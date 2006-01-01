Анна Вуйко

Анна Вуйко

Автор NJ з 2026
Позиція:
PPC Specialist
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
PPC-спеціалістка у Netpeak. Доєдналась до команди Enterprise Department у 2025 році. В роботі особливо цінує вплив на результат та постійний розвиток.

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