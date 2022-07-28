Як збільшити покази застосунку на 283% — кейс Treasure Quest Blast

Послуга: App Store Optimization.

Ніша: мобільні ігри.

Команда: Максим Мельник, Head of ASO; Катерина Кальнова, localization. мобільні ігри.Максим Мельник, Head of ASO; Катерина Кальнова, localization.

Хто клієнт

Treasure Quest Blast — пригодницька гра, у якій потрібно шукати скарби та розгадувати головоломки. Відомий всім нам жанр «три в ряд» — звичний, простий і улюблений.

Цілі просування

Основною ціллю нашого клієнта було збільшення видимості застосунку і залучення нових користувачів, тобто більше встановлень додатку.

Дії команди

Детальний аналіз ринку та пошук релевантних конкурентів. Вибір пріоритетних країн для релізу оновлених метаданих. Збір семантичного ядра для обраних регіонів. Підготовка метаданих та реліз.

В цілому, ми оновили метадані (а це заголовок, підзаголовок і ключові слова) для 14 локалізацій:

English (U.S., Australia, U.K., Canada);

Spanish (Mexico, Spain, Catalan);

French (France, Canada);

German;

Italian;

Japanese;

Russian;

Ukrainian.

Результати просування

Нам вдалося збільшити покази застосунку на 283%.

Найбільше зростання було в США: покази зросли на 241%, встановлення застосунку — на 135% у порівнянні з періодом до ASO-оптимізації.

Impressions (Search), USA

Динаміка органічного трафіку за весь період робіт

Після релізу спостерігається стрімке зростання показів і збільшення встановлень.

Impressions (Search), total:

Units (Search), total:

Порівняння показів за два тижні до і після релізу:

Ігрова ніша мобільних застосунків постійно розширюється. Саме тому розробникам так важливо забезпечити повну оптимізацію ASO: від графіки та метаданих до івентів та зручності платних фіч. Всі ці кроки допоможуть залучити більше користувачів та втримати їх набагато довше.