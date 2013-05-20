Бизнес-фреш: SMM своими силами или продвижение интернет-магазина konfetafpodarok

Сегодня у нас интервью с Натальей Ищенко, совладельцем интернет-магазина konfetafpodarok. Как легко догадаться по названию поста, SMM ведется собственноручно владельцами. Учитывая, что этот интернет-магазин давно уже перерос Одессу (на данный момент он обслуживает клиентов из разных городов Украины и России), было интересно расспросить о подходах и отдаче от рекламы в социальных сетях.

— Знаю, что konfetafpodarok — не просто название для магазина подарков, но концепция. Как к ней пришли? Всегда ли спрашивают про конфету при покупке?

Проект konfetafpodarok.com родился из нашей любви к необычным вещам, которые мы видели во время путешествий за границу. Изначально не было ни стратегий, ни бизнес-планов, просто мы решили, что было бы здорово, если бы крутые вещи продавались и в Украине. Да, про конфету спрашивают часто, но, получив свой первый заказ с конфетой в подарок, искренне радуются. Один клиент рассказывал, что сделал покупку полгода назад, а потом название магазина стерлось из памяти. Вспоминал-вспоминал название, а потом вспомнил про конфетку на дне упаковки и в сознании возникло название.

— А почему с буквой «ф»?

По поводу буквы «Ф» — так получилось в силу некоторых обстоятельств, потом буква «прижилась», но, к сожалению, интересной истории на этот счет нет :(

— Вы начинали с ЖЖ, верно? Как чувствуете, есть сейчас смысл тратить время на коммерческий блог в ЖЖ?

Да, мы начинали с живого журнала в 2008 году. В то время это был идеальный вариант – блог помогал прочувствовать реакцию аудитории на тот или иной товар, оперативно отвечать на возникшие вопросы, в комментариях клиенты делились своими отзывами и пожеланиями. Нам кажется, если бы мы начали сразу с сайта, было бы меньше гибкости и адаптивности под конкретный спрос. Сейчас место живого журнала заняла страничка на Facebook — там мы представлены достаточно активно.

— ...потом создали сайт и заказали продвижение сайта. Что-то еще пробовали?

В настоящий момент при планировании бюджета на квартал пункт «реклама/продвижение» съедается нашим желанием привезти новые товары. Мы не можем в этом отказать ни себе, ни своим клиентам.

Пока наша лучшая реклама – отзывы довольных клиентов.

— А в офлайне была ваша реклама?

В оффлайне о нас писали некоторые журналы, такие как Marie Clare, Корреспондент, Афиша Одессы, но это не были заказные статьи, просто информация о каких-то из наших товарах. Многие из товаров, которые у нас представлены, успели облететь дизайнерские блоги мира, поэтому интерес к этим товарам и к нашему магазину со стороны глянцевых изданий достаточно высокий.

— Если разбираетесь в Google Analytics, поделитесь информацией, когда у вас пиковые значения перед праздниками? Т.е. когда украинцы начинают искать подарки :) (вопрос чисто для статистики — у нас уже было микроисследование на эту тему)

Конечно, умеем и активно следим :) Например, в этом году пик активности перед новым годом пришелся на 