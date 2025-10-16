Як ми зробили Х2 у доході сайту медичного центру в Польщі ━ SEO кейс «Doctorpro»

Пошукове просування нового медичного сайту з нуля, що веде до стабільного трафіку і доходу, вимагає місяців системної роботи та інвестицій в SEO. Висока конкуренція в тематиці, суворі вимоги Google до ресурсів категорії YMYL і польське законодавство, якого необхідно дотримуватися, ускладнюють завдання, але роблять його ще більш цікавим. У цьому кейсі ми покажемо, як почали отримувати органічний трафік вже в перший місяць після запуску сайту і досягли мети — збільшити дохід удвічі через 9–12 місяців просування.

Проект: doctorpro.pl Період просування: квітень 2023 року—теперішній час Регіон просування: Польща Послуга: SEO Команда проекту: SEO Team Lead Катерина Кузіна, SEO middle Анна Коган, SEO Intern Катерина Петрова, CEO adStorm marketing Сорвачев Михайло

Хто партнер

Мережа медичних центрів Doctorpro розпочала роботу в Польщі в 2023 році, відкривши перший центр у Лодзі. Через півроку був запущений другий центр у Вроцлаві. Під брендом Doktorpro з 2017 року також діє медичний центр у Братиславі (Словаччина). Материнська компанія «ОН Клінік» представлена в Україні з 2007 року і об’єднує понад 20 медичних центрів в 11 містах країни.

«ОН Клінік» і «Doctorpro» — це 18 років досвіду і глибока експертиза власної команди інтернет-маркетингу. У 2023 році маркетолог ОН Клінік Михайло Сорвачев заснував агенцію adStorm Marketing, щоб посилити digital-маркетинг у медичній сфері і допомагати компаніям впевнено зростати.

Підготовка до запуску сайта

Сайт Doctorpro.pl розроблений на основі проекту Doktorpro.sk. Пошуковою оптимізацією сайту doktorpro.sk ми займаємося від початку проєкту в 2017 році, тому новий сайт для Польщі мав належну технічну оптимізацію. Відділ SEO забезпечував підтримку на етапі розробки та релізу сайту.

Другим ключовим напрямком SEO було створення контенту та метаданих польською мовою. Для цього залучили підрядників, які перекладали тексти польською мовою. Від регіонального маркетолога отримували інформацію про відділення, які будуть у медичному центрі, та послуги, що ними надаються. Отримавши всю необхідну інформацію, seo-фахівець збирав семантику, формував метадані, ТЗ на тексти і продумував внутрішню перелінковку. Одразу запустили публікації статей в блозі для залучення аудиторії за інформаційними пошуковими запитами.

Мета і результати на старті

Була поставлена базова мета ━ максимально швидко почати отримувати трафік по каналу organic. Для її досягнення проводили роботу за наступними напрямками:

Розширювали перелік сторінок послуг, що надаються. Опрацьовували внутрішнє перелінкування. Почали нарощувати зворотну посилальну масу: задіяли крауд-маркетинг, аутріч, розміщення статей на зовнішніх блогах. Створювали 10 статей у блог щомісяця.

Проєкт почав отримувати органічний трафік вже в перший місяць після запуску. На першому етапі користувачів приваблювали переважно статті блогу за інформаційними запитами, а з часом органічний трафік почав надходити і на комерційні сторінки.

Динаміка Search Organic Traffic за даними звіту наскрізної аналітики:

З моменту запуску органіка зростала з місяця до місяця. Маркетинговий бюджет ми розподіляли 50/50 між містами Лодзь і Вроцлав.

На проекті налаштована наскрізна аналітика, завдяки якій ми збираємо великий обсяг даних. Накопичивши достатньо історичних даних про дохід і вплив сезонності, змістили ключову мету: замість трафіку сфокусувалися на доході.

Мета щодо зростання доходу

Медичний центр у Вроцлаві з травня 2024 перевищує за доходом Лодзь, хоча відкрився на півроку пізніше.

