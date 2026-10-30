92,5% позитивних результатів у Google за сім місяців: комплексна робота з репутацією застосунку в ніші здоров’я

92,5% позитивних результатів у Google за сім місяців: комплексна робота з репутацією застосунку в ніші здоров’я

Репутація формується не лише в Google, а й там, де користувачі діляться досвідом: на Quora, Reddit, у Facebook. А ще вона залежить від самого продукту, бо скарги на підтримку, умови підписки та збої в роботі не зникнуть, поки не буде усунено їхні причини.

Тому для застосунку в ніші здоров'я ми поєднали роботу з видачею та майданчиками з регулярною аналітикою негативних згадок. За сім місяців частка позитивних результатів у топ-10 Google зросла з 50% до 92,5%, а продукт став кращим завдяки зворотному зв'язку від користувачів. Деталі та цифри читайте далі.

Проєкт: застосунок в ніші здоров’я. Період: лютий — серпень 2026. Регіон: весь світ із фокусом на англомовні ринки. Послуга: Search Engine Reputation Management (SERM).

Хто наш партнер

Застосунок в ніші здоров’я з великою міжнародною аудиторією.

Вхідні дані

Для партнера одним із ключових джерел репутаційних ризиків була пошукова видача Google за брендовими запитами. Саме за ними потенційні користувачі шукали відгуки та перевіряли інформацію про продукт перед встановленням. Тому присутність негативних матеріалів у топ-10 могла впливати на довіру до бренду та рішення завантажити застосунок.

На момент попереднього аналізу в січні 2026 року лише 50% результатів видачі у топ-10 Google мали позитивну тональність. В частині дописів у Facebook-групах, оглядах на незалежних сайтах і давніх публікаціях застосунок звинувачували у неякісному досвіді та непрозорості умов. Так, поряд з актуальною інформацією про продукт потенційні користувачі бачили скарги, які могли впливати на їхнє сприйняття бренду.

Ситуацію ускладнювало те, що негатив стосувався одразу кількох аспектів роботи сервісу. Під час аналізу ми виокремили три основні категорії скарг:

Недостатня реакція на звернення користувачів.

Частина негативних коментарів залишалася без відповіді, а в інших випадках користувачі отримували шаблонні повідомлення замість індивідуального розгляду проблеми.

Через це до самих скарг додавався ще один репутаційний ризик: потенційні клієнти бачили не лише претензії до застосунку, а й відсутність належної реакції бренду. Навіть необґрунтовані звинувачення могли залишатися без публічного пояснення.

Непорозуміння щодо умов підписки.

Частина користувачів неправильно розуміла умови оплати та скасування підписки, через що у відгуках з’являлися припущення про приховані платежі та несправедливі правила користування сервісом.

Хоча ці твердження не відповідали реальним умовам роботи застосунку, вони створювали репутаційні ризики: потенційні користувачі могли сприймати чужий досвід як свідчення непрозорості продукту.

Технічні проблеми та користувацький досвід.

Ще одним джерелом негативу були скарги на збої в роботі та незручний інтерфейс. На відміну від непорозумінь із підтримкою чи умовами підписки, ці відгуки стосувалися щоденного досвіду користування продуктом і могли впливати на готовність нової аудиторії його встановлювати.

Цілі співпраці

Збільшити частку позитивних результатів у топ-10 Google за чотирма пріоритетними брендовими запитами. Зменшити присутність негативних і нерелевантних матеріалів у пошуковій видачі, посиливши позиції схвального та нейтрального контенту. Забезпечити системну присутність бренду на Quora та Facebook, відстежувати репутаційні ризики й оперативно реагувати на негативні згадки. Розширити репутаційний моніторинг на Reddit, щоб своєчасно виявляти несхвальні обговорення та працювати з новими репутаційними загрозами.

Google: від 50% до 92,5% позитивних результатів у топ-10

Для моніторингу ми обрали чотири брендові запити, за якими потенційні користувачі шукали відгуки про застосунок. Серед них — «[назва] app review(s)» і «[назва] reviews», зокрема з альтернативним написанням назви бренду.

