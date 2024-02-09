Вакансія імейл-маркетолога. Як найняти 15 людей за рік: досвід команди Netpeak Email&Retention

Пам’ятаєте новину про те, що Netpeak Group став лідером із найму айтівців в першому півріччі 2023 року і запустів вісім нових проєктів з 2022? Департамент email-маркетингу зробив чимало для цього результату. Ми активно розвиваємось вже третій рік і весь час винаймаємо людей. Зібрала кілька лайфхаків від наших рекрутерів, як це робити швидко і водночас якісно. До речі, ми і зараз шукаємо людей. Про це теж розкажу в кінці.

Чому Netpeak шукає імейл-маркетологів?

Департамент Email&Retention з’явився в 2019-му. Тоді стартував наш перший проєкт. За 4 роки розвитку ми:

стали партнерами для 130+ бізнесів;

розширили експертизу і навчилися працювати омніканально з email, SMS, Viber, Web- і Mobile Push розсилками та чат-ботами в найпопулярніших месенджерах;

напрацювали експертизу і досвід у різних нішах — ecommerce, SaaS, Online&Offline Services, медіа, інфобізнес, нерухомість.

У 2023 році розширили спектр послуг. Тепер ще й робимо:

Чат-боти в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook). Аудит Email&Retention маркетингу. Розробку стратегії Email&Retention маркетингу.

Про успіхи команди розповідаємо в кейсах у медіа та блозі. Та й досвідом наші маркетологи діляться постійно. У цифрах це 35+ кейсів, 58 публікацій у Netpeak Journal різними мовами за минулий рік, 2 764 унікальних та креативних листів для наших клієнтів. За 2023 рік ми збільшили у 2,5 рази Net Revenue, що слугує для нас ще одним підтвердженням високого рівня нашої експертизи та попиту на наші послуги

Як ми шукаємо імейл-маркетологів

У Netpeak давно є напрацьовані процеси онбордингу. Коли новачка веде окрема людина, допомагає куратор, спеціалісту надають зафіксовані в доксах мануали й інструкції. Та карта знань, яка дозволить чітко розуміти, що потрібно вміти для виконання своєї роботи і де цьому навчитись.

У департаменті Email&Retention робимо ще й великий акцент на практичному навчанні. За рік провели 10 тімбілдінгів та більш ніж 60 заходів, серед яких:

3 воркшопи з технічними спеціалістами нашого партнера eSputnik;

10 майстер-класів щодо функціональних можливостей і механік чат-ботів;

майстер-клас та курс із GA4;

14 брейнштормів із розвитку soft skills наших співробітників;

40+ навчальних заходів від нашої Head of Product із розвитку hard skills у всіх аспектах Email&Retention маркетингу.

Але через велику кількість вакансій перед нами постав виклик — як наймати людей швидко, не втрачаючи в якості. Ось 5 пунктів, що їх важливо врахувати, на думку наших рекрутерів.

Створення чіткого портрету кандидата. Перед початком пошуку визначаємо вимоги та очікування щодо ідеального співробітника.

Ось так виглядає портрет Email Marketer, якого ми шукаємо зараз: досвід роботи в Email Marketing від 1 року;

досвід користування Google Analytics;

досвід роботи хоча б з одним ESP — eSputnik, Mailchimp, Klaviyo, Hubspot;

досвід налаштування чат-ботів або Web Push, Mobile Push. Діана Чмихун, Outbound Recruiter у Netpeak Group.

Відкритість та індивідуалізація. Пишемо перший лист, орієнтуючись на інтереси кандидата. Враховуємо не те, що компанія вимагає, а робимо акцент на тому, що ми можемо запропонувати зі свого боку спеціалісту. Ефективний процес відбору. Мінімальна кількість етапів наймаючого процесу. Дві співбесіди: перша з рекрутером та Team Lead, друга — з Head of Email та Head of Product. Ми не є прихильниками великих тестових завдань, тому просимо кандидатів поділитися існуючими документами, з якими вони працюють і які не порушують NDA. Фокус на правилі чотирьох «само». Під час співбесіди приділяємо увагу самоорганізованості, самостійності, самонавчанню та самомотивації кандидата. Спільні цінності. Шукаємо людину, яка розділяє цінності компанії — орієнтир на результат, ентузіазм, розвиток та чітка громадянська позиція.

Такий підхід дозволив доволі швидко закривати вакансії. За минулий рік до департаменту приєдналися 15 нових фахівців. Найбільший приріст був у третьому кварталі 2023 року і склав +43% новеньких до команди. Загалом Email&Retention у Netpeak налічує 30+ співробітників.

Що точно обіцяємо зі свого боку і що робить відділ email-маркетингу Netpeak особливим для своїх фахівців?

Проєкти, які потім стають трендами у Email&Retention комунікаціях. Робота з топовими клієнтами та розвиток їхніх стратегії. Можливість популяризувати власний бренд публікаціями на наших форумах. Опція стати ментором для новачка та розвивати свої менеджерські навички. Ви зможете прокачатися в різних інструментах: Viber, Email, Web Push, Mobile Push, AP Inbox, чат-боти (Instagram, Telegram, Whatsapp, Viber, Facebook). Отримати досвід з різними ESP: eSputnik, SendPulse, Hubspot, Mailchimp.

Беручи до уваги наш швидкий ріст та постійні виклики, ми запрошуємо талановитих фахівців email-маркетингу приєднатися до нашої динамічної команди. Ваш внесок може стати ключовим фактором у подальшому успіху та розвитку компанії Netpeak. Долучайтеся до нас і станьте частиною команди, яка творить історію в галузі email-маркетингу!