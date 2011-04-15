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Подробнее о Webcamp в интервью с организатором
Катерина Коламбет
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Сегодня мы решили спросить организатора Webcamp о самом интересном, что ждет гостей мероприятия.

— Представься, пожалуйста, — кто ты и чем занимаешься? 

Зовут меня Дмитрий Сподарец. Я аспирант ОНУ им. И.И. Мечникова, в котором занимаюсь исследованием дымовой плазмы и расчётами, моделированием физических процессов с использованием вычислительных кластеров, в частности используя GRID. Кроме этого, я — основатель компании RootUA Media и один из лидеров open source сообщества Украины. Издаю несколько специализированных изданий: газета FOSS News и журнал RootUA. 

Как давно возникла идея организовать конференцию? Сколько времени прошло от возникновения идеи до её реализации? 

В Одессе я организовываю достаточно много различных мероприятий (как локальных, так и крупных). Идея родилась внезапно, когда на каком-то из мероприятий возникла мысль, а чего бы не собраться на майские на шашлыки в Одессе. Не долго думая, решили провести и конференцию Web-разработчиков, как раз таких в Одессе никогда не проводилось. Так и появился WebCamp. Имея определенный опыт в организации мероприятий и хороших друзей, конференция была организована достаточно быстро и сразу покорила всех участников своим форматом. Я надеюсь, что мы с каждым годом будем делать её интереснее и интереснее и наша «семья» будет постоянно расти;)

— Сейчас в крупных городах Украины проводится немало специализированных IT-мероприятий. Чем будет уникален WebCamp-2011? 

Локальных — да, но вот крупных — единицы. Отличие данной конференции от всех остальных — это объединение в рамках одной конференции специалистов из разных отраслей, связанных с web-разработкой (разработчиков, дизайнеров, управленцев, seo-шников...), что позволяет обсудить свои специфические вопросы, а также поднять темы взаимодействия разных звеньев web-разработки. Кроме того, конференция уникальна своим форматом. Первый день — это доклады и мастер-классы, а второй — отдых и неформальное общение с шашлыками, активным отдыхом на скалолазном стенде и другими интересными мероприятиями, которые можно провести на берегу Чёрного моря.

можно провести на берегу Чёрного моря

— Посещаешь ли ты подобные конференции в других городах — на что ориентируешься при организации WebCamp? 

В связи с тем, что я главред нескольких изданий, я частенько езжу на разные мероприятия (или как представитель СМИ, или как докладчик). Но при организации WebCamp или другой какой-то конференции (в Одессе я провожу как минимум 3 крупные конференции в год) я пытаюсь сделать конференцию максимально «домашней», чтобы каждый участник мог внести свой вклад в её подготовку и проведение, а также стараюсь максимально задействовать преимущества нашего региона. Мы же возле моря живём;)

— Гарантируешь наличие хорошего и стабильного Wi-Fi? :) Вообще расскажи, какие «пряники» ждут гостей мероприятия? 

Wi-Fi должен быть, так как весь университет покрыт сетью;) Но если честно, я не любитель наличия инета на конференции. Он отвлекает слушателей от доклада, а докладчикам, особенно молодым, иногда трудно «держать» аудиторию, что, соответственно, снижает восприятие представленной темы. А насчёт других «пряников» — приходите на ивент и сами всё увидите;) Кстати, если у кого-то есть какие-то хорошие идеи насчёт разных сюрпризов, которые можно было бы «опробировать» на ивенте, пишите — обсудим;)

— А что будет на второй день мероприятия? У вас сложившаяся тусовка или приглашаются все? 

На второй день будет Скалодром, шашлыки, отдых у моря... Уже, в принципе, сложилась тусовка, но с новичками всегда интереснее, поэтому приходите все, будем рады новым знакомствам;) Более детальная информация о втором дне появиться на сайте где-то за дней 10 до начала конференции;)

— Звучит интересно. Спасибо за интервью!

Я задала вопрос троим коллегам, которые выступят с докладами на Webcamp-2011:

— о чем поведаешь публике?

Андрей Чумаченко: «Мой доклад называется коротко и очень поэтично: "Предвыборная кампания ВКонтакте или как продать то, что никто не хочет покупать". Вот про это он и будет. Про то, как мы проводили предвыборную кампанию для кандидатов в депутаты одесского горсовета. Про то, как к этому отнеслись люди и о том, как правильно использовать таргетинг в социальной сети ВКонтакте. Постараюсь быть нескучным и с бородой».

Сергей Бахарь: «Доклад повествует о безжалостном убийстве контекстной рекламы. Ежедневно тысячи людей по всему миру убивают свои рекламные кампании. Сил больше нет на это смотреть! После долгих мучений и надежды на авось, мы приняли решение даровать рекламным кампаниям жизнь. Возможно, что после доклада какой-то добрый рекламодатель приютит у себя новорожденную контекстную рекламу. Будет заботиться о ней, ухаживать, оптимизировать. И мы уверены, что придет день, когда ему воздастся прибылью».

Алексей Борщ: «Доклад о событиях, происходящих за пределами Рунета. О том, как коллеги-оптимизаторы со всего мира пытаются покорить Google в неравной схватке. О том, что у них получается, а что — нет. О том, как герои из Индии, Филиппин и Пакистана влияют на мировую экономику. Ну и, наконец, о том, какое светлое будущее готовит нам Google».

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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