Український книжковий маркетинг: шлях від рукопису до бестселера у Віхолі

Заснувати бізнес в період пандемії, а тоді розвиватися в умовах повномасштабного російського вторгнення — задача не з простих. Віхола — видавництво, засноване в 2020 році, працює з книжками українських авторів, і щороку показує, якою крутою та успішною може бути українська література.

У 2021 за тиждень видавництво розпродало перший тираж (15 000 примірників) книги Каті Бльостки «Матера вам не наймичка, або Чому діти це — прекрасно...». У 2022 книга «Танці з кістками» отримала перемогу як книга року ВВС. У 2024 загальний наклад серії класичної української літератури «Неканонічний канон» перевищив 100 000 примірників.

Минулого року я сама стала авторкою Віхоли з книгою «Загублений принц», тож мене зацікавило, як реалізований маркетинг видавництва. Наталя Шнир, співзасновниця Віхоли, розповіла, якими шляхами їхня команда просуває книги та як розширює портфель, беручись за нові жанри.

На сайті Віхоли, у розділі «Про нас» є справжній маніфест про те, що ви видаєте і з ким працюєте. Хто його сформулював?

Текст напрацювала команда співзасновниць (Ілона Замоцна, Ольга Дубчак, Ірина Щепіна, Марина Захарчук, Вікторія Шелест, Наталя Шнир) в процесі обговорень. Він відображав те, якими ми хотіли бути і що планували робити у видавництві.

Увесь 2023 рік ми проводили низку стратегічних нарад, аби зрозуміти, чи досі ця історія про нас. Зрозуміли в процесі, що за кілька років ми змінилися, змінився видавничий портфель, а разом із тим і наша місія. Тому напрацювали інший «маніфест», загальна суть якого в тому, що ми надихаємо українців писати книжки на найрізноманітніші тематики.

Віхола почала діяльність у липні 2020. Чи був у вас бізнес-план на той момент?

План, звісно, був на старті, але в процесі його довелося корегувати. Загальної канви — нон-фік від українських авторів, пояснювати простими словами різні теми — ми дотримувалися, але й корективи доводилося вносити постійно.

Інші напрями, зокрема художня література, сталися не одразу, але це був логічний крок в напрямі розширення видавничого портфеля. Ми не планували обмежуватися десятком проєктів на рік, хотіли рости далі, а це неможливо, обмежившись лише нон-фікшном, як на старті.

Напередодні повномасштабного вторгнення Андрій Семʼянків, автор «Медицини доказової і не дуже», написав мені, що в нього є художній текст, написаний ще у 2018 році. Я попросила показати рукопис, і вже ввечері писала колегам листа, що нам дуже треба це видавати. Так, у 2022, зʼявився бестселер — Книга року BBC, медичний трилер «Танці з кістками».

Який шлях проходить ваша книга після вкладення договору з автором і до моменту, коли читач отримає примірник в руки? Наскільки він тривалий?

Орієнтовно рік на написання книжки та ще сім місяців виробничого процесу — в середньому півтора року. Цей строк наразі збільшується зокрема з огляду на збільшення закладеного на друк терміну — від здачі рукопису і до приїзду книжки з друку.

Зазвичай першим про співпрацю з нами заявляє автор після підписання договору, ми ж з усіма анонсами підключаємося пізніше. По максимуму розказуємо про плани, але намагаємося не робити це одразу. Читач втомлюється чекати рік-півтора, а то й більше, після анонсу, та й інформація про ту чи іншу книжку губиться у памʼяті.

Стартуємо просування із передзамовлення, яке починається за кілька тижнів після здачі книжки в друк. З приїздом книжки починається низка активностей: планування презентацій, розсилка книжки блогерам, запуск таргетованої реклами та робота зі ЗМІ. Залежно від книжки та автора перелік активностей корегується з урахуванням того, які інструменти будуть ефективніші для тої чи іншої теми та (або) людини.

Рекламу запускаємо в соцмережах: Facebook та Instagram. До кожної книжки окремий підхід, таргетування може бути загальним (демографічним), а може стосуватися тематики конкретної книжки (по інтересах).

Чи відрізняється просування авторів нон-фікшену та художньої літератури? Як різниться промоція української класики та сучасних авторів?

Відмінність нон-фікшену та художки в тому, що нон-фік часто можна продати за рахунок теми. Не обовʼязково зі старту саме автор привертає увагу, інколи це тема, яке бʼє в болюче або цікаве для аудиторії місце.

З художніми ж текстами складність часто в тому, що скепсису до авторів-дебютантів (а у нас таких більшість) читачі поки не позбулися. Тому в першу чергу потрібно привернути увагу до книжки, як ми робили з фентезі і його запуском у Віхолі за рахунок дорелізного накладу. Надалі плануємо інші формати активностей, аби вписатися в доволі конкурентний ринок.

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Промо української класики має зовсім інший підхід. Ми запустили серію «Неканонічний канон» на старті хвилі перевідкриття аудиторією цих текстів, тож відповідно одна книжка тягнула за собою іншу, наразі їх вже 22 у серії.

Додатково на нашу користь тут спрацювала популярність книжки «За лаштунками імперії» Віри Агеєвої, разом з якою ми і стартували серією. Багато людей збирають серію саме за її дизайн, позитивно спрацьовують і постійні обговорення текстів у книгарнях, які ми організовуємо. Тож тут одразу кілька факторів.

Які шляхи промоції книги у 2024 показали себе найкраще?

Дуже багато залежить від конкретної книжки. Бо інколи автор та його аудиторія забезпечують настільки високу активність, що інформація про книжку розходиться хвилями далі й далі; інколи можуть спрацювати на вашу користь премії або ж блогери, які підхоплять книжку. Універсального рецепта, на щастя чи на жаль, немає.

Ви активно співпрацюєте з блогерами. Як це відбувається зі сторони видавництва?

Усі новинки ми пропонуємо книжковим блогерам для відгуків. Розсилаємо орієнтовно в перший місяць, зазвичай раніше, після виходу книжок з друку. Піарниця видавництва спілкується з блогерами та залежно від їхніх зацікавлень добирає новинки, релевантні тематиці блогу.

Писати відгуки не зобовʼязуємо, просто запитуємо, з чим було б цікаво працювати, і вже тоді плануємо, що варто відправити.

Можливо, є помітна різниця між ефективністю онлайн- та офлайн-активностей? У ритейлі все помітно рухається в онлайн-формат, чи наслідує книжкова галузь цей тренд?

Ми намагаємося брати по максимуму від обох форматів. В офлайні це можуть бути фестивалі чи події. Окрема історія — спеціальні пропозиції у книгарнях чи викладки (промо-столи, плакати, банери).

Банер на станції метро «Хрещатик» в Києві

Наостанок, як думаєте, коли української книжки в книгарнях стане більше, ніж перекладної?

Без статистики не готова говорити предметно. Однак маю зауважити, що я добре памʼятаю той час, коли скуповувала одразу все, що виходило від українських авторів через доволі обмежений вибір. Зараз я відверто не встигаю за усім стежити. Мова вже не йде про те, аби купити чи прочитати, оскільки кількість новинок постійно зростає.