, проводить учения, да и просто погулять по городу :)

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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