Щомісяця аналізували перші десять результатів Google за кожним запитом. Усі сторінки вручну розподіляли за тональністю: схвальні, нейтральні, негативні та нерелевантні. Враховували зміст публікацій, оцінки користувачів, характер скарг і схвальних відгуків.

Основним показником стала частка позитивних сторінок серед 40 результатів пошуку — по десять для кожного з чотирьох запитів. Це дало змогу не лише оцінювати загальну динаміку, а й своєчасно помічати нові негативні публікації, визначати потенційні репутаційні загрози та коригувати подальші дії.

Ми:

посилювали позиції наявних позитивних матеріалів — визначали релевантні публікації, які не потрапляли в топ-10 або займали низькі позиції, та покращували їхню видимість за допомогою SEO-інструментів;

працювали над появою нових релевантних матеріалів у пошуку;

аналізували публікації — перевіряли їхній зміст, актуальність і можливі порушення правил майданчиків;

коригували пріоритети залежно від змін у видачі — якщо негативний матеріал піднімався в топ або з'являлося нове джерело ризику, ми переглядали подальші дії щодо відповідного запиту.

Поступово негативні матеріали поступалися місцем схвальним і нейтральним публікаціям. Водночас окремі джерела залишалися у видачі довше — зокрема, обговорення на Reddit за одним із брендових запитів. Команда продовжувала відстежувати їхні позиції та працювати над посиленням релевантних матеріалів.

За сім місяців частка позитивних результатів зросла з 50% до 92,5%. Найвищого показника — 97,5% — вдалося досягти в липні 2026 року.

Динаміка частки позитивних результатів у топ-10 Google за чотирма брендовими запитами

Зміна складу топ-10 Google за тональністю: січень і серпень 2026 року

У серпні частка позитивних результатів дещо знизилася — з 97,5% до 92,5%. Це показує, наскільки динамічною залишається пошукова видача: нові публікації та зміни позицій можуть впливати на репутаційну картину навіть після суттєвого покращення показників.

Тому важливим результатом роботи стала не лише позитивна динаміка, а й налагоджений моніторинг, який дав команді змогу своєчасно виявляти зміни у видачі та реагувати на нові репутаційні ризики.

Facebook і Quora: робота зі згадками та відгуками користувачів

Окрім пошукової видачі Google, ми працювали з репутацією партнера на Facebook і Quora. На цих майданчиках користувачі обговорювали застосунок, ділилися досвідом і шукали відповіді на запитання щодо його роботи. Частина таких обговорень також потрапляла в пошукову видачу, тому могла впливати на сприйняття бренду далеко за межами самих платформ.

Ми регулярно відстежували згадки про продукт, аналізували тональність обговорень і виявляли скарги, які потребували додаткової уваги. Особливий акцент зробили на відгуках щодо умов підписки, роботи служби підтримки та технічних проблем — саме ці теми найчастіше викликали невдоволення користувачів.

Залежно від характеру звернення команда:

аналізувала зміст скарг і перевіряла, чи стосуються вони реальних проблем;

опрацьовувала запитання та негативні згадки, надавала користувачам необхідні роз'яснення;

передавала партнеру звернення, які потребували перевірки, вирішення технічних питань або залучення служби підтримки;

відстежувала розвиток обговорень і реакцію користувачів після опрацювання звернень;

перевіряла підозрілі та потенційно недостовірні публікації, а за наявності порушень зверталася до адміністрацій платформ;

разом із партнером працювала над залученням автентичних відгуків від реальних користувачів, щоби повніше відображати їхній досвід взаємодії із застосунком.

Окрему увагу приділили Quora, оскільки матеріали з платформи з'являлися в Google за брендовими запитами. Тому ми відстежували не лише тональність обговорень усередині майданчика, а й видимість відповідних сторінок у пошуковій видачі.

На початку роботи присутність бренду на Quora була обмеженою: релевантних матеріалів було небагато, а значну частину результатів становили сторінки, не пов'язані із застосунком.

