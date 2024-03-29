П’ять кроків для початку бізнесу в Україні

П’ять кроків для початку бізнесу в Україні

Починати свою власну справу — завжди великий виклик, адже ніколи невідомо, що буде в майбутньому. Втім, головна проблема полягає в незнанні, з чого треба починати. Знайти гроші та умовне приміщення — навіть не початок, то лише підготовка до підготовки.

Є велика кількість організаційних нюансів, які можуть вплинути на успішний запуск вашої компанії. Тому в цій статті поділимось порадами від CMO Weblium Богдана Тимошенка, які кроки необхідно зробити задля ефективного початку бізнесу в Україні.

Описані кроки — не чарівний алгоритм, який зробить ваш бізнес із самого початку найуспішнішим. Це етапи, які вам треба виконати, щоби зробити старт простішим, а вас підготувати до потенційних викликів.

1. Створення платформи для ведення бізнесу

Платформа для ведення бізнесу — перше, що необхідно продумати. Успіх продажу товарів та послуг в інтернеті здебільшого залежить від платформи, яку ви використовуєте. Дуже часто люди бачать соціальні мережі та навіть месенджери як шлях найменшого супротиву, адже створити сторінку/канал доволі легко.

Втім, якщо ви вирішуєте створити інтернет-магазин, маєте виходити з того, що клієнтам важлива зручність. Задля цього варто розглянути створення сайту, і такий крок має певні переваги:

Просунуті дизайнерські рішення. Дизайн — важлива складова. Гарні дизайнерські рішення викликають більше довіри до вашого магазину, створюють необхідні асоціації та спрямовують дії користувача у необхідному вам напрямку. Актуальними рішеннями у 2024 лишаються:

мінімалістичний дизайн, який не відволікає від основних дій;

велика кількість якісних зображень;

великі шрифти, щоби позначити важливу інформацію.

За допомогою сайту зможете зробити той дизайн, який відображатиме ідентичність вашого бренду якнайкраще.

Можливість інтегрувати додаткові інструменти. Інтеграція різних інструментів зробить ваш магазин значно зручнішим. Для покращеної взаємодії з клієнтами варто розглянути:

платіжні системи (Mono Pay, RozetkaPay, Revolut);

служби доставки (Нова Пошта);

CRM для зручнішого керування роботою магазину.

Можливість надавати більше інформації. Ви могли помітити, що часто в соціальних мережах користувачів цікавить уточнююча інформація щодо товарів, така як розміри, матеріали або ціна. Сайт відповість на всі запитання одразу за допомогою продуктових карток.

Не варто забувати, що сайт добре працює із соціальними мережами. Ви можете створювати контент для декількох платформ та переводити клієнтів на сайт задля покращення комунікації.

2. Підготовка контенту до запуску

Чіткі та збалансовані повідомлення — запорука успіху. Контент та стиль вашого бізнесу мають бути продумані заздалегідь. Для цього слід зробити план та обміркувати, де ви будете говорити з клієнтом.

Контент для сайту. Створюйте фото та відео, а також тексти для сайту заздалегідь. Тексти мають містити описи товарів, переваги вашої компанії, емоційні повідомлення. Фотографії мають бути двох типів:

емоційні . На них зображені щасливі люди, які користуються вашими товарами чи послугами;

. На них зображені щасливі люди, які користуються вашими товарами чи послугами; безпосередньо продуктів. За допомогою цих світлин клієнт оцінює якість та приймає рішення купляти.

Контент для блогу. Блог дає змогу залучати органічний трафік на сайт, а також чіткіше пояснювати певні процеси, які повʼязані з вашою діяльністю. Контент для соціальних мереж. Соціальні мережі також потребують вашої уваги. Їх ви можете наповнити фотографіями продукції з короткими описами або ж створити пізнавальний контент для вашої аудиторії.

Загалом варто мати заготовку контенту щонайменше на місяць уперед. Це оптимальна кількість матеріалів. Фото будуть релевантними довгий час. Втім, тексти треба частіше перевіряти, адже вони можуть втратити свою актуальність чи гірше працювати на вашу аудиторію.

3. Організація робочих процесів

Робота в команді — це те, без чого не обійтись. Звісно, деякі бізнеси тримаються на одній людині, але навіть в такому разі необхідно налогодити процеси. Ви маєте чітко розставити не лише сфери відповідальності в команді, але й пріоритети.

Для цього варто використовувати наступні інструменти:

Google таблиці. В таблицях ви можете зручно відслідковувати асортимент, вести контент-план. Інструмент легкий у використанні та повністю безоплатний. Не всі користувачі-початківці знають, що можна створювати декілька сторінок у межах однієї таблиці. Таким чином зручно сортирувати відповіді клієнтів після опитувань, а також створювати категорії для ліпшого менеджменту асортименту.

Органайзери. За допомогою органайзерів ви зробите плани для себе та команди. Їхня кількість позицій на ринку велика і варто обирати, спираючись на бюджет та вимоги до функціоналу. Наприклад, бізнесам, які мають декілька відділів, допоможе Jira. Іншим гарним рішенням буде Google Календар. В ньому є можливість не лише планувати власні зустрічі, але й бачити, хто з колег зараз зайнятий або має вихідний.

