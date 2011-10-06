Оптимизация городской среды средствами дизайна

Мы живем в городах, которые все в той или иной степени — наследие СССР.

Все, кто хоть раз выезжали за границу, не могли не заметить особенности, а точнее различия в тоне, манере и форме подачи информации. И дело не в латинице или доступных материалах, а в мышлении дизайнеров и тех, кто учреждает те или иные стандарты. Похоже, должно пройти еще много лет, когда наши улицы будут выглядеть так же стильно и круто, как, к примеру, лондонские... осенним вечером под конец 2011-го.

Однако не всё и не везде беспросветно плохо. Точнее, везде хорошо, где есть творческие люди без звезд во лбу, открытые миру и незаурядные.

Многие знают о том, что в Перми появился центр развития дизайна, который вначале возглавлял Артемий Лебедев, а позднее - с марта текущего года на этом посту его сменил Эркен Кагаров. Эркен уж точно не скандально известная личность, но обладает огромным количеством (в том числе международных) наград за лучшие работы в сфере дизайна.

С появлением ПЦРД (пермского центра развития дизайна) жизнь в городе начала волшебным образом улучшаться. И вовсе не потому, что у Перми появился знаменитый красный логотип.

У города появился шрифт «Пермиан» — а, значит, скоро все вывески, информационные табло и рекламные носители станут одинаково привлекательными. Этот же шрифт будет применяться и для документов в Перми. За пределами Перми использование шрифта строго запрещается :)

Тем временем прозрачные стенки остановок на радость горожанам стали произведениями искусства:

Разве не влияет на наше сиюмитное настроение то, что мы видим вокруг?

Хочется верить, что после прогулки по «новому» городу, даже в погожий осенний или холодный зимний день, будет ощущение радости и гордости за свой край.

Прошлой зимой в Перми появилась целая сотня арт-остановок.

Эркен Кагаров:

«Для меня самое волнующее и интересное — создать, или проявить уже существующий парадокс, показать неожиданные взаимосвязи, глубину, сложность, красоту и неоднозначность простых и привычных вещей, заново понять и почувствовать удивительное волшебство цвета-пространства, буквы, линии. Хотелось бы создать «живую» надпись или знак, который бы продолжал изменяться уже без вмешательства извне, пронизывал бы плоскость, на которую нанесен, смещал и переворачивал привычные представления. Наверное, это возможно, только, если сохранить удивление и восторг, как у ребенка, который впервые замечает, что рождественские окна похожи на разноцветные леденцы, и замирает перед непостижимостью мира».

По случаю приезда Эркена 15 октября в Одессу с мастер-классом «Почему мне нравятся иллюзии» и «Основы композиции для огурцов и томатов» в рамках проекта «Багаж» (организатором мероприятия выступила одесская дизайн-студия 4Press), мы решили задать нашему гостю несколько вопросов.

Эркен, в марте вы сменили Артемия Лебедева и стали худруком ПЦРД. Какие проекты ПЦРД уже на вашем счету?

— Успел я пока немного — поучаствовал как член жюри в подведении итогов дизайнерского конкурса «Пермская мебель», граффити фестиваля «Длинные истории Перми». А как дизайнер и художественный руководитель — в завершении работ по правилам визуальной коммуникации в городе, включающим, к примеру, стандарты табличек с названиями улиц и номерами домов.

Проведены конкурсы на знак Года российской космонавтики, оформления площади Гайдара. Руководил созданием стиля фестиваля искусств «Белые ночи Перми». Сделал стиль выставки «Большой кавказ», Пермской арт-резиденции. Сейчас с пермскими дизайнерами и архитекторами завершается работа над созданием стиля, интерьеров и навигации Пермского перинатального центра. Также в работе стили для пяти пермских территорий: Суксуна, Кына, Соликамска, Чайковского и Чердыни. Не менее важным достижением считаю создание и запуск в прошлом месяце сайта ПЦРД.

По роду деятельности вы, по идее, по-особому «знакомитесь» с городами?

— Знакомлюсь как любой человек, но обращаю внимание, конечно, на то, что можно использовать, допустим, в Перми. Например, в Севастополе увидел необычную для России систему раздельного сбора мусора — железные клетки для пластиковых бутылок.

Состоялось ли у вас уже знакомство с Одессой? Если да, то какое впечатление? Если нет, то с чего начнете? :)

— С лекции:) После организаторы обещают экскурсию.

Зачем все-таки переворачивать Джоконду?

— Ответ на этот вопрос — часть объяснения в разнице хорошей композиции для землян или космонавтов. Это серьезно. Оказывается, наше чувство гармонии сильно зависит от гравитационного воздействия.

Спасибо Эркену и ждем в Одессе. И обойдемся без напыщенных фраз о том, что красота спасет мир, за дизайном - будущее и все прочее. Впрочем, опять не удержалась :)