Упродовж періоду команда працювала зі згадками бренду, відстежувала запитання та скарги користувачів, надавала роз'яснення й підтримувала актуальність інформації про продукт. Це супроводжувалося збільшенням частки схвальних матеріалів у результатах моніторингу.

За період співпраці частка схвальних матеріалів на Quora зросла з 10% до 74,1%. Найвищого показника — 80% — досягли у травні, після чого позитивна тональність залишалася на рівні 73–74%.

Зміна тональності матеріалів у топ-20 Quora за брендовими запитами

Reddit: запуск нового напряму репутаційного моніторингу

У травні 2026 року ми розширили роботу з репутацією партнера на Reddit — платформу, де користувачі активно обговорюють продукти, діляться особистим досвідом і відгуками. Такі дискусії можуть залишатися помітними протягом тривалого часу та потрапляти в пошукову видачу Google за брендовими запитами.

Спочатку команда проаналізувала тональність обговорень і зафіксувала початковий стан репутації бренду за двома ключовими запитами. Із червня моніторинг розширили до чотирьох запитів, охопивши 40 публікацій у топ-10 Reddit.

Ми регулярно відстежували нові згадки про застосунок, аналізували скарги та зміни тональності, виявляли потенційні репутаційні загрози. Обговорення, які потребували додаткової перевірки або вирішення проблем користувачів, опрацьовували спільно з партнером. Також надавали роз'яснення щодо роботи сервісу та відстежували подальший розвиток дискусій.

Особливістю Reddit стала мінливість інформаційного середовища: нові обговорення могли швидко набувати популярності, тоді як давні публікації з великою кількістю взаємодій продовжували утримувати високі позиції.

Тому команда зосередилася на постійному моніторингу, своєчасному реагуванні та відстеженні змін репутаційної ситуації.

Зміна складу топ-10 Reddit за тональністю

Роль партнера в роботі з репутацією

Робота над репутацією застосунку не обмежувалася пошуковою видачею та зовнішніми майданчиками. Щомісяця ми передавали партнеру аналітику згадок у Google, Facebook, Quora та Reddit, виокремлюючи найпоширеніші скарги й питання, які потребували уваги.

Партнер використовував ці дані для вдосконалення самого продукту. Команда розробників усувала технічні помилки та покращувала інтерфейс на основі проблем, про які користувачі повідомляли у відгуках та обговореннях. Водночас служба підтримки долучалася до опрацювання звернень безпосередньо на майданчиках, допомагаючи розв'язувати питання.

Така співпраця дала змогу працювати не лише з негативними згадками, а й із причинами їх появи.

Поки команда Netpeak відстежувала репутаційні ризики та працювала над присутністю бренду в інформаційному полі, партнер удосконалював продукт і взаємодію з користувачами. Так робота з репутацією стала додатковим джерелом зворотного зв'язку для розвитку застосунку.

Результати

За сім місяців роботи ми покращили репутаційну присутність застосунку в Google та Quora, розширили моніторинг на Reddit і налагодили обмін зворотним зв’язком із командою партнера.

Збільшили частку позитивних результатів у топ-10 Google з 50% до 92,5%.

За чотирма пріоритетними брендовими запитами схвальні матеріали стали переважати у видачі, витіснивши частину негативних і нерелевантних сторінок.

Підвищили частку позитивного контенту на Quora з 10% до 74,1%.

Посилили репутаційну присутність бренду на платформі, а матеріали з Quora утримували позиції в топ-10 Google за брендовими запитами.

Розширили репутаційний моніторинг на Reddit.

Охопили чотири брендові запити та 40 публікацій, щоб системно відстежувати нові згадки й оперативно реагувати на потенційні репутаційні загрози.

Динаміка позитивної тональності на Quora та Reddit

Допомогли партнеру використовувати відгуки для вдосконалення продукту.

Регулярна аналітика скарг стала додатковим джерелом інформації про реальний досвід та потреби користувачів. Партнер враховував її під час усунення технічних помилок, покращення інтерфейсу та роботи служби підтримки.