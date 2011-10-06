Маркетинг

Оптимизация городской среды средствами дизайна
Катерина Коламбет
13726 1 5
1317899283
9

Мы живем в городах, которые все в той или иной степени — наследие СССР.

Все, кто хоть раз выезжали за границу, не могли не заметить особенности, а точнее различия в тоне, манере и форме подачи информации. И дело не в латинице или доступных материалах, а в мышлении дизайнеров и тех, кто учреждает те или иные стандарты. Похоже, должно пройти еще много лет, когда наши улицы будут выглядеть так же стильно и круто, как, к примеру, лондонские... осенним вечером под конец 2011-го.

Однако не всё и не везде беспросветно плохо. Точнее, везде хорошо, где есть творческие люди без звезд во лбу, открытые миру и незаурядные.

Многие знают о том, что в Перми появился центр развития дизайна, который вначале возглавлял Артемий Лебедев, а позднее - с марта текущего года на этом посту его сменил Эркен Кагаров. Эркен уж точно не скандально известная личность, но обладает огромным количеством (в том числе международных) наград за лучшие работы в сфере дизайна.

на этом посту его сменил Эркен Кагаров

С появлением ПЦРД (пермского центра развития дизайна) жизнь в городе начала волшебным образом улучшаться. И вовсе не потому, что у Перми появился знаменитый красный логотип.

У города появился шрифт «Пермиан» — а, значит, скоро все вывески, информационные табло и рекламные носители станут одинаково привлекательными. Этот же шрифт будет применяться и для документов в Перми. За пределами Перми использование шрифта строго запрещается :)

Тем временем прозрачные стенки остановок на радость горожанам стали произведениями искусства:

Разве не влияет на наше сиюмитное настроение то, что мы видим вокруг?

Хочется верить, что после прогулки по «новому» городу, даже в погожий осенний или холодный зимний день, будет ощущение радости и гордости за свой край.

Прошлой зимой в Перми появилась целая сотня арт-остановок.

Эркен Кагаров:

«Для меня самое волнующее и интересное — создать, или проявить уже существующий парадокс, показать неожиданные взаимосвязи, глубину, сложность, красоту и неоднозначность простых и привычных вещей, заново понять и почувствовать удивительное волшебство цвета-пространства, буквы, линии. Хотелось бы создать «живую» надпись или знак, который бы продолжал изменяться уже без вмешательства извне, пронизывал бы плоскость, на которую нанесен, смещал и переворачивал привычные представления. Наверное, это возможно, только, если сохранить удивление и восторг, как у ребенка, который впервые замечает, что рождественские окна похожи на разноцветные леденцы, и замирает перед непостижимостью мира».

По случаю приезда Эркена 15 октября в Одессу с мастер-классом «Почему мне нравятся иллюзии» и «Основы композиции для огурцов и томатов» в рамках проекта «Багаж» (организатором мероприятия выступила одесская дизайн-студия 4Press), мы решили задать нашему гостю несколько вопросов.

мы решили задать нашему гостю несколько вопросов

Эркен, в марте вы сменили Артемия Лебедева и стали худруком ПЦРД. Какие проекты ПЦРД уже на вашем счету?
— Успел я пока немного — поучаствовал как член жюри в подведении итогов дизайнерского конкурса «Пермская мебель», граффити фестиваля «Длинные истории Перми». А как дизайнер и художественный руководитель — в завершении работ по правилам визуальной коммуникации в городе, включающим, к примеру, стандарты табличек с названиями улиц и номерами домов.

Проведены конкурсы на знак Года российской космонавтики, оформления площади Гайдара. Руководил созданием стиля фестиваля искусств «Белые ночи Перми». Сделал стиль выставки «Большой кавказ», Пермской арт-резиденции. Сейчас с пермскими дизайнерами и архитекторами завершается работа над созданием стиля, интерьеров и навигации Пермского перинатального центра. Также в работе стили для пяти пермских территорий: Суксуна, Кына, Соликамска, Чайковского и Чердыни. Не менее важным достижением считаю создание и запуск в прошлом месяце сайта ПЦРД.
По роду деятельности вы, по идее, по-особому «знакомитесь» с городами?
— Знакомлюсь как любой человек, но обращаю внимание, конечно, на то, что можно использовать, допустим, в Перми. Например, в Севастополе увидел необычную для России систему раздельного сбора мусора — железные клетки для пластиковых бутылок.
Состоялось ли у вас уже знакомство с Одессой? Если да, то какое впечатление? Если нет, то с чего начнете? :)
— С лекции:) После организаторы обещают экскурсию.
Зачем все-таки переворачивать Джоконду?
— Ответ на этот вопрос — часть объяснения в разнице хорошей композиции для землян или космонавтов. Это серьезно. Оказывается, наше чувство гармонии сильно зависит от гравитационного воздействия.

Спасибо Эркену и ждем в Одессе. И обойдемся без напыщенных фраз о том, что красота спасет мир, за дизайном - будущее и все прочее. Впрочем, опять не удержалась :)

1
1
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

Больше постов

Комментарии (5)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok