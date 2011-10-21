Интервью с Максимом Юриным (SMM-директор Red Keds)

Сегодня у нас в гостях Максим Юрин — SMM-директор креативного агентства
Суть продукта, его особенности, конкурентные преимущества. В идеале — рекомендации по степени смелости креатива, tone of voice. Еще неплохо, когда заранее заявлены бюджет/необходимый охват.
У нас четыре роскошно-премиальных стратега. В среднем на анализ и исследование уходит 7-10 рабочих дней.
Мне сложно представить всё B2B направление — все-таки не особо привычно пока обсуждать работу и бизнес в социальных сетях. Иногда оно может работать, но эффективней будет продвигаться как-то еще. Сложно представить эффективное продвижение всяческих очень интимных и «стыдных» продуктов — прокладок, средств от различных противных заболеваний и пр. Т. е. того, что не принято обсуждать в социуме, а, значит, и в социальных медиа. В остальном - можно продвигать и обсуждать практически все. Да и прокладки, блин, тоже!:)
Отказывать. С крупными и важными клиентами обычно крупные и важные проблемы. А нервные клетки не восстанавливаются, главное — здоровье! (и секс).
Ну, я вообще-то не особо креативщик, но бывают, конечно. Есть множество креативных методик, которые помогут простимулировать процесс творчества. У нас в этом специалист Вася Лебедев, посмотрите его презентацию. Еще всегда можно отдать что-то на аутсорс или просто попросить совета и идей у коллег в тех же социальных сетях.
Да, примерно то же самое. Это, наверное, наиболее просто и эффективно. Еще, конечно, наполнение контентом и мониторинг-реагирование. Набирают оборот приложения и интегрированные кампании.
Из последних — два супер-проекта для Панасоника!
- Первая в мире онлайн-фотостудия, где каждый может почувствовать себя профессиональным фотографом.
- Вирусно-наркоманская кампания про фитнес-клуб, в котором качаются тяжелыми зеркальными фотоаппаратами.
- Игра для Айфона для Юнилевера и мороженого «Экзо». Не совсем понял зачем это все, но ролик о кейсе, озвученный Кураж-Бамбеем очень крутой!
Скромно скажу, что из российских — «Зеркалочка» и Touchz.ru (см. выше). Они не только в социальных медиа, но крутые, правда:) Еще понравилась Интернет-валюта на твитах — просто и классно!
Я не припомню успешных. FourSquare у нас пользуются только сами рекламщики и хипстеры, а они не потребляют продукты/услуги брендов, а питаются только духовной пищей.
ПОЛЕЗНЫМИ, либо СМЕШНЫМИ, либо СКАНДАЛЬНЫМИ, либо ПРО СЕКС (либо все вместе).
Как сказал Максим на smm.ua: «Сиськи и котики — секрет успеха в интернете».
«С добрым утром» работают для крупных и известных love-marks, многие рады пообщаться с какой-нибудь «великой Кока-Колой» о природе-погоде.
Формула выглядит так: emv = (post views + share views / 1000) * CPM.
Да, по сути то же самое зачастую, только мы не отображаем все это в виде сложных формул. Немногие клиенты знают даже, как расшифровывается SMM — формулы их окончательно добьют!
Приходит клиент и говорит: «ну что, где лояльная аудитория, где фан, где продажи — это же ЭСЭМЭМ!»
В Red Keds есть традиция проводить «креативные завтраки». Суть её в том, чтобы периодически приглашать кого-то интересного, чтобы узнать что-то новое или обрести какой-то новый «скилл».
Я был не очень на многих завтраках, я много работаю! (Виталий Быков, заметь это!!!). Мне пока больше всего понравился Леонид Фейгин, который красочно рассказывал, как креатив спас ему жизнь несколько раз во времена суровых 90-х.
Мы все поправили (было ограничение по странам). Там 3000 фанов почти, мы этим гордимся.
Туризм. Люблю путешествовать, хоть не так много удается. Таки пригласите меня в Одессу? Всю жизнь мечтал!
— Таки приглашаем в Одессу! В июле 2012-го мы проводим вторую конференцию «8Р: Интернет-маркетинг в Украине» и будем рады видеть тебя среди докладчиков. Ну, и просто приезжай — покажем город.
Путешествовать, ходить на рыбалку, читать хорошую художественную литературу внукам и играть с ними в конструктор (в детстве очень любил конструкторы — когда будут внуки, будет хороший предлог без стеснения вернуться к этому!)
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