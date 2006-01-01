Катерина Кузіна

Катерина Кузіна

Автор NJ з 2025
Позиція:
SEO Team Lead
Компанія:
ОН Клінік
Інформація про себе
Займаюсь SEO з 2016 року: починала в агенції ADINDEX, де виросла з Junior до Head of SEO. Зараз керую командою SEO в компанії «ОН Клінік».

Кейси
SEO
806 6
Як ми зробили Х2 у доході сайту медичного центру в Польщі ━ SEO кейс «Doctorpro»
