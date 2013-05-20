Бизнес-фреш: SMM своими силами или продвижение интернет-магазина konfetafpodarok

Сегодня у нас интервью с Натальей Ищенко, совладельцем интернет-магазина konfetafpodarok. Как легко догадаться по названию поста, SMM ведется собственноручно владельцами. Учитывая, что этот интернет-магазин давно уже перерос Одессу (на данный момент он обслуживает клиентов из разных городов Украины и России), было интересно расспросить о подходах и отдаче от рекламы в социальных сетях.
Проект konfetafpodarok.com родился из нашей любви к необычным вещам, которые мы видели во время путешествий за границу. Изначально не было ни стратегий, ни бизнес-планов, просто мы решили, что было бы здорово, если бы крутые вещи продавались и в Украине. Да, про конфету спрашивают часто, но, получив свой первый заказ с конфетой в подарок, искренне радуются. Один клиент рассказывал, что сделал покупку полгода назад, а потом название магазина стерлось из памяти. Вспоминал-вспоминал название, а потом вспомнил про конфетку на дне упаковки и в сознании возникло название.
По поводу буквы «Ф» — так получилось в силу некоторых обстоятельств, потом буква «прижилась», но, к сожалению, интересной истории на этот счет нет :(
Да, мы начинали с живого журнала в 2008 году. В то время это был идеальный вариант – блог помогал прочувствовать реакцию аудитории на тот или иной товар, оперативно отвечать на возникшие вопросы, в комментариях клиенты делились своими отзывами и пожеланиями. Нам кажется, если бы мы начали сразу с сайта, было бы меньше гибкости и адаптивности под конкретный спрос. Сейчас место живого журнала заняла страничка на Facebook — там мы представлены достаточно активно.
В настоящий момент при планировании бюджета на квартал пункт «реклама/продвижение» съедается нашим желанием привезти новые товары. Мы не можем в этом отказать ни себе, ни своим клиентам.
Пока наша лучшая реклама – отзывы довольных клиентов.
В оффлайне о нас писали некоторые журналы, такие как Marie Clare, Корреспондент, Афиша Одессы, но это не были заказные статьи, просто информация о каких-то из наших товарах. Многие из товаров, которые у нас представлены, успели облететь дизайнерские блоги мира, поэтому интерес к этим товарам и к нашему магазину со стороны глянцевых изданий достаточно высокий.
Конечно, умеем и активно следим :) Например, в этом году пик активности перед новым годом пришелся на 25 декабря, перед 8 марта – на 4 марта. А вообще, несмотря на то, что каждый год мы предупреждаем своих клиентов о том, что заказы лучше делать заранее, чтобы выбор был больше и чтобы курьерские службы смогли доставить все вовремя, нам продолжают звонить и 31 декабря, и 8 марта…
Наверное, 50%.
Примерно в 2 случаях из 10 заказ делают по телефону.
Да, иногда мы принимаем заказы и через личные сообщения на нашей странице в Facebook, и через Skype.
Так как мы «выросли» из социальной сети, мы пристально следим за наиболее популярными из них. На сегодняшний день мы активнее всего в Facebook. Недавно мы появились и в инстаграме, и на данный момент стараемся не повторяться.
Так как мы собственноручно занимаемся контентом, ограничились на данный момент только Facebook и Instagram. Мы считаем, что контент на разных ресурсах не должен дублироваться, поэтому созданные нами аккаунты в Twitter и ВКонтакте на данный момент не развиваются.
Что касается Pinterest и Instagram — они в какой-то степень перекликаются, потому что основу составляет визуальный контент. Мы сделали предпочтение в сторону Instagram.
Если рассматривать именно трафик переходов, то переходы с Facebook составляют порядка 70%. Это можно объяснить тем, что как и было сказано выше, из социальных сетей мы в основном занимаемся своей страницей в Facebook.
Опыт был очень позитивный: приятно все-таки общаться с клиентами в реальной жизни. Особенно, если это твои постоянные клиенты, получаешь огромный заряд положительных эмоций! Было интересно общаться — интересно слышать истории, связанные с теми или другими нашими товарами.
Закрыли магазин потому, что, несмотря на то, что Одесса – достаточно компактный город, многие клиенты продолжали делать заказы с доставкой курьером по адресу. Их можно понять: темп жизни повышается, у людей все меньше свободного времени и они не хотят тратить его на дорогу в то или иное место. Гораздо удобнее, когда заказ доставят прямо на работу, тем более что стоит это всего 15 грн.
Да, нам очень нравится эта идея! За границей мы много раз встречали такие примеры, и это действительно круто: периодическая смена локаций не даст заскучать ни тебе, ни твоим клиентам, можно каждый раз делать акцент на разные группы товаров. В Украине пока осуществить данную идею очень сложно: начиная с обязательного годичного контракта на аренду помещения и заканчивая отсутствием минимального стандартного ремонта в помещениях.
Вложения в интернет-магазин, пожалуй, как и в любой другой бизнес – это бесконечный процесс. Как только мы запускаем новую версию сайта, мы уже начинаем думать над новым!
Здесь, опираясь на личный опыт, хочется посоветовать начинать на бесплатной платформе (сейчас их выбор достаточно широкий) и протестировать свою идею – находит ли она отклик и свою аудиторию и только после этого приступать к разработке сайта.
Мы такие же активные пользователи интернета и тоже любим делать покупки в интернете, поэтому тоже не любим ежедневные рассылки некоторых компаний ни о чем. В своих рассылках мы стараемся освещать новинки, делать тематические подборы подарков или сообщать о значимых событиях, связанных с жизнью konfetafpodarok. Не чаще двух раз в месяц.
В среднем процент открытых писем: 35-40%.
Да, иногда достаточно сложно отстаивать свое мнение и спорить с человеком, которого знаешь большую часть своей жизни. Но плюсов безусловно больше – именно это помогает нам понимать друг друга с полуслова и разделять общие ценности, чтобы быстрее двигаться к намеченной цели. Все основополагающее решения мы, конечно, принимаем сообща.
Чаще всего на интуитивном уровне, ну, и метод проб и ошибок никто не отменял :) Бизнес книги тоже читаем :)
Нам очень понравились практически культовые:
- «Rework. Бизнес без предрассудков» Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон
- «Доставляя счастье» Тони Шей
- «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart» Сэм Уолтон
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