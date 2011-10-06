Оптимизация городской среды средствами дизайна

Мы живем в городах, которые все в той или иной степени — наследие СССР.
Все, кто хоть раз выезжали за границу, не могли не заметить особенности, а точнее различия в тоне, манере и форме подачи информации. И дело не в латинице или доступных материалах, а в мышлении дизайнеров и тех, кто учреждает те или иные стандарты. Похоже, должно пройти еще много лет, когда наши улицы будут выглядеть так же стильно и круто, как, к примеру, лондонские... осенним вечером под конец 2011-го.
Однако не всё и не везде беспросветно плохо. Точнее, везде хорошо, где есть творческие люди без звезд во лбу, открытые миру и незаурядные.
Многие знают о том, что в Перми появился центр развития дизайна, который вначале возглавлял Артемий Лебедев, а позднее - с марта текущего года на этом посту его сменил Эркен Кагаров. Эркен уж точно не скандально известная личность, но обладает огромным количеством (в том числе международных) наград за лучшие работы в сфере дизайна.
С появлением ПЦРД (пермского центра развития дизайна) жизнь в городе начала волшебным образом улучшаться. И вовсе не потому, что у Перми появился знаменитый красный логотип.
У города появился шрифт «Пермиан» — а, значит, скоро все вывески, информационные табло и рекламные носители станут одинаково привлекательными. Этот же шрифт будет применяться и для документов в Перми. За пределами Перми использование шрифта строго запрещается :)
Тем временем прозрачные стенки остановок на радость горожанам стали произведениями искусства:
Разве не влияет на наше сиюмитное настроение то, что мы видим вокруг?
Хочется верить, что после прогулки по «новому» городу, даже в погожий осенний или холодный зимний день, будет ощущение радости и гордости за свой край.
Прошлой зимой в Перми появилась целая сотня арт-остановок.
Эркен Кагаров:
«Для меня самое волнующее и интересное — создать, или проявить уже существующий парадокс, показать неожиданные взаимосвязи, глубину, сложность, красоту и неоднозначность простых и привычных вещей, заново понять и почувствовать удивительное волшебство цвета-пространства, буквы, линии. Хотелось бы создать «живую» надпись или знак, который бы продолжал изменяться уже без вмешательства извне, пронизывал бы плоскость, на которую нанесен, смещал и переворачивал привычные представления. Наверное, это возможно, только, если сохранить удивление и восторг, как у ребенка, который впервые замечает, что рождественские окна похожи на разноцветные леденцы, и замирает перед непостижимостью мира».
По случаю приезда Эркена 15 октября в Одессу с мастер-классом «Почему мне нравятся иллюзии» и «Основы композиции для огурцов и томатов» в рамках проекта «Багаж» (организатором мероприятия выступила одесская дизайн-студия 4Press), мы решили задать нашему гостю несколько вопросов.
Спасибо Эркену и ждем в Одессе. И обойдемся без напыщенных фраз о том, что красота спасет мир, за дизайном - будущее и все прочее. Впрочем, опять не удержалась :)
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