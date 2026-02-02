Бізнес
Українським компаніям бракує системного маркетингу: стартувало безоплатне навчання для бізнесу
Для багатьох компаній маркетинг досі залишається набором інструментів, а не керованим бізнес-процесом. Щоб закрити цю прогалину, в Україні створили безоплатний онлайн-курс «Маркетологія» для підприємців, маркетологів, керівників бізнес-юнітів, а також початківців, які тільки починають свій шлях в маркетингу.

З 26 січня для навчання доступні перші два модулі з восьми — «Основи»,  «Плани, бюджети та стратегія». Курс створили українські підприємці з понад 20-річним досвідом у маркетингу — співзасновник Netpeak і засновник B2B-агенції BASE by Netpeak Андрій Чумаченко та засновник групи IT-компаній FRACTAL Артем Бородатюк.

B2B як зона найбільшого дефіциту маркетингової експертизи

За словами авторів, одна з ключових проблем українських бізнесів, особливо в B2B-сегменті, — нестача саме управлінської експертизи в маркетингу. Компанії часто інвестують у канали, інструменти та підрядників, але не мають чіткої відповіді на питання: як маркетинг впливає на фінансовий результат, як рахувати його ефективність і як інтегрувати його в загальну бізнес-стратегію. 

Курс зосереджений на логіці побудови маркетингу як системи — від постановки цілей і планування до контролю результатів — і містить практичні кейси, формули, шаблони та фреймворки, які можна безпосередньо застосовувати у власних проєктах.

Плани, бюджети та зони відповідальності: що вивчають у перших модулях

Перші два модулі курсу охоплюють базові управлінські теми, з якими зіштовхуються власники бізнесів і керівники маркетингових команд.

Модуль «Основи»:

  • роль маркетингу в бізнесі;
  • KPI, відповідальність і зони впливу маркетолога;
  • структура маркетингової команди;
  • взаємодія маркетингу з продажами;
  • приклади задач, планів, звітів і шаблони аудиту маркетинг-функції.

Модуль «Плани, бюджети та стратегія»:

  • формування цілей та їх декомпозиція;
  • розрахунок вартості залучення клієнтів;
  • маркетингове планування;
  • когортний аналіз;
  • ціноутворення, стратегія та юніт-економіка.

Для кого цей курс

Курс розрахований на три основні аудиторії:

  • початківців і тих, хто планує розпочати кар’єру в маркетингу;
  • маркетологів з досвідом, які прагнуть систематизувати знання;
  • власників бізнесів і керівників юнітів, яким важливо розуміти, кого і для чого наймати в маркетинг, як вимірювати результат і які управлінські рішення ухвалювати.

Освітня ініціатива для розвитку українського бізнесу

Курс реалізується в межах освітніх ініціатив ІТ-екосистеми FRACTAL, яка розвиває безоплатні продукти для українського бізнесу та ринку праці. За час передзапису на курс долучилися понад 2 600 учасників. Впродовж року відкриватимуться наступні модулі, а курс доповнюватиметься відеоуроками. 

Доступ та деталі курсу — за посиланням.

Довідка:

Андрій Чумаченко — співзасновник диджитал-агенції Netpeak, засновник B2B-маркетингової агенції BASE by Netpeak.

Артем Бородатюк — український підприємець, засновник групи IT-компаній FRACTAL, член Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України та учасник Стратегічної ради Diia.City United.

