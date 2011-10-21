Интервью с Максимом Юриным (SMM-директор Red Keds)

Сегодня у нас в гостях Максим Юрин — SMM-директор креативного агентства Red Keds . Мы познакомились с ним на недавней конференции по маркетингу в социальных медиа, где он выступал с докладом. Доклад «разобрали» на твиты - получилось интересно и остроумно. Впрочем, как и это интервью. Поговорили о том, какими должны быть посты от имени брендов, о новой метрике, о кейсах, об отчетах и многом другом. И, да, Макс феерически быстро отвечает на письма!

— Какой минимум информации о клиенте и продукте необходим, чтобы сформировать стратегию продвижения/рекламы?

Суть продукта, его особенности, конкурентные преимущества. В идеале — рекомендации по степени смелости креатива, tone of voice. Еще неплохо, когда заранее заявлены бюджет/необходимый охват.

— Из скольки человек состоит стратегический отдел в Red Keds и сколько времени требуется на анализ/исследование для разработки стратегии SMM-продвижения среднестатистического клиента?

У нас четыре роскошно-премиальных стратега. В среднем на анализ и исследование уходит 7-10 рабочих дней.

— Расскажи о тематиках, для которых не работает и никогда не будет работать продвижение в социальных сетях.

Мне сложно представить всё B2B направление — все-таки не особо привычно пока обсуждать работу и бизнес в социальных сетях. Иногда оно может работать, но эффективней будет продвигаться как-то еще. Сложно представить эффективное продвижение всяческих очень интимных и «стыдных» продуктов — прокладок, средств от различных противных заболеваний и пр. Т. е. того, что не принято обсуждать в социуме, а, значит, и в социальных медиа. В остальном - можно продвигать и обсуждать практически все. Да и прокладки, блин, тоже!:)

— Клиент всегда прав? Что делать, когда клиент крупный и важный, но отдачи от работы нет — отказывать и останавливать работу или работать дальше, предлагая новую стратегию?

Отказывать. С крупными и важными клиентами обычно крупные и важные проблемы. А нервные клетки не восстанавливаются, главное — здоровье! (и секс).

— У тебя бывают периоды застоя? Что делать, если мозги «не работают», а клиент наседает и срочно просит что-то ему «накреативить»?

Ну, я вообще-то не особо креативщик, но бывают, конечно. Есть множество креативных методик, которые помогут простимулировать процесс творчества. У нас в этом специалист Вася Лебедев, посмотрите его презентацию. Еще всегда можно отдать что-то на аутсорс или просто попросить совета и идей у коллег в тех же социальных сетях.

— В Уанете SMM все больше заключается в проведении конкурсов и акций, чтобы привлечь пользователей. А что у вас?

Да, примерно то же самое. Это, наверное, наиболее просто и эффективно. Еще, конечно, наполнение контентом и мониторинг-реагирование. Набирают оборот приложения и интегрированные кампании.

— Расскажи о самых интересных кейсах, которые были реализованы в Red Keds?

Из последних — два супер-проекта для Панасоника!

Первая в мире онлайн-фотостудия, где каждый может почувствовать себя профессиональным фотографом. Вирусно-наркоманская кампания про фитнес-клуб, в котором качаются тяжелыми зеркальными фотоаппаратами. Игра для Айфона для Юнилевера и мороженого «Экзо». Не совсем понял зачем это все, но ролик о кейсе, озвученный Кураж-Бамбеем очень крутой!

— А какие 2-3 SMM-кампании тебя впечатлили в этом году больше всего?

Скромно скажу, что из российских — «Зеркалочка» и Touchz.ru (см. выше). Они не только в социальных медиа, но крутые, правда:) Еще понравилась Интернет-валюта на твитах — просто и классно!

— Есть ли интересные кейсы/примеры продвижения в русскоязычном сегменте с использованием геолокационных сервисов (Foursquare)? Расскажи о таких.

Я не припомню успешных. FourSquare у нас пользуются только сами рекламщики и хипстеры, а они не потребляют продукты/услуги брендов, а питаются только духовной пищей.

— Что ты думаешь про новую метрику «talking about this»? Какими должны быть постинги, чтобы собирать каждый день как можно больше реакций?

ПОЛЕЗНЫМИ, либо СМЕШНЫМИ, либо СКАНДАЛЬНЫМИ, либо ПРО СЕКС (либо все вместе).

Как сказал Максим на smm.ua: «Сиськи и котики — секрет успеха в интернете».

— Дамир Халилов в одном из мастер-классов утверждал, что посты а-ля «с добрым утром» в Facebook не работают, но ведь именно они могут вызвать больше реакций (в сравнении с какими-либо новостными или аналитическими заметками. По крайней мере, это замечено по фан-страницам, посвященным женским темам, товарам/услугам для женщин. Что ты думаешь об этом?

«С добрым утром» работают для крупных и известных love-marks, многие рады пообщаться с какой-нибудь «великой Кока-Колой» о природе-погоде.

— На smm.ua Ярослав Ажнюк в своем докладе рассказал о том, что в компании Prodigi для оценки эффективности SMM-кампаний применяют формулу расчета emv (earned media value).

Формула выглядит так: emv = (post views + share views / 1000) * CPM.

— В ходу ли такая формула в Red Keds? Какого вида отчеты вы практикуете для клиентов?

Да, по сути то же самое зачастую, только мы не отображаем все это в виде сложных формул. Немногие клиенты знают даже, как расшифровывается SMM — формулы их окончательно добьют!

Приходит клиент и говорит: «ну что, где лояльная аудитория, где фан, где продажи — это же ЭСЭМЭМ!»

— Признаюсь: давно заочно «завтракаю» с вами.

В Red Keds есть традиция проводить «креативные завтраки». Суть её в том, чтобы периодически приглашать кого-то интересного, чтобы узнать что-то новое или обрести какой-то новый «скилл».

— А с кем, по твоему мнению, в Red Keds был самый запоминающийся завтрак?

Я был не очень на многих завтраках, я много работаю! (Виталий Быков, заметь это!!!). Мне пока больше всего понравился Леонид Фейгин, который красочно рассказывал, как креатив спас ему жизнь несколько раз во времена суровых 90-х.

— Скажи, а что с вашей фан-страницей в Facebook происходит? Установленная на сайте кнопка ведет в «никуда».

Мы все поправили (было ограничение по странам). Там 3000 фанов почти, мы этим гордимся.

— В какой сфере кроме SMM ты бы хотел поработать?

Туризм. Люблю путешествовать, хоть не так много удается. Таки пригласите меня в Одессу? Всю жизнь мечтал!

— Таки приглашаем в Одессу! В июле 2012-го мы проводим вторую конференцию «8Р: Интернет-маркетинг в Украине» и будем рады видеть тебя среди докладчиков. Ну, и просто приезжай — покажем город.

Что будешь делать на пенсии?

Путешествовать, ходить на рыбалку, читать хорошую художественную литературу внукам и играть с ними в конструктор (в детстве очень любил конструкторы — когда будут внуки, будет хороший предлог без стеснения вернуться к этому!)