Алексей Гулый о правильных людях, новых идеях и бизнесе без потерь

«Я не разбираюсь в маркетинге и интернет-торговле», — честно признается Алексей Гулый. Правда, это не помешало ему создать международную группу компаний «Техно Ёж». Она объединяет одноименную сеть офлайн-магазинов, интернет-маркет tehnoezh.ua и ряд других компаний с общим годовым доходом до 40 миллионов долларов. Как создать бренд за неделю, где искать идеи, а где мотивацию, фаундер рассказал на конференции 8P. А еще назвал сумму самой большой своей потери. Не очень большой, как оказалось.

Компании «Техно Ёж» 10 лет, но первый «серьезный бизнес» Алексей Гулый запустил в институте. Решили закачивать игры, картинки, мелодии на мобильные телефоны. Это был обычный столик в харьковском метро с кучей кабелей. Предпринимателей гоняла милиция, приходилось убегать с ноутбуками и выкупать аккумуляторы. За полгода удалось открыть 15 точек на разных станциях. В 2007 началась торговля в ТЦ «Детский мир», а потом пошло масштабирование. Первый отдел «Техно Ёж» открылся в Харькове в 2011 году.

Островная сеть как преимущество

Сегодня таких островков в торговых центрах больше 100. В первую очередь «Техно Ёж» — офлайн-компания. А интернет-магазин был больше для удобства клиентов. Но во время пандемии, когда торговые центры закрылись все и в один момент, фокус сместился. Процессы оптимизировали, и онлайн-торговля стала приносить 30-40% от общей прибыли.

Сейчас компания работает над тем, чтобы объединить оба направления.

100 отделов в Украине — это большое покрытие. 20 городов, лучшие места в лучших торговых центрах. Возможность забрать свой айфон где-то из отдела, где тебе сразу могут распаковать, подсказать, подобрать аксессуар, удобнее, чем забирать с «Новой почты». И мы начали использовать это покрытие как наше преимущество над конкурентами.

Конкуренция как импульс для развития

В островном формате «Техно Ёж» — лидеры на рынке Украины. По словам Гулыя, практически с самого начала. При этом конкуренты копировали их ассортимент, бизнес-модели, ценообразование. Появлялся новый товар, компания какое-то время на нем зарабатывала. Но потом он оказывался в продаже и у других, маржа падала.

Шесть-семь лет назад я летал в Гонконг и понял, что в Украине мы покупали очень дорого и не самое лучшее. Я советую каждому в ритейле, для изучения своей сферы мотаться по выставкам в Китай. Это стоит небольших денег, но просто открываются глаза, ты видишь, как работает рынок.

Итогом «мотаний» стал обновленный ассортимент. Который другие компании через два-три месяца начинали дублировать. Выход нашли простой — создание собственных брендов. Чехлов, стекол, гаджетов.

Конкуренты, в итоге, стали искать и их. Почему бы не заработать и на этом? Так появилась оптовая компания BRO! Group. Она поставляет товары практически всем игрокам на рынке Украины и экспортирует продукцию в 20 стран Европы.

В портфеле больше десятка брендов, а в планах — открыть свой стенд на выставке в Гонконге. Пока помешала пандемия, но Гулый уверен, что это станет новым витком в развитии компании.

Один бренд — одна неделя

У компании много стартапов в разных сферах бизнеса.

Среди них — служба безопасности «под ключ». По словам Алексея, все началось со скучающего во время пандемии руководителя охранной службы в «Техно Еже».

За год он внедрил жесткую и эффективную систему: вход в каждое помещение по отпечаткам пальцев, еженедельную статистку посещаемости по топам, среднее время опоздания сотрудников, видеонаблюдение на собственных серверах, стимул-тесты и полиграф. Мы за день создали презентацию его работы и разослали друзьям-бизнесменам. Многие заинтересовались. И сейчас наш руководитель охраны ведет пять компаний и помогает им внедрять то, что работает у нас.

Другой пример. Исследование показало, что 34% людей не используют чехлы для мобильных телефонов. Возник вопрос, какой аксессуар можно предложить им? Ответ нашелся в автопроме. Если металлические наклейки есть для машин, их можно делать и для гаджетов. Так появился бренд Deus Mark («Знак Бога» в переводе с португальского).

Лендинг, бренд, запуск аккаунта в Instagram и производства в Китае — на все это нужна неделя. Дальше — проверка в розничной продаже.

Любовь компаньона к мангалам превратилась в бренды Ahos и UNO. Sister’s Aroma — результат того, что Алексей бегло глянул в тетрадь с отчетностью кофейни в Ocean Plaza. Аксессуары за пять долларов и мангалы за две тысячи, по мнению Гулыя, не сильно отличаются. Это все торговля. Подходы разные.

Лично моя мотивация? Я понял, что мне нравится создавать что-то новое. Кататься по миру, смотреть, привозить и показывать их здесь. У меня очень крутая команда, которая воодушевляет, поддерживает и иногда останавливает. Иногда у меня зашкаливает количество идей, и когда мы собираемся, я «выплевываю» все свои задумки. Часто ребята говорят: «Ну, точно нет». Сейчас я начал к ним прислушиваться. И многое отсеивается. Но то, что остается, прорастает.

В итоге получилось создать мощную группу компаний, в которой разные подразделения обслуживают разные бизнесы. И дальше на эту систему «насаживают» новые. И они достаточно быстро могут стартовать.

Почему это работает

Интересно, что этот «метод проб» не слишком рискованный. Из финансовых крахов Алексей вспоминает только 30 тысяч долларов, потерянных в попытке сэкономить одну тысячу на поставках из Китая.

Про нужных людей

Почему все получается? Алексей считает, что причина в том, что нужные люди занимаются нужными вещами. Например, когда стало понятно, что пора делать сайт, этим занялся друг детства. Алексей попросил разобраться, друг разобрался и получилось. До этого у троих специалистов не получалось то, что нужно.

Посмотрите, сколько людей нас окружает. Кто-то из них в чем-то да силен. Есть список бизнесов как идей, и есть список классных людей. Но я еще не понял, как их применить. Когда пойму, идеи найдут своих людей из моего списка — и все получится.

Про лучшую школу

Самым мощным для себя MBA Алексей Гулый называет торговлю еще в 2007 году в харьковском «Детском мире». Тогда не было таких понятий, как договор аренды или частный предприниматель. Просто в один день к тебе могли прийти и сказать: «Завтра аренда станет в два раза больше. Столько предлагает твой конкурент. Плати или уходи». Или же собственные сотрудники предлагали большую плату за магазин.

Когда мы поняли, что это такая игра, на следующий день я просто предлагал, скажем, четыре тысячи долларов вместо десяти, которые платил, и двадцати, которые хотели собственники. Они шли к конкурентам, а те и две тысячи отказывались давать. Таким образом мы убрали «прослойку» и выкупили задешево договоры напрямую с торговыми центрами.

Кстати, у «Техно Ежа» есть своя Большая Книга, окончательно оформившаяся тоже во время локдауна.

Она рассказывает, как устроена компания сегодня, ее историю, миссию и ценности. Например, не бояться экспериментировать в работе, которая обязательно должна быть в кайф.