Порівняння динаміки доходу Лодзь і Вроцлав, zl.:

У вересні 2024 року ми поставили собі нову мету — подвоїти дохід клініки у Вроцлаві за 9–12 місяців. 100% маркетингового бюджету та зусиль SEO спрямували на її досягнення. Мету сформували за фреймворком SMART (CBP) (дякуємо засновнику Netpeak Group Артему Бородатюку за курс з розвитку менеджерських навичок).

Для досягнення цілі склали план із дедлайнами та відповідальними, який включав роботу за такими напрямками:

Внутрішня оптимізація:

поліпшити внутрішнє перелінкування на сторінки відділень і послуг;

поліпшити головну сторінку і сторінки представництв, ґрунтуючись на аналізі теплових карт;

додати СТА («call to action») елементи в статті блогу;

реалізувати завдання щодо підвищення рівня Е-Е-А-Т сайту.

Вдосконалити оптимізацію метаданих сторінок відділень і послуг. Поліпшити контент на сторінках. Створити сторінки послуг, які фактично надаються в медичному центрі, але відсутні в поточній структурі сайту. Публікувати статті в блозі на категорії послуг, які приносять дохід. Спрямувати 100% SEO-бюджету на розміщення зовнішніх посилань для просування відділень і послуг медичного центру у Вроцлаві.

Дії команди

Впроваджували всі заплановані завдання за напрямками та відстежували їхній вплив на результат у динаміці позицій, трафіку та доходу:

Покращили внутрішнє перелінкування на сторінки відділень та послуг. Мета ━ надати сторінкам більшої внутрішньої ваги та спростити користувачам пошук потрібних сторінок. Вивели заголовок з автоматично оновлюваною ціною в текст на сторінках відділень і послуг. Мета ━ отримати ТОП позиції в результатах пошуку за запитами, що містять слово «ціна». Приклад реалізації:

Покращили швидкість завантаження сайту на мобільних пристроя у березні 2025 року.

Оптимізували головну сторінку, ґрунтуючись на аналізі Clarity. Додали блоки контенту, які позитивно впливають на прийняття рішення про здійснення конверсії. Розмістили блок FAQ на сторінках відділень і послуг. Мета ━ отримувати додатковий трафік за пошуковими запитами-питаннями.

Вивели рейтинг і кількість відгуків у всі слайдери лікарів. Мета ━ спростити користувачам вибір фахівця.

Реалізовані SEO-завдання сприяли зростанню коефіцієнта конверсії всього сайту на +40%, підвищивши ефективність роботи інших digital-каналів.

Динаміка коефіцієнта конверсії для всього ресурсу:

З метою росту позицій покращили метатеги сторінок відділень ━ розширили семантику та додали емодзі. Метатеги до зміни:

Метатеги після зміни:

Переробили поточні або створили нові тексти — загалом 80 матеріалів польською мовою у вересні-листопаді 2024 року. Також додали ілюстрації та фото лікарів на сторінки відділень і послуг. Приклад реалізації: сторінка відділення проктології.

У статтях блогу розмістили три різних елементи, що закликають до дії: форма «Задати питання», карусель з лікарями, блок з інформацією про клініку. Авторами статей у блозі є лікарі, що позитивно впливає на рівень Е-Е-А-Т. Приклад статті під авторством лікаря. Зовнішнє просування: за період оптимізації досягли істотного зростання зворотних посилань з якісних донорів, рейтинг домену (DR за Ahrefs) зріс з 0 до 20. Динаміка кількості зворотних посилань:

Результат

Дохід клініки у Вроцлаві зріс у 2 рази за 10 місяців просування, ROI склав 532%.

З квітня 2025 року ми також відновили просування клініки Лодзь в рамках додаткового бюджету — тепер центри в обох містах демонструють зростання доходу:

Чи варто створювати UA версію на польському сайті медичного центру

Створення української версії — логічний і своєчасний крок у розвитку сайту в Польщі з початку міграції українців у 2022 році. Українську версію запустили наприкінці 2023 року.

Динаміка кліків, показів і середньої позиції української версії за даними Google Search Console:

У 2024 році середній внесок української версії сайту становив 3% від загального доходу в каналі органічного пошуку. При цьому витрати на створення та підтримку контенту українською мовою перевищували отриманий дохід.

