Роман Геращенко
Автор NJ з 2026
Позиція:
CEO
Компанія:
Sasquatch Digital
Інформація про себе
Має понад 29 років досвіду роботи у рекламі, в тому числі на посадах маркетинг-директора. З 2009 року очолює компанію Sasquatch Digital — одну з перших SMM-агенцій України, клієнтами якої у різний час були такі бренди, як Nike, «АТБ», Philips, «1+1», Jägermeister, АТ «Ощадбанк», Міністерство Юстиції України та інші. Sasquatch Digital входить у трійку (№3 в категорії «SMM» та №3 в категорії «Контент») найкращих агенцій країни у рейтингу компаній, що надають послуги у сфері диджиталу, від IAB Україна (2024-2025 р.р.). У різні роки був членом журі таких фестивалів та конкурсів, як Effie, X-RAY Marketing Awards, DGTL STAR MRTH, Web Awards UA, ІAB MIXX Awards та ін.