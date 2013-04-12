Будни редактора — коллекция GIF

Редакторы, по мнению писателя Чака Вендига, существуют не чтобы ранить вас, а чтобы в лучшем виде прооперировать ваш текст. Но даже у просоленного и закаленного сотнями ошибок специалиста остаются эмоции. Предлагаю хотя бы на пять минут почувствовать себя в шкуре редактора.

Утро понедельника. В очереди на редактуру два десятка текстов

Заказчик просит оценить работу над проектом

Поставили задачу сделать «как на VC.ru»

Автор прислал не очень релевантный гостевой пост

Просишь лояльных экспертов дать еще один комментарий

Чего хочет автор, когда просит «вернуть как было»

Приходят финальные правки от заказчика

Поставили задачу проанализировать сайты конкурентов

Автор оперативно внес правки

Как отличаются интересы целевой аудитории в гипотезе и по результатам

Добавляешь еще один плагин на WordPress

Выход материала отменили в день публикации

Новый шеф меняет редполитику

Подходит очередной закон о защите персональных данных

Когда редактировал текст всю ночь

Ночью вспомнил, что опубликовал материал с ошибкой

Осваиваешь новые методы верстки

Рассказываешь другим, как просто создать хороший текст

Кто-то рассказывает тебе о хороших текстах

Когда описываешь, какой стресс испытываешь на работе

Твой сайт попал в топ рейтинга на стороннем ресурсе

Позвали выступать на конференции по контент-маркетингу

Указали на ошибку в пятницу вечером

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