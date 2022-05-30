Від редакції. Ділитись своїм досвідом і знаннями важливо для команди Netpeak Group. Тому не дивно, що, окрім NJ, в більшості компаній групи є свої блоги та академії. Англомовний блог запустила і Netpeak RadASO. І ось що вони розповідають самі про себе.
Пам’ятаєте цитату зі славнозвісних Руйнівників міфів? «Ми не розповідаємо історії, ми ставимо їх під сумнів», — так ось, цей вислів дуже влучно описує суть блогу ASO Mythbusters.
Про що хочемо поговорити
З'явився новий блог про App Store Optimization. Без нудних довгих статей, тільки експертиза і багато на тему: «ми спробували, і ось чому це не працює».
Як ми створили блог і кому він потрібен
У команди Netpeak RadASO є хороша звичка не довіряти нікому і нічому крім власного досвіду (навіть документації Apple!) і перевіряти все експериментально.
Завдяки такому підходу спеціалістам вдалося зібрати безліч практичних кейсів на різні теми. Наприклад, як функціонує австралійська локаль у всьому світі або як індексуються різні спецсимволи. Цими матеріалами треба ділитись зі світом.
Експерименти різні за тематикою, але мають спільну мету — мінімізувати помилки, покращити оптимізацію і знайти приховані можливості для більшої ефективності ASO/ASA.
В полі ключових слів замінили назву країни відповідним emoji-прапором.
На кону економія символів, та чи спрацювала така підміна?
Обережно, ASO Mythbusters подібно до класичних Руйнівників міфів може надихнути на експерименти. А далі все як в тумані: ти проведеш експеримент, опишеш його, надішлеш нам, ми опублікуємо, і все! Слава, пошана, натовп фанатів і зірковий час твого experience.✌️
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