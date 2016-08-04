Подарки от SaaS-продуктов Netpeak Group: Serpstat, Ringostat, Netpeak Software

Обычно мы не рассказываем о новостях и акциях продуктов Netpeak Group, но в этом году Serpstat, Ringostat и Netpeak Software сделали колоссальный рывок вперед и вверх. Сегодня это высокотехнологичные бизнесы, известные и любимые пользователями 100+ стран мира. К новогодним праздникам команды продуктов подготовили целый мешок подарков — для тебя, читатель.

Serpstat: инструмент для взрывного роста в SEO, PPC, поисковой аналитике и маркетинге

Serpstat — многофункциональная платформа для копирайтеров, маркетологов, SEO- и PPC-специалистов. Основана в 2013 году как внутренний сервис Netpeak для подбора ключевых фраз. В 2016 году полностью реформируется и превращается в 5-модульный сервис :

SEO-аудит сайта. Анализ обратных ссылок. Мониторинг позиций. Анализ ключевых фраз. Анализ конкурентов.

В 2016 году в Serpstat также:

растет количество платных клиентов в 5 раз;

увеличивается в 2 раза количество пользователей;

меняется дизайн сайта;

растет месячный доход в 3 раза;

возникают 4 новые региональные базы данных;

команда сервиса расширяется в 5 раз.

Больше данных об изменения за год в инфографике.

В период с 15 по 30 декабря в Serpstat действуют новые скидки при оплате на длительный период, почти вдвое больше стандартных:

3 месяца доступа — 10 ( ̶5̶)%

6 месяцев доступа — 20 (1̶0̶)%

12 месяцев доступа — 40 (2̶0̶)%

36 месяцев доступа — 50 (4̶0̶ )%

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Netpeak Spider — Your Personal SEO Crawler

Netpeak Spider — десктопная программа, которая позволяет провести комплексный аудит внутренней SEO-оптимизации сайтов. Основные фишки программы:

автоматический поиск 64 SEO-ошибок в 51 параметре;

полная кастомизация краулинга (особенно, возможность отключать параметры и производить поиск по исходному коду);

5 режимов сканирования;

расчёт внутреннего PageRank;

встроенный инструмент анализа исходного кода и HTTP-заголовков;

генерация XML и HTML Sitemap.

Продукт изначально разработан для внутреннего использования в агентстве Netpeak, но в 2013 году бесплатная версия программы была выпущена в паблик и получила широкое распространение среди SEO-специалистов всего мира. А в 2014 году была основана компания Netpeak Software, которая начала разработку новой версии инструмента, и 21 июня 2016 года был выпущен первый релиз полностью переработанного Netpeak Spider.

За последние 6 месяцев количество пользователей Netpeak Spider выросло в 2 раза, а сам продукт серьёзно преобразился — выпущено 9 масштабных обновлений:

В преддверии Нового года и Рождества ребята из Netpeak Software проводят акцию — скидка 30% на все продукты. Используйте промокод NewYear2017 при оформлении заказа. И поспешите! Акция действует только до 8 января 2017 года.

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Ringostat: Intelligent Call Tracking

Ringostat — сервис аналитики звонков и оптимизации бизнес-процессов. Он позволяет определить эффективность рекламных кампаний и грамотно перераспределить рекламный бюджет. Также это полнофункциональная облачная АТС с гибкими настройками и готовым интерфейсом для работы менеджера. Помимо прочего, сервис помогает определять и повышать эффективность работы отдела продаж в целом и менеджеров в частности.

За 2016 год продукт вырос, стал коллтрекингом №1 в Украине, Болгарии и Казахстане, а также вошел в пятерку лучших call tracking сервисов России. Коллектив компании стал в два раза больше, сейчас это более сорока человек в трех городах — Одессе, Черкассах и Киеве. Доход сервиса вырос в три раза, а количество активных проектов увеличилось вдвое.

Что касается технической части, здесь также произошли ощутимые изменения — сервис представил новый дизайн интерфейса и новые отчеты, которые дают намного больше данных для качественной аналитики и возможностей для кастомизации. Были разработаны, внедрены и обновлены крутые интеграции с такими системами, как Kissmetrics, Woopra, Yagla и amoCRM, в связке с которыми Ringostat без преувеличения можно назвать незаменимым инструментом в руках интернет-маркетолога.

Подробно о том, что произошло в Ringostat за год.

В канун Нового года действует выгодное предложение — скидка 30% при оплате на год. Специальные условия действуют только в последнюю рабочую неделю декабря — с 26 по 30 число.

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