Канали для звʼязку. Канали звʼязку також не завадять. З одного боку, можна використовувати звичні месенджери, як-то Telegram. Щоб уникнути різного роду помилок та непорозумінь, слід обрати певний робочий канал звʼязку. Наприклад, це може бути Skype або Slack.

Організація процесів в команді постійно змінюється, виникають нові правила. Якщо матимете стійкий фундамент для вирішення робочих питань, будь-які зміни не стануть вам на заваді.

4. Комунікація з клієнтами

Говорити з клієнтами та доносити до них свої думки — ключ до успіху. Говорити «ввічливо та зрозуміло» вже недостатньо, треба надавати велику кількість інформації так, щоби клієнт не втомлювався та дійсно запамʼятовував її. Для цього треба розробити декілька аспектів комунікації.

Цільова аудиторія. Продумайте, хто ваш клієнт — вік, стать, потреби, зацікавлення. Цей крок може звузити формати звʼязку з аудиторією та допоможе краще розуміти ваших покупців. Тон комунікації. Надважлива складова, від неї залежить сприйняття компанії та вірогідність виконання необхідних вам дій. Тон комунікації може бути дружнім, офіційним, менторським, зухвалим, але ні в якому разі не образливим для клієнта Головне чітко усвідомлювати, що комунікація має чітко відображати цінності компанії. Використання елементів гумору. Гумор та меми — не завжди вірне рішення. З різноманітними мемами та гумористичним контентом треба бути обережним, адже не всі однаково зрозуміють певний жарт, а хтось може взагалі образитись. Використовуйте жарти тільки коли впевнені, що ваша цільова аудиторія цілком добре їх сприйматиме. Канали комунікації. Ви можете розробляти різні меседжі для різних каналів комунікації. Наприклад, у блозі ви можете бути більш формальним, експертним, а в соціальних мережах дотримуватись дружнього та неформального тону.

Ваша взаємодія з клієнтами безпосередньо впливає на продажі. Постійно говоріть із клієнтами та показуйте свою небайдужість щодо їхньої думки.

Дізнайтесь докладніше про маркетинг в соцмережах та SMM.

5. Освоєння додаткових інструментів перед запуском

Вам варто перетворитися на універсального робітника, який зможе виконувати найрізноманітніші задачі. Розмаїття внутрішніх процесів виробництва залежатиме вже від виду бізнесу. Втім, якщо говорити про маркетингові інструменти, у вас буде певна зона зростання:

штучний інтелект. Дозволить вам самостійно створювати контент. Ви можете у вільний час генерувати зображення та текст, задля того, аби натренувати ШІ на створення контенту в необхідному вам стилі;

Читайте, як ШІ допомогає інтернет-магазинам.

інструменти для просування . Вам варто розуміти, як працює просування в мережі. Запускайте рекламу у Facebok та пошукових системах, спостерігайте за її впливом на трафік;

. Вам варто розуміти, як працює просування в мережі. Запускайте рекламу у Facebok та пошукових системах, спостерігайте за її впливом на трафік; графічні редактори. Завжди корисним інструментом, завдяки якому ви швидко адаптуєте фото під необхідний вам стиль. Обробити фото, додати на нього свій логотип або водяний знак — найбільш поширені задачі.

Освоєння інструментів дасть вам змогу самостійно займатися певними аспектами бізнесу, допоки не знайдете спеціаліста.

Також самостійно можете освоїти конструктор сайтів, щоб мати можливість робити прості лендінги для подальшого просування. Розуміння дизайну, розробки користувацького шляху також не завадять. Навички використання перелічених інструментів стануть вам у нагоді в створенні сайтів.

Чітке знання, як відбуваються певні робочі процеси дозволить вам краще орієнтуватися та розуміти, що працює ліпше для вашого магазину.

Читайте, що робити з бізнесом, коли потрібен вибуховий ріст і позиція лідера ніші.

Висновки

Підготовка до старту бізнесу — це не так складно, як здається. Звісно, необхідно витратити доволі багато часу, аби все підготувати. Ви суттєво спростите безпосереднє ведення бізнесу в майбутньому, якщо грунтовно підготуєте свій старт по пунктах:

Створіть платформи для ведення бізнесу.

Крім соцмереж та каналу, розгляньте переваги власного сайту:

зручний дизайн під ваші потреби;

інтеграція додаткових інструментів, як-от платіжних систем або додатків доставки;

повна інформація про продукт в картках.

Підготуйте контент до запуску:

зазделегідь запасіть матеріали, як-от фото, відео й тексти;

для кожної інформаційнох платформи — сайт, блог, соцмережи, — користуйтесь контент-планом, який розрахуйте на початковий місяць роботи.

Організуйте робочі процеси.

Варто використовувати такі інструменти:

Google таблиці;

органайзери;

месенджери як канали для зв’язку.

Комунікуйте з клієнтами:

пропишіть портрет вашої ЦА;

визначтеся з тоном комунікації для кожного каналу комунікації окремо.

Освойте додаткові інструменти перед запуском:

застосуйте ресурс штучного інтелекту;

користутесь графічними редакторами;

просувайте свій продукт за допомогою реклами в соцмережах та пошукових системах.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.