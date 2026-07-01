Як видалити контент з інтернету і скільки це коштує

Як видалити контент з інтернету і скільки це коштує

Репутація — це цілком вимірюваний бізнес-ризик. Один негативний матеріал може знизити оцінку компанії перед продажем або злиттям на 5–15 % (за даними звітів Deloitte, McKinsey та Reptrak) або зірвати інвестиційний раунд. «Google пам’ятає все», і з урахуванням індексації штучним інтелектом (Perplexity, ChatGPT Search, Gemini) та архівів на кшталт Wayback Machine це цілковита реальність.

Часи, коли достатньо було ігнорувати шум з інфопростору чи «домовитися» з адміністратором сайту, давно минули.

Які є шляхи видалення контенту з мережі

Законні механізми захисту прав та новітні регуляції ЄС дозволяють видаляти контент не лише з пошуку, а й безпосередньо з серверів, не вступаючи в діалог з адміністраторами сайтів. Це комплексна юридично-технічна операція на рівні інфраструктури платформ, хостингів та мереж доставки контенту, що спирається на DMCA, GDPR та DSA.

Наша практика спілкування з вхідними запитами показує, що більшість вітчизняних агенцій пропонують лише делістинг — приховування посилання з видачі Google. Це корисно, але недостатньо. Стаття залишається на сайті, її продовжують індексувати сервіси штучного інтелекту, а люди — знаходити через прямі посилання чи інші пошукові сервіси.

Це прямий показник відсутності розуміння ризиків. Специфіка продажів сформувала звичку купівлі інструмента, але робота з репутацією — це не тільки загладити видимі нерівності у вигляді десятка результатів в Google, — Вʼячеслав Писанка, Head of ORM Department в Netpeak.

Стратегічно правильним рішенням є повне видалення контенту на рівні хостингу та платформ. Цьому допоможуть деякі з інструментів міжнародного права:

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) — глобальний стандарт для видалення матеріалів, що порушують авторські права. Платформи (Google, Meta, Cloudflare) зобов’язані реагувати на обґрунтовані запити. Довірені відправники отримують пріоритетну обробку. GDPR (General Data Protection Regulation) дозволяє видаляти персональні дані, якщо вони більше не потрібні, були оброблені незаконно або суб’єкт відкликав згоду. Застосовується як до пошуку (делістинг), так і безпосередньо до платформ.

Важливий нюанс: є винятки — свобода вираження поглядів, публічний інтерес, архівні цілі. Суд ЄС у 2022 році уточнив: якщо інформація доведено хибна або вводить в оману — делістинг стає обов’язковим.

DSA (Digital Services Act) зобов’язує великі онлайн-платформи (Meta, Google, TikTok тощо) обробляти скарги на незаконний контент без невиправданої затримки та з пріоритетом для довірених позначальників (Trusted Flaggers). Станом на 2026 рік статус довіреного позначальника присвоюється національними координаторами цифрових послуг на три роки. Його має обмежена кількість організацій, трохи більше 20 у поточному році.

Професійні агенції зі статусами довіреного позначальника DSA ЄС, учасники Google Trusted Copyright Removal Program (TCRP) та з партнерствами з Cloudflare/Microsoft працюють не як «прохачі», а як уповноважені доповідачі.

TCRP дає можливість масового завантаження запитів, доступ до панелі управління, прискореної обробки (години замість днів) та вищого відсотка успішності для великих обсягів матеріалів, що порушують авторські права. Cloudflare обробляє звіти про зловживання від довірених партнерів з акцентом на фішинг, шкідливе ПЗ та незаконний контент — це дозволяє блокувати матеріали на рівні мережі доставки контенту без втручання в основний сервер.

Репутація має цілком конкретний фінансовий еквівалент. Якщо в роздрібній торгівлі негатив лише знижує кількість чеків, то в B2B-сегменті він ставить під удар отримання інвестицій, вихід на полиці національних мереж, важливі маркетинг-партнерства чи рекрутинг топових менеджерів. У цьому середовищі ціна негативного цифрового сліду вимірюється не просто відсотками продажів, а часткою ринку та самим правом на розвиток бізнесу.

Хто потребує видалення контенту з інтернету

Компанії перед продажем, злиттям, виходом на біржу чи комплексною перевіркою: чистий цифровий слід тут є обов’язковою умовою. Інвестори та аудитори перевіряють не лише Google, а й темний веб, агрегатори штучного інтелекту та базу Lumen Database. Публічні особи, політики, бізнесмени: видалення «чорного піару», фейків, застарілої інформації та матеріалів помсти. Негатив безпосередньо впливає на електоральні шанси та укладання угод. Правовласники (медіа, програмне забезпечення, курси), коли ведуть масштабну боротьбу з піратством. Гемблінг, фінтех, електронна комерція для захисту від сайтів-клонів та фішингу. Бізнес у конкурентних війнах для захисту від організованих кампаній дезінформації.

