Подарки от SaaS-продуктов Netpeak Group: Serpstat, Ringostat, Netpeak Software

Обычно мы не рассказываем о новостях и акциях продуктов Netpeak Group, но в этом году Serpstat, Ringostat и Netpeak Software сделали колоссальный рывок вперед и вверх. Сегодня это высокотехнологичные бизнесы, известные и любимые пользователями 100+ стран мира. К новогодним праздникам команды продуктов подготовили целый мешок подарков — для тебя, читатель.
Serpstat: инструмент для взрывного роста в SEO, PPC, поисковой аналитике и маркетинге
Serpstat — многофункциональная платформа для копирайтеров, маркетологов, SEO- и PPC-специалистов. Основана в 2013 году как внутренний сервис Netpeak для подбора ключевых фраз. В 2016 году полностью реформируется и превращается в
- SEO-аудит сайта.
- Анализ обратных ссылок.
- Мониторинг позиций.
- Анализ ключевых фраз.
- Анализ конкурентов.
В 2016 году в Serpstat также:
- растет количество платных клиентов в 5 раз;
- увеличивается в 2 раза количество пользователей;
- меняется дизайн сайта;
- растет месячный доход в 3 раза;
- возникают 4 новые региональные базы данных;
- команда сервиса расширяется в 5 раз.
Больше данных об изменения за год в инфографике.
В период с 15 по 30 декабря в Serpstat действуют новые скидки при оплате на длительный период, почти вдвое больше стандартных:
3 месяца доступа — 10 ( ̶5̶)%
6 месяцев доступа — 20 (1̶0̶)%
12 месяцев доступа — 40 (2̶0̶)%
36 месяцев доступа — 50 (4̶0̶ )%
Netpeak Spider — Your Personal SEO Crawler
Netpeak Spider — десктопная программа, которая позволяет провести комплексный аудит внутренней SEO-оптимизации сайтов. Основные фишки программы:
- автоматический поиск 64 SEO-ошибок в 51 параметре;
- полная кастомизация краулинга (особенно, возможность отключать параметры и производить поиск по исходному коду);
- 5 режимов сканирования;
- расчёт внутреннего PageRank;
- встроенный инструмент анализа исходного кода и HTTP-заголовков;
- генерация XML и HTML Sitemap.
Продукт изначально разработан для внутреннего использования в агентстве Netpeak, но в 2013 году бесплатная версия программы была выпущена в паблик и получила широкое распространение среди SEO-специалистов всего мира. А в 2014 году была основана компания Netpeak Software, которая начала разработку новой версии инструмента, и 21 июня 2016 года был выпущен первый релиз полностью переработанного Netpeak Spider.
За последние 6 месяцев количество пользователей Netpeak Spider выросло в 2 раза, а сам продукт серьёзно преобразился — выпущено 9 масштабных обновлений:
- 2016.08.04
Netpeak Spider 2.1: классификация ошибок, выбор параметров, новая логика работы с результатами
- 2016.09.02 Netpeak Spider 2.1.0.6: Новая панель «Сводка» и анализ внешних ссылок
- 2016.09.20 Netpeak Spider 2.1.0.7: Сканирование и определение ошибок XML Sitemap
- 2016.09.27 Netpeak Spider 2.1.0.8: Сканирование по списку URL
- 2016.10.06 Netpeak Spider 2.1.1: Просмотр исходного кода и HTTP-заголовков + 5 новых ошибок
- 2016.10.18 Netpeak Spider 2.1.1.1: Глобальное изменение алгоритма сканирования
- 2016.11.08 Netpeak Spider 2.1.1.2: Расчёт внутреннего PageRank
- 2016.12.07 Netpeak Spider 2.1.1.3: Генерация Sitemap
- 2016.12.20 Netpeak Spider 2.1.1.4: Пользовательский поиск и извлечение данных
В преддверии Нового года и Рождества ребята из Netpeak Software проводят акцию — скидка 30% на все продукты. Используйте промокод NewYear2017 при оформлении заказа. И поспешите! Акция действует только до 8 января 2017 года.
Ringostat: Intelligent Call Tracking
Ringostat — сервис аналитики звонков и оптимизации бизнес-процессов. Он позволяет определить эффективность рекламных кампаний и грамотно перераспределить рекламный бюджет. Также это полнофункциональная облачная АТС с гибкими настройками и готовым интерфейсом для работы менеджера. Помимо прочего, сервис помогает определять и повышать эффективность работы отдела продаж в целом и менеджеров в частности.
За 2016 год продукт вырос, стал коллтрекингом №1 в Украине, Болгарии и Казахстане, а также вошел в пятерку лучших call tracking сервисов России. Коллектив компании стал в два раза больше, сейчас это более сорока человек в трех городах — Одессе, Черкассах и Киеве. Доход сервиса вырос в три раза, а количество активных проектов увеличилось вдвое.
Что касается технической части, здесь также произошли ощутимые изменения — сервис представил новый дизайн интерфейса и новые отчеты, которые дают намного больше данных для качественной аналитики и возможностей для кастомизации. Были разработаны, внедрены и обновлены крутые интеграции с такими системами, как Kissmetrics, Woopra, Yagla и amoCRM, в связке с которыми Ringostat без преувеличения можно назвать незаменимым инструментом в руках интернет-маркетолога.
Подробно о том, что произошло в Ringostat за год.
В канун Нового года действует выгодное предложение — скидка 30% при оплате на год. Специальные условия действуют только в последнюю рабочую неделю декабря — с 26 по 30 число.
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