Як швидко і без страждань зробити головну сторінку сайту — MVP-підхід

Коли я став CEO стартапу Serpstat і в мене було всього два тижні, щоб якісно переробити головну сторінку сервісу і на час закрити це питання. Тоді я придумав метод, про який зараз хочу розповісти.

Це бомж-підхід — фірмова розробка всередині Netpeak Group, таке собі MVP у світі дизайну сайтів: як усе зробити «швидко, дешево, ефективно». Такі MVP важливі не тільки в дизайні — першу статтю про бомж-підхід я присвятив розробці позиціювання стартапу.

Чи закликаю я робити саме так? Ні, звісно. Робіть правильно, як належить.

Розміщення блоків на головній сторінці — важлива справа, але я вважаю, що якщо CEO стартапу витрачає на це багато часу замість роботи над самим продуктом і його якістю, SaaS не буде працювати в плюс. Водночас у зрілих проєктах, як-от агентство Netpeak, ми можемо виділити час на тривалі мітинги й обговорення для формування техзавдання з оновлення сторінок сайту компанії.

Незабаром після того, як Prodvigator став Serpstat, з’явилася проблема, з якою стикаються багато молодих проєктів: сайт потребував істотних доопрацювань, візуальних і функціональних. Зараз, звісно, наша головна сторінка розроблена професійними дизайнерами, але тоді ми зіткнулися з необхідністю все зробити оперативно і якісно, щоб спокійно сконцентруватися на роботі над продуктом.

Я в цьому вже понад 15 років і з досвіду знаю: єдиний метод все зробити швидко і без місяців на комунікацію з дизайнером і програмістом — скласти одне велике, виразне техзавдання, яке охоплює і дизайн, і контент сайту. Треба повністю продумати посадкову сторінку в техзавданні, тоді дизайнеру не доведеться нічого винаходити — потрібно буде просто все якісно намалювати.

Напевно, ви помічали, що всі сторінки сервісів чимось схожі, на них присутні аналогічні блоки з приблизно ідентичною інформацією. Ідентичною за структурою, не за змістом. Комусь вдається подавати свої ідеї краще, комусь гірше. Світ не стоїть на місці і завжди можна поліпшити подачу «страви».

Я постійно аналізую сайти колег і їхній досвід надихає на зміни. Так сформувалася звичка зберігати цікаві фішки. Для чого?

Запозичувати творчо

У команди Serpstat була сила-силенна своїх ідей, але я вирішив все ж подивитися, як із завданнями з дизайну головної сторінки сайту справляються колеги з SaaS-продуктів. Ідей, що по-справжньому працюють, не так багато, тому не варто боятися творчо запозичувати найкращі напрацювання й адаптувати їх. Звичайно, мова не про сайти прямих конкурентів.

У Serpstat я завів структуровану теку з прикладами нормальних рішень. Згодом відкрив доступ усім — зараз кожен співробітник може поділитися цікавими елементами.

На першому етапі я не зберігав якісь екстраординарні фішки. Навпаки, тут якраз потрібно шукати ефективні кейси: максимально прості, але все-таки найбільш функціональні приклади. Завдяки підходу «сподобалося — збережи», нам суттєво вдалося спростити собі життя. Особливо в моменти, які потребували швидких і якісних рішень (до них належить і процес редизайну — він потребує чимало часу та коштів, тому ми використовували на практиці бомж-підхід).

Наш невеликий мануал.

1. Заводимо спільний Google Docs для команди

Це простий і швидкий спосіб зберігати ідеї. Я щодня переглядаю безліч сторінок SaaS-сервісів і зберігав елементи дизайну, меседжі та навіть фрази. Тепер, коли якась ідея подобається, кожен співробітник може зберегти її в загальному документі.

2. Структуруємо документ за тематичними блоками

Виходячи зі своїх потреб, я структурував документ так: додав блоки «перший екран», «екран фіч», «екран інформації про продукт», «посилання на блог», «блок для порівняння з конкурентами» і так далі.

На що натискати, щоб побачити структуру докса, читайте в п’ятому пункті статті « Як швидко написати текст — дев’ять хитрощів ».

3. Зберігаємо блоки

Інформацію додаю у форматі: посилання, скріншоти, пояснення.

4. Додаємо блоки з докса в техзавдання

У необхідний момент здуваємо пил із цього документа і працюємо зі змістом.

Я дивився, що використовують популярні у світі SaaS-сервіси, накидав для головної Serpstat усе, що мені подобалося, а потім багато чого прибирав. Прибирати зайве простіше.