Тому з вересня 2024 року ми припинили оновлення та поліпшення поточних текстів на українській версії, лишили тільки підтримку: коли запускається нове відділення або послуга, тексти створюємо польською та українською мовами. Також знизили витрати на створення нового контенту для української версії без втрати його якості.

Динаміка частки доходу української версії від загального доходу в каналі organic:

Створення контенту мовою, яка не є офіційною в регіоні, але якою спілкуються та шукають інформацію, має сенс. Це допомагає залучати додатковий трафік і збільшувати продажі. Однак робити основну ставку і вибудовувати навколо нього стратегію недоцільно. Українськомовна версія на doctorpro.pl приносила удвічі менший дохід, ніж бюджет на її створення та обслуговування. Тож її варто розглядати як додаткове джерело доходу із контрольованими витратами на виробництво та підтримку контенту.

Виклики для SEO сайту медичного центру в Польщі

Пошукова оптимізація медичного проєкту в Польщі має ряд особливостей, в першу чергу пов’язаних з юридичними обмеженнями. Польське законодавство суворо регулює рекламу медичних послуг: вимагає достовірності інформації, забороняє розміщення реклами послуг у публікаціях на сайтах і зобов’язує дотримуватися етичних норм. В процесі робити ми стикнулися з такими основними викликами:

Неприпустимо використовувати зображення з відкритих джерел, оскільки порушення авторських прав тягне за собою значні штрафи. Для сайту doctorpro.pl ми купуємо ліцензовані зображення, а унікальні ілюстрації для статей блогу розробляє дизайнер. Контролюючі органи перевіряють сайти на відповідність розміщеної інформації даним, зазначеним при реєстрації бізнесу. Контакти, назви відділень і спеціалізації лікарів повинні повністю збігатися з реєстраційними даними. Ми не одразу дізналися про цю вимогу, тож нам довелося перейменувати значну кількість сторінок. У ряді випадків офіційні назви суттєво відрізнялися від тих, що користувачі вводять в Google при пошуку лікарів, відділень і послуг. Наприклад, офіційна назва відділення — «Poradnie Ginekologiczna w Łodzi», у пошуку «Ginekologia w Łodzi» ━ як шукають користувачі. Команда SEO спільно з маркетологом і юридичним відділом шукала компромісні рішення для перейменування, щоб зберегти видимість сторінок в органічній видачі. Обмеження у зовнішньому просуванні. «Зміст і форма суспільної інформації від суб’єкта, що надає медичні послуги, не можуть мати рекламного характеру». Таке тлумачення закону ми отримали від юридичного відділу польського сайту, на якому хотіли розмістити статтю через outreach. Навіть звичайне посилання в матеріалі на будь-якому польському порталі може кваліфікуватися як реклама. Тому при побудові зворотного посилального профілю важливо адаптувати підхід і писати тексти без ознак реклами.

Адаптація SEO під Google AI Overviews і LLM

Ми адаптуємо тактику просування під Google AI Overviews і LLM (Large Language Model). Google AI Overviews був запущений у Польщі 25 березня 2025 року.

Динаміка кліків і показів за даними Google Search Console до і після запуску Google AI Overviews:

В результаті запуску AIO інформаційний трафік зменшився на 50%, а комерційний втратив 30%.

На момент створення кейсу ми не зафіксували зниження доходу з органіки під впливом Google AI Overviews, але ми готуємося до негативного сценарію і експериментуємо з тактикою створення контенту і зовнішнього просування таким чином, щоб розширити присутність перш за все у ChatGPT, Gemini, Perplexity.

Висновки

Кейс doctorpro.pl доводить: навіть в умовах високої конкуренції та суворих юридичних обмежень можна досягти швидкого і сталого зростання медичного сайту за рахунок системного SEO. Вже в перший місяць проект почав отримувати органічний трафік, а за 10 місяців просування команда подвоїла дохід клініки у Вроцлаві (ROI — 532%).

Успіх забезпечили комплексні заходи:

внутрішня оптимізація;

регулярне розширення структури послуг;

робота над контентом і E-E-A-T;

продумана стратегія зовнішнього просування з урахуванням особливостей польського ринку.

