Від редакції. Ділитись своїм досвідом і знаннями важливо для команди Netpeak Group. Тому не дивно, що, окрім NJ, в більшості компаній групи є свої блоги та академії. Англомовний блог запустила і Netpeak RadASO. І ось що вони розповідають самі про себе.

Пам’ятаєте цитату зі славнозвісних Руйнівників міфів? «Ми не розповідаємо історії, ми ставимо їх під сумнів», — так ось, цей вислів дуже влучно описує суть блогу ASO Mythbusters.

Про що хочемо поговорити

З'явився новий блог про App Store Optimization. Без нудних довгих статей, тільки експертиза і багато на тему: «ми спробували, і ось чому це не працює».

Як ми створили блог і кому він потрібен

У команди Netpeak RadASO є хороша звичка не довіряти нікому і нічому крім власного досвіду (навіть документації Apple!) і перевіряти все експериментально.

Завдяки такому підходу спеціалістам вдалося зібрати безліч практичних кейсів на різні теми. Наприклад, як функціонує австралійська локаль у всьому світі або як індексуються різні спецсимволи. Цими матеріалами треба ділитись зі світом.

Експерименти різні за тематикою, але мають спільну мету — мінімізувати помилки, покращити оптимізацію і знайти приховані можливості для більшої ефективності ASO/ASA.

Один із найсвіжіших експериментів на ASO Mythbusters розповідає, як алгоритми зчитують emoji: якщо в полі Keywords будь-яке слово замінити відповідним emoji, чи проіндексується воно в App Store і чи буде при пошуку знаходитись потрібний додаток? Експеримент проведено на п’яти локалізаціях одного додатку — індонезійській, італійській, норвезькій, португальській та угорській мовах. В полі ключових слів замінили назву країни відповідним emoji-прапором. На кону економія символів, та чи спрацювала така підміна?

Обережно, ASO Mythbusters подібно до класичних Руйнівників міфів може надихнути на експерименти. А далі все як в тумані: ти проведеш експеримент, опишеш його, надішлеш нам, ми опублікуємо, і все! Слава, пошана, натовп фанатів і зірковий час твого experience.✌️