Наприклад, для головної Serpstat я виділив такі блоки:

хедер;

перший екран;

блок із відео (плаваюча кнопка відео);

блок фіч — запитання, на які даються відповіді картинкою;

блок «Чому Serpstat?»;

блок із відеовідгуками;

блок із клієнтами;

блок із White Papers;

блок із фото юзерів із відгуками;

блок з останнім екшеном;

блок з інформацією про популярність у соцмережах і мотивацією підписатися;

футер.

5. Прибираємо зайве та обираємо доступні ідеї

Який блок відповідає меті сервісу і допоможе в її досягненні, а який ні — ось про що я думав на цьому етапі. Після цього відібрав найдоступніші за реалізацією ідеї.

Наприклад, взяв чудову фішку на сайті mixrank: якщо вся сіль в інтерфейсі, показувати взаємодію з інтерфейсом, а для цього ідеально підходять гіфки.

Візуально сподобався підхід Wistia до блоку про переваги продукту:

Аналогічний блок на сайті Serpstat:

Блок із відгуками підгледіли у Preact:

Реалізація на головній Serpstat:

6. Оформлюємо техзавдання

Найважливіше продумати всі деталі подачі інформації — це не просто ТЗ з дизайну, а й ТЗ з контенту.

Від контенту та його подачі залежить сприйняття інформації, контент диктує доцільність того чи іншого блоку на сторінці. Від цього залежить, яким буде її формат і стиль.

Необхідно максимально детально все прописати: де буде розташована якась деталь блоку, яким буде його наповнення, що за чим краще розміщувати.

У підсумку я отримав структурований документ зі скріншотами «як треба» і з описом «як буде в нас» — розписав усе максимально детально з урахуванням особливостей продукту і цільової аудиторії.

Подібну методику я використовую і для інших проєктів, зокрема, для створення сайту конференції SaaS-nation.

7. Насолоджуємося результатами

Так виглядав сайт сервісу до ребрендингу:

А цей, перший після ребрендингу сайт ми створили за 14 днів і він працював ще півроку, поки професійні дизайнери малювали сучасний вигляд головної Serpstat:

8. Продовжуємо доповнювати документ новими ідеями

Після написання техзавдання ми продовжили поповнювати створений Google Docs новими ідеями, які можуть стати в пригоді наступного разу. Оскільки доступ до нього є у всіх у команді, це робиться швидко і легко.

Замість висновків

Ми швидко проапгрейдили візуальну складову сайту Serpstat у мінімальні терміни та з мінімальними витратами. При цьому не бездумно копіювали якийсь сайт, а компілювали вдалі рішення закордонних сайтів.

Після впровадження оновленої головної я почав отримувати зворотний зв’язок. Багато хто відзначав класний американський стиль нової головної Serpstat.

Чому бомж-підхід став для нас оптимальним рішенням?

Суттєву роль відігравала швидкість. Зазвичай розробка якоїсь концепції забирає багато часу, а кількість часу прямо пропорційна кількості людей, які задіяні в проєкті. Усі починають пропонувати свої креативні ідеї, обговорювати та критикувати інших, а часу на реалізацію залишається дуже мало.

Коли ми говоримо про стартап, потрібно усвідомлювати, що працювати доводиться в стислі терміни і немає зайвого часу на метушню. Бомж-підхід у цьому плані оптимальний: дивимося на прості ідеї, які вже працюють, і адаптуємо їх під свої потреби.

У Serpstat нам вдалося досягти бажаної мети — створити інтуїтивно зрозумілий і зручний дизайн сайту для наших клієнтів. Заодно багато чому навчилися від крутих колег.

Якщо ви робитимете добірки цікавих кейсів, систематизуючи їх «на папері», а не в голові, то зможете в будь-який момент скористатися накопиченим багажем для вдосконалення свого проєкту.

Ми перезапустили сайт Serpstat 10 травня 2016 року. За місяць при триразовому збільшенні кількості пошукових запитів коефіцієнт конверсії також зріс на 5,63%. Збільшилася і кількість залучених клієнтів. Надалі коефіцієнт конверсії в реєстрації трохи знизився (на 0,75%) через зростання трафіку, який ми залучили на нову головну сторінку.

Наш метод ви можете сміливо застосовувати як для лендінгів, так і для сайтів — просто уявіть, що ви розбили сайт на кілька сторінок, серед яких посадкова — головна.

Бомж-підхід буде корисний тим, хто перебуває на ранніх стадіях розвитку проєкту, коли немає грошей і часу морочитися над дизайном, а всі сили хочеться зосередити на якості сервісу. Не копіюйте — запозичуйте творчо.