Як збільшити покази застосунку на 283% — кейс Treasure Quest Blast

Ніша: мобільні ігри.
Команда: Максим Мельник, Head of ASO; Катерина Кальнова, localization.
Хто клієнт
Treasure Quest Blast — пригодницька гра, у якій потрібно шукати скарби та розгадувати головоломки. Відомий всім нам жанр «три в ряд» — звичний, простий і улюблений.
Цілі просування
Основною ціллю нашого клієнта було збільшення видимості застосунку і залучення нових користувачів, тобто більше встановлень додатку.
Дії команди
- Детальний аналіз ринку та пошук релевантних конкурентів. Вибір пріоритетних країн для релізу оновлених метаданих.
- Збір семантичного ядра для обраних регіонів.
- Підготовка метаданих та реліз.
В цілому, ми оновили метадані (а це заголовок, підзаголовок і ключові слова) для 14 локалізацій:
- English (U.S., Australia, U.K., Canada);
- Spanish (Mexico, Spain, Catalan);
- French (France, Canada);
- German;
- Italian;
- Japanese;
- Russian;
- Ukrainian.
Результати просування
Нам вдалося збільшити покази застосунку на 283%.
Найбільше зростання було в США: покази зросли на 241%, встановлення застосунку — на 135% у порівнянні з періодом до ASO-оптимізації.
Impressions (Search), USA
Динаміка органічного трафіку за весь період робіт
Після релізу спостерігається стрімке зростання показів і збільшення встановлень.
- Impressions (Search), total:
- Units (Search), total:
- Порівняння показів за два тижні до і після релізу:
Ігрова ніша мобільних застосунків постійно розширюється. Саме тому розробникам так важливо забезпечити повну оптимізацію ASO: від графіки та метаданих до івентів та зручності платних фіч. Всі ці кроки допоможуть залучити більше користувачів та втримати їх набагато довше.
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