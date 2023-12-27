«Це по роботі» — третій сезон подкасту Андрія Чумаченка та Романа Єфременка про бізнес, ІТ і маркетинг

«Це по роботі» — третій сезон подкасту Андрія Чумаченка та Романа Єфременка про бізнес, ІТ і маркетинг

Андрій Чумаченко — співзасновник агентства Netpeak та соціальних проєктів «Моє Місто» та «4City». Веде телеграм-канал Sad But True, а також розмовний подкаст «Це по роботі» разом з Романом Єфременком. «Це по роботі» — подкаст про бізнес, IT і маркетинг, у якому Андрій з Романом вже встигли обговорити Держстат, Ілона Маска та штучний інтелект. До речі, третій сезон подкасту має новий формат, й далі Андрій розказав що саме змінилося.

Новий формат подкасту і плани на сезон

Нещодавно стартував новий сезон подкасту. І формат, і назва інші. Розкажи, чому такі зміни?

Ми вирішили зробити такий soft relaunch, але так, щоб не робити окремий подкаст і не втратити тих слухачів, яких вже здобули за два роки. Назву змінили, тому що змінювався формат, та й просто набридла, якщо чесно, хотілося чогось нового.

До травня 2023 подкаст виходив під назвою «Давай спробуємо?»

Формат змінився дуже сильно. Якщо раніше ми виходили раз на місяць, тепер виходимо раз на тиждень, тобто виробляємо в чотири рази більше контенту. Хотілося спробувати, а ще й відео з’явилося. Ось всі ці пункти підштовхнули нас до змін.

На цей сезон є в планах запрошувати когось до вас із Ромою, як було в минулому? Все-таки гість у випуску — це додатковий профіт для слухача. Цікавий досвід, цікавий погляд на тему обговорення.

З гостями важко. Ми не є професійними ані журналістами, ані інтерв’юерами. Нам хотілося б, але я вважаю, що в другому сезоні не вийшло робити інтерв’ю з гостями так, щоб випуск був більше підв’язаний до теми, в якій гість класно розбирається, ніж до того, хто він є. Тобто ми більше розповідали саме про людину, а не про корисну для слухачів тему.

У третьому сезоні плануємо робити спецпроєкти.

Є ідеї, є навіть декілька гостей, що дуже хочуть до нас потрапити, але ми ще їм нічого не запропонували.

Я думаю, буде тема, наприклад, штучний інтелект, до якої ми зберемо запитання і ставитимемо їх декільком людям, що нормально в цьому розбираються, а тоді порівнювати їхні відповіді.

Тому плани є, але зараз все трошки важче, тому що в нас і так виходить щотижня новий подкаст, і треба в наші графіки десь впихнути ще запис спецвипуску, але ми це зробимо.

А як обираєте теми для обговорення в подкасті? Просто те, що за тиждень здається найцікавішим? Чи є перелік тем, про які вам цікаво говорити?

У нас є в описі та в меседжі нашого каналу, що ми дивимося на новини на перетині бізнесу, ІТ та маркетингу. Тобто новини технологій, айтішні новини взагалі, все, що пов’язано хоч якось з рекламою і з розвитком або зі змінами у бізнесі, бізнес-підходах — все нас цікавить.

Ми збираємо всі такі новини, завжди хочемо, щоб у нас з чотирьох новин хоча б одна була з України, намагаємося, щоб ця одна новина з України була про щось хороше, про поліпшення ситуації. Ну а три інші обираємо так: дивимося на всі новини за цими тегами і беремо цікаві нам або ті, про які є що сказати

Фан чи бізнес

У попередньому інтерв’ю блогу ти розповідав, як запровадив послугу CMO on demand , і дав прямо викладку по своєму робочому часу. Тоді, навесні, ти витрачав на подкаст і свій телеграм-канал Sad But True 50 годин на місяць. Скільки зараз часу забирає подкаст, і все-таки це бізнесова для тебе штука чи фанова?

Щодо часу, у мене є зараз помічниця, яка допомагає узгоджувати всі технічні моменти по подкасту, тому зараз на подкаст я витрачаю десь 4 години на тиждень. Година на підготовку, коли ми обираємо теми, дві години на запис та ще одна на створення контенту для соцмереж, тобто написати тексти, опублікувати в telegram-каналі та в соцмережах.

Канал зараз у мене забирає значно менше годин ніж раніше. Я оптимізував процеси та став менше витрачати часу. Оптимізував, в тому числі взявши людину собі у допомогу.

Все ж для мене це все ще фанова історія, бізнесовою вона стане тоді, коли хтось, вперше дізнавшись про мене або про Netpeak саме з подкасту, стане моїм клієнтом на консалтингу або клієнтом Netpeak.

І я хочу, щоб ця історія залишилась фановою.

Якщо вона буде давати гроші, буде добре, але гроші взагалі не є метою. Я бачу, що наші клієнти та співробітники його слухають, і це такий HR бренд, просто бренд Netpeak і мені цього на даному етапі достатньо.

Ти думав як подкаст можна монетизувати?

Мені вже писали з питань, скільки це буде коштувати та які у нас показники. Тобто монетизація дуже проста штука, можна в середині або на початку епізоду вставляти рекламну інтеграцію.

Я ще раз підкреслюю, що монетизація подкасту не є метою його створення та продовження того, що ми робимо.

Але мені цікаво спробувати щось прорекламувати й подивитися, що з цього вийде.

Мені, наприклад, як будь-якому бізнесмену, хотілося б, щоб ми заробляли з подкасту трошки грошей, що покривали б витрати на роботу монтажера. Наприклад, могли б закупити рекламу на YouTube на ці гроші, щоб проєкт хоча б виходив в нуль. Це було б приємно, але не є метою.

Чи немає в тебе профдеформації? Коли хочеш просто записати черговий випуск подкасту для фану, але все одно думаєш, як через нього можна вести лідів?

Ні, загалом немає. Вона є, може, в більш глобальному сенсі.

Я роблю багато всього, маю десь 1-2 виступи в клубах упродовж місяця, на івентах від 20 до 300 людей. Щотижня пишу великий пост у свій телеграм-канал на приблизно 10 000 людей, випускаю подкаст, який слухає десь сумарно 1000 або 1500 людей, і все це показую у своїх соцмережах, де теж 6-8 тисяч підписників. Звичайно все це інфоприводи та активності, які допомагають залучати лідів.

Але чи міг би я не робити подкаст та просто робити пост в соцмережах? Ну так міг би, але мені подобається робити подкаст.

Мета подкасту: розвиток і роздуми

Ти якось казав, що третій сезон про те, що ви хочете розвивати ваших маркетологів. Що це значить, розкажи детальніше?

Я не пам’ятаю, де я казав, що третій сезон про це. Ні, я б сказав, що місія нашого подкасту — розширювати кругозір людям під час війни, повномасштабного вторгнення. Коли дуже багато новин власне про війну та про політику, та дуже багато поганих новин, давати можливість бачити, що відбувається у світі в плані технологій. Що хорошого відбувається в Україні, й розвиватися саме в цьому напрямку.

Ми не є якимись там супер експертами, мегачуваками. Ми такі самі як і наші слухачі, та просто хочемо звернути їхню увагу на те, що відбувається у світі.

Наведу приклад, який для мене зараз є таким показовим. Це тема, якої ми торкнулися в одному з випусків, тема про нерівність у зарплатах в Україні між жінками та чоловіками, а потім про цю тему поговорили ще більше в наступному випуску. Здається, що вона не про бізнес, не про ІТ і не про маркетинг, але вона стосується всіх цих тем.

Ми отримали багато кльового фідбеку від слухачів та глядачів, про те, що ми кажемо правильні речі.

Для мене це було дуже приємно, і показало, що ми йдемо правильним шляхом. Якщо нас почув хтось, хто не знав, що про цю тему думати або просто про такі питання не думав ніколи, значить кльово, значить наш подкаст працює.

Зрозуміло, що дає подкаст тобі. А що, на твій погляд, він даватиме слухачеві?

Ну я там вище трошки сказав, я хочу, щоб люди думали більше. Щоб вони сумнівалися, ставили питання та вміли шукати декілька джерел новини, щоб зрозуміти, що саме відбулося. Ті новини, які ми беремо, не супер важливі, не новини про війну, вони не рятують життя людям, але маю надію, що вони трошки наштовхують людей на роздуми.

Для мене це найкращий показник, якщо людина послухала наш випуск і почала розмірковувати. Подкаст наштовхнув її на власні думки, або вона пішла щось читати, шукати в інтернеті. Тоді місія виконана. Це саме те, що я хочу, аби подкаст давав слухачеві.

Що чекає на український digital

Ви багато обговорюєте зі своїм співведучим сучасність українського бізнесу. Які тенденції в ньому тобі здаються найцікавішими?

Я вважаю найбільшою та найкрутішою тенденцією прозорість. Тобто це можливість виводу всього з сірих зон в онлайн.

Ми нещодавно розказували про Держстат, ми багато говоримо про тендери, коли будь-яка людина може зайти, подивитися, що відбувається, та апелювати до цих даних. Чим більше бізнес виходить на світло, тим краще для країни та для майбутніх бізнесів.

А ризикнеш прогнозувати? Розвиток українського digital — яким він буде?

Я нічого не буду прогнозувати. Я взагалі вважаю, що прогнозування під час війни — це не добра справа. Все залежить від наших воїнів.

Якщо війна закінчиться нашою перемогою скоро — розвиток буде дуже-дуже крутий. Якщо війна закінчиться нашою перемогою не скоро — розвиток буде не такий стрімкий. Тут все очевидно і не треба ніяких інсайдерських даних для того, щоб таке зрозуміти.

Яким буде майбутнє подкасту?

Ми будемо робити те саме, що і робимо зараз. Новини не закінчуються, кількість слухачів збільшується. Ми отримуємо фідбек, це заряджає на те, щоб продовжувати працювати над подкастом і робити його краще.

Я думаю, що будемо розвиватися самі, тобто будемо більш стисло висловлювати свої думки, втрачати слова паразити, покращувати свою техніку: камери, мікрофони тощо.

Ми будемо пробувати робити спецпроєкти. Я думаю, що раз на декілька місяців зможемо випускати їх. Будемо дивитися як буде заходити. Може, пограємось ще з форматами.

Поки що я думаю, що ми будемо виходити третім сезоном десь до травня наступного року. А там подивимось.

Або візьмемо знову перерву на три місяці, як робили цього літа, і подумаємо чи будемо щось змінювати. Або не будемо брати паузу і будемо продовжувати це робити. Паузи будуть тільки тоді, коли я або Рома будемо хворіти або ходити у відпустку. Маю надію, що буде так.