Email-маркетинг
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Вакансія імейл-маркетолога. Як найняти 15 людей за рік: досвід команди Netpeak Email&Retention
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Аріна Янжула

Пам’ятаєте новину про те, що Netpeak Group став лідером із найму айтівців в першому півріччі 2023 року і запустів вісім нових проєктів з 2022? Департамент email-маркетингу зробив чимало для цього результату. Ми активно розвиваємось вже третій рік і весь час винаймаємо людей. Зібрала кілька лайфхаків від наших рекрутерів, як це робити швидко і водночас якісно. До речі, ми і зараз шукаємо людей. Про це теж розкажу в кінці. 

Чому Netpeak шукає імейл-маркетологів?

Департамент Email&Retention з’явився в 2019-му. Тоді стартував наш перший проєкт. За 4 роки розвитку ми:

  • стали партнерами для 130+ бізнесів;
  • розширили експертизу і навчилися працювати омніканально з email, SMS, Viber, Web- і Mobile Push розсилками та чат-ботами в найпопулярніших месенджерах;
  • напрацювали експертизу і досвід у різних нішах — ecommerce, SaaS, Online&Offline Services, медіа, інфобізнес, нерухомість.

У 2023 році розширили спектр послуг. Тепер ще й робимо:

  1. Чат-боти в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook).
  2. Аудит Email&Retention маркетингу.
  3. Розробку стратегії Email&Retention маркетингу.

Про успіхи команди розповідаємо в кейсах у медіа та блозі. Та й досвідом наші маркетологи діляться постійно. У цифрах це 35+ кейсів, 58 публікацій у Netpeak Journal різними мовами за минулий рік, 2 764 унікальних та креативних листів для наших клієнтів. За 2023 рік ми збільшили у 2,5 рази Net Revenue, що слугує для нас ще одним підтвердженням високого рівня нашої експертизи та попиту на наші послуги

Як ми шукаємо імейл-маркетологів

У Netpeak давно є напрацьовані процеси онбордингу. Коли новачка веде окрема людина, допомагає куратор, спеціалісту надають зафіксовані в доксах мануали й інструкції. Та карта знань, яка дозволить чітко розуміти, що потрібно вміти для виконання своєї роботи і де цьому навчитись. 

У департаменті Email&Retention робимо ще й великий акцент на практичному навчанні. За рік провели 10 тімбілдінгів та більш ніж 60 заходів, серед яких:

  • 3 воркшопи з технічними спеціалістами нашого партнера eSputnik;
  • 10 майстер-класів щодо функціональних можливостей і механік чат-ботів; 
  • майстер-клас та курс із GA4;
  • 14 брейнштормів із розвитку soft skills наших співробітників; 
  • 40+ навчальних заходів від нашої Head of Product із розвитку hard skills у всіх аспектах Email&Retention маркетингу.

Але через велику кількість вакансій перед нами постав виклик — як наймати людей швидко, не втрачаючи в якості. Ось 5 пунктів, що їх важливо врахувати, на думку наших рекрутерів.

  1. Створення чіткого портрету кандидата. Перед початком пошуку визначаємо вимоги та очікування щодо ідеального співробітника.

Ось так виглядає портрет Email Marketer, якого ми шукаємо зараз:

  • досвід роботи в Email Marketing від 1 року;
  • досвід користування Google Analytics;
  • досвід роботи хоча б з одним ESP — eSputnik, Mailchimp, Klaviyo, Hubspot;
  • досвід налаштування чат-ботів або Web Push, Mobile Push.

Діана Чмихун, Outbound Recruiter у Netpeak Group.

  1. Відкритість та індивідуалізація. Пишемо перший лист, орієнтуючись на інтереси кандидата. Враховуємо не те, що компанія вимагає, а робимо акцент на тому, що ми можемо запропонувати зі свого боку спеціалісту.
  2. Ефективний процес відбору. Мінімальна кількість етапів наймаючого процесу. Дві співбесіди: перша з рекрутером та Team Lead, друга — з Head of Email та Head of Product. Ми не є прихильниками великих тестових завдань, тому просимо кандидатів поділитися існуючими документами, з якими вони працюють і які не порушують NDA.
  3. Фокус на правилі чотирьох «само». Під час співбесіди приділяємо увагу самоорганізованості, самостійності, самонавчанню та самомотивації кандидата.
  4. Спільні цінності. Шукаємо людину, яка розділяє цінності компанії — орієнтир на результат, ентузіазм, розвиток та чітка громадянська позиція.

Такий підхід дозволив доволі швидко закривати вакансії. За минулий рік до департаменту приєдналися 15 нових фахівців. Найбільший приріст був у третьому кварталі 2023 року і склав +43% новеньких до команди. Загалом Email&Retention у Netpeak налічує 30+ співробітників.

І ми знову шукаємо людину. Читайте про вакансію Middle Email Marketing Specialist.

Що точно обіцяємо зі свого боку і що робить відділ email-маркетингу Netpeak особливим для своїх фахівців?

  1. Проєкти, які потім стають трендами у Email&Retention комунікаціях.
  2. Робота з топовими клієнтами та розвиток їхніх стратегії.
  3. Можливість популяризувати власний бренд публікаціями на наших форумах.
  4. Опція стати ментором для новачка та розвивати свої менеджерські навички.
  5. Ви зможете прокачатися в різних інструментах: Viber, Email, Web Push, Mobile Push, AP Inbox, чат-боти (Instagram, Telegram, Whatsapp, Viber, Facebook).
  6. Отримати досвід з різними ESP: eSputnik, SendPulse, Hubspot, Mailchimp.

Беручи до уваги наш швидкий ріст та постійні виклики, ми запрошуємо талановитих фахівців email-маркетингу приєднатися до нашої динамічної команди. Ваш внесок може стати ключовим фактором у подальшому успіху та розвитку компанії Netpeak. Долучайтеся до нас і станьте частиною команди, яка творить історію в галузі email-маркетингу!

Аріна Янжула

Вже пів року працюю в компанії Netpeak на посаді Assistant to Head, одразу у 2 департаментах — email marketing та B2B. В моїй роботі головне бути багатозадачним, уважним до деталей та ефективно використовувати тайм-менеджмент. Моя мета — забезпечити ефективність комунікацій та сприяти досягненню стратегічних цілей компанії.

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