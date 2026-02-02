Українським компаніям бракує системного маркетингу: стартувало безоплатне навчання для бізнесу
Для багатьох компаній маркетинг досі залишається набором інструментів, а не керованим бізнес-процесом. Щоб закрити цю прогалину, в Україні створили безоплатний онлайн-курс «Маркетологія» для підприємців, маркетологів, керівників бізнес-юнітів, а також початківців, які тільки починають свій шлях в маркетингу.
З 26 січня для навчання доступні перші два модулі з восьми — «Основи», «Плани, бюджети та стратегія». Курс створили українські підприємці з понад 20-річним досвідом у маркетингу — співзасновник Netpeak і засновник B2B-агенції BASE by Netpeak Андрій Чумаченко та засновник групи IT-компаній FRACTAL Артем Бородатюк.
B2B як зона найбільшого дефіциту маркетингової експертизи
За словами авторів, одна з ключових проблем українських бізнесів, особливо в B2B-сегменті, — нестача саме управлінської експертизи в маркетингу. Компанії часто інвестують у канали, інструменти та підрядників, але не мають чіткої відповіді на питання: як маркетинг впливає на фінансовий результат, як рахувати його ефективність і як інтегрувати його в загальну бізнес-стратегію.
Курс зосереджений на логіці побудови маркетингу як системи — від постановки цілей і планування до контролю результатів — і містить практичні кейси, формули, шаблони та фреймворки, які можна безпосередньо застосовувати у власних проєктах.
Плани, бюджети та зони відповідальності: що вивчають у перших модулях
Перші два модулі курсу охоплюють базові управлінські теми, з якими зіштовхуються власники бізнесів і керівники маркетингових команд.
Модуль «Основи»:
- роль маркетингу в бізнесі;
- KPI, відповідальність і зони впливу маркетолога;
- структура маркетингової команди;
- взаємодія маркетингу з продажами;
- приклади задач, планів, звітів і шаблони аудиту маркетинг-функції.
Модуль «Плани, бюджети та стратегія»:
- формування цілей та їх декомпозиція;
- розрахунок вартості залучення клієнтів;
- маркетингове планування;
- когортний аналіз;
- ціноутворення, стратегія та юніт-економіка.
Для кого цей курс
Курс розрахований на три основні аудиторії:
- початківців і тих, хто планує розпочати кар’єру в маркетингу;
- маркетологів з досвідом, які прагнуть систематизувати знання;
- власників бізнесів і керівників юнітів, яким важливо розуміти, кого і для чого наймати в маркетинг, як вимірювати результат і які управлінські рішення ухвалювати.
Освітня ініціатива для розвитку українського бізнесу
Курс реалізується в межах освітніх ініціатив ІТ-екосистеми FRACTAL, яка розвиває безоплатні продукти для українського бізнесу та ринку праці. За час передзапису на курс долучилися понад 2 600 учасників. Впродовж року відкриватимуться наступні модулі, а курс доповнюватиметься відеоуроками.
Доступ та деталі курсу — за посиланням.
Довідка:
Андрій Чумаченко — співзасновник диджитал-агенції Netpeak, засновник B2B-маркетингової агенції BASE by Netpeak.
Артем Бородатюк — український підприємець, засновник групи IT-компаній FRACTAL, член Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України та учасник Стратегічної ради Diia.City United.