У гемблінгу, беттингу та інших конкурентних нішах процеси скарг і зворотних DMCA зазвичай стоять на потоці. У багатьох є внутрішні команди які займаються захистом своїх ресурсів, та в постійному процесі зустрічних заперечень. Але це зовсім не означає, що іншим ця послуга не потрібна. Ми швидко йдемо до того, що будь-яка інформація знаходиться за секунди, а в «умілих руках» інформація — це зброя, яку можуть використати проти вас, — Вʼячеслав Писанка, Head of ORM Department в Netpeak.

Як саме відбувається видалення контенту

Переглядати історію видалень можна на ресурсах Google Transparency Report та Lumen Database. Це публічні архіви усіх запитів на видалення контенту. Станом на початок 2026 року Lumen містив понад 67 млн запитів, що стосувалися 10 млрд URL-адрес. Google Transparency Report містив 15,5 млрд URL-адрес по 6,2 млн доменів.

Для фахівця Lumen — це інструмент аналізу прецедентів і прогнозування відсотка успішності. Для клієнта — прозорий доказ легітимності дій підрядника.

Процес видалення включає такий ланцюжок:

Надсилання запиту → розгляд → можливе зустрічне заперечення (за DMCA) → оскарження (за DSA).

У найпростіших випадках, коли запит стосується порушення авторських прав, майданчики видаляють матеріали протягом кількох годин після його отримання. Однак з урахуванням часу на підготовку та подання скарг, середні строки становлять:

запити від довіреного позначальника DSA пріоритетні, часто 48–72 години;

прості випадки DMCA / GDPR — 2–4 тижні;

складні кейси (медіа, Telegram-канали, архіви) — 6–10 тижнів, плюс можливі судові рішення.

Відсоток успішності у довірених партнерів становить 75–99 % залежно від юрисдикції та типу контенту (порушення авторських прав, наклеп, розголошення особистої інформації тощо). Серед основних ризиків: зустрічне заперечення може відновити контент.

DSA не дає стовідсоткової гарантії — визначення «незаконного контенту» залежить від національного законодавства країни-члена ЄС.

Цінова політика в Україні

Ринок має високий поріг входження через складність процесів: потребу в міжнародних юристах, статусних доступах тощо. Вартість видалення одного посилання варіюється: від 40 000 грн без гарантії результату, і від 120 000 грн за гарантоване видалення. На кінцеву ціну впливає тематика бізнесу: у складних випадках вартість може зростати в рази.

Вартість видалення популярного Telegram-каналу починається від одного й сягає декількох мільйонів гривень. Терміновість перед закриттям угоди також суттєво підвищує ціну. Оплата зазвичай здійснюється за моделлю «успіху» (Success Fee) або поетапно. Хоча через політику платформ та можливі зустрічні апеляції абсолютну гарантію дати важко. Фахівці зі статусами TCRP та Trusted Flagger згідно з DSA забезпечують значно вищий показник ROI та високу ймовірність успішного видалення.

Висновок

В Україні культура управління репутаційними ризиками все ще на етапі формування. Через специфіку взаємодії влади та бізнесу, а також корупційні виклики, локальний ринок генерує аномально високий попит на зміну пошукової видачі. На відміну від західних країн, де запити зазвичай стосуються авторського права чи захисту персональних даних, український контекст частіше фокусується на "очищенні" біографій: приховуванні інформації про сумнівні джерела капіталу, архівні корупційні скандали чи наслідки агресивних бізнес-конфліктів.

Ми відмічаємо високу динаміку запитів на послугу ORM за останні два роки. Що приємно, не тільки на видалення або заміщення. Вже зʼявляються компанії, які зрозуміли, що будувати репутацію вигідніше з самого початку, що з сильною репутацією будь-яка криза проходить дешевше, хоч і не завжди легше. Будь-яка атака — це неприємно і потребує миттєвої реакції, — Вʼячеслав Писанка, Head of ORM Department в Netpeak.

Замовникам досі звичніше «перебивати» негатив гучними інформаційними приводами. Проте такий білий шум не здатен знищити першоджерело. Лише системна робота в межах міжнародного права дозволяє не маскувати проблему, а повністю викорінити її з цифрового простору.

Думка авторів гостьового поста може не збігатися з позицією редакції та фахівців агентства Netpeak.