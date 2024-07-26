Що таке дорвеї, і Чому їх не варто використовувати

Що таке дорвеї, і Чому їх не варто використовувати

Дорвеї (з англ. «вхідні двері») — це сторінки, які слугують мостом для переходу користувачів на інші сайти. Сторінки-дорвеї не відповідають пошуковим запитам і не мають власної цінності. У цій статті я поясню, яким чином виявити такі сторінки та як вони впливають на SEO.

Що таке дорвеї

Уявіть, ви стоїте перед дверима музею, очікуючи побачити за ними щось особливе. Але якби, відчинивши двері, ви побачили оголошення з проханням перейти до інших? Але й за ними немає жодних шедеврів, натомість є ще одні двері з тим самим повідомленням. Ви, напевно, подумаєте: «З цим музеєм щось не так».

Це яскравий приклад дорвей-сторінок, які перенаправляють користувачів з одного сайту на інший, замість того, щоб надати інформацію, яку вони шукають.

Дорвей-сторінка — це SEO-технологія, яка створюється спеціально для отримання високих позицій у видачі, обманюючи пошукові системи та відвідувачів. Також відома як «сторінка-прокладка», вона призначена для пошукових систем, а не для реальних користувачів.

Має на меті забезпечити рейтинг за численними цільовими фразами, часто зосереджуючись на довгих ключових словах.

Як дорвей-сторінки впливають на SEO

SEO-фахівці використовують дорвей-сторінки, щоб забезпечити верхні позиції в пошуковій видачі. Вони швидко індексуються за допомогою чорних методів і забезпечують майже миттєві результати. Такі сторінки легко налаштувати, оскільки вони створюються за допомогою шаблонів або автоматизованих інструментів.

Дорвей-сторінки, як і будь-які інші чорні SEO-технології, збільшують трафік у короткий термін, але в довгостроковій перспективі завдають сайту шкоди. Рано чи пізно сайт потрапить до чорного списку Google.

До 2015 року дорвей-сторінки були поширеною практикою в SEO. Вебмайстри маніпулювали пошуковими системами, використовуючи ключові слова та прихований текст, щоб отримати вищий рейтинг. У березні 2015 року Google оновив правила для вебмайстрів і запровадив покарання за такі сторінки. Тепер вони вважаються формою маскування, і їх рекомендують уникати.

Використовуючи дорвей-сторінки в SEO, будьте готові до наслідків:

Пошукові системи активно карають сайти, які використовують дорвей-сторінки, оскільки вважають їх формою спаму і різновидом маніпуляцій. Покарання варіюються від зниження позицій у пошуковій видачі до повного видалення з індексів пошукових систем. Дорвей-сторінки, як правило, не забезпечують належного користувацького досвіду, часто містять малозмістовний або нерелевантний контент. Це розчаровує відвідувачів і відштовхує їх від сайту, збільшуючи показник відмов. А це, своєю чергою, шкодить репутації сайту, зменшуючи шанси на подальшу взаємодію з вашим контентом. Хоча дорвей-сторінки тимчасово збільшують трафік, орієнтуючись на певні ключові слова, вони не забезпечують стійке органічне зростання. Як тільки пошукові системи виявлять дорвеї, видимість і органічний трафік сайту постраждають, що призведе до зниження загальної продуктивності сайту.

Як розпізнати дорвей-сторінки

Існує кілька ключових ознак:

Основний контент сторінки складається в основному з ключових слів або декількох варіацій ключових слів. Включає додаткові кліки для користувачів. Наприклад, читач знаходить в Google сторінку з популярними ідеями для декорування будинку. Замість неї, він переходить на лендинг з повідомленням: «Натисніть тут, щоб переглянути найпопулярніші ідеї для декорування оселі». І тільки після кліку він знаходить бажану інформацію. Сайт не має навігаційної мапи. Його сторінки не пов’язані між собою і не доступні через меню. На сторінці майже немає активності, коментарів чи поширень у соціальних мережах. Кілька сторінок на сайті відрізняються лише назвами локацій (наприклад, декор для дому Київ, декор для дому Львів, декор для дому Харків тощо). Вміст на різних сторінках відрізняється в незначній мірі (наприклад, ідеї для оформлення будинку, як прикрасити будинок, як прикрасити будинок квітами, як прикрасити інтер’єр будинку тощо).

Види дорвей-сторінок

Як зазначає Google, є кілька різновидів таких сторінок:

сайти з невеликими змінами в URL-адресі та домашній сторінці, щоб збільшити охоплення за певними ключовими словами;

кілька доменних імен або сторінок, які орієнтовані на різні регіони, але ведуть користувачів на ту саму сторінку;

сторінки з незмістовним контентом, створені виключно для перенаправлення трафіку;

сторінки з дубльованим або скопійованим контентом, який не має жодної цінності для відвідувачів і намагається маніпулювати результатами пошуку.

Як переконатися, що сторінки мають належну якість

Перейду до практичної сторони справи. Я розповіла, що таке дорвеї, як їх визначити і як вони впливають на SEO-стратегію. Але як зробити так, щоб на вашому ресурсі їх не було?

1. Створіть правильну структуру сайту. Дорвеї мають погану структуру, що робить навігацію на ресурсі практично неможливою. Тому дуже важливо зробити сайт простим для навігації і переконатися, що на ньому немає прихованих або тупикових сторінок. Продумана структура допомагає Google і користувачам знаходити релевантний контент.

Поради щодо покращення структури вебресурсу:

створіть силосну структуру сайту, де всі сторінки розділені на категорії та підкатегорії;

розробіть карту ресурсу, щоб допомогти ботам Google зрозуміти структуру сайту;

використовуйте внутрішню перелінковку, щоб переконатися, що всі сторінки пов’язані з іншими;

навігація за допомогою хлібних крихт також важлива для зручності користування сайтом.

2. Додавайте якісний контент. Переконайтеся, що всі ваші пости пишуть кваліфіковані фахівці і вони відповідають вимогам Google.

3. Не використовуйте кілька сайтів. Існує велика ймовірність того, що Google сприйматиме ваші кілька ресурсів як дорвеї, тому краще уникати цього. Винятком може бути, якщо ваш сайт переїхав на інший домен, і ви налаштували перенаправлення на нову адресу і відправили запит «зміна адреси» в Пошуковій консолі Google.

4. Уникайте дублювання контенту. Це цілком обґрунтована рекомендація, оскільки наявність декількох сторінок зі схожим контентом є однією з ключових особливостей дорвей-сторінки.

Як позбутися дубльованого контенту на сайті:

використовуйте унікальні заголовки та метаописи на всьому ресурсі;

застосовуйте 301 редирект для старого або неактуального контенту;

вказуйте канонічні теги, щоб показати, яка версія сторінки є оригінальною;

перевіряйте контент на плагіат, наприклад, за допомогою Serpstat Plagiarism Checker:

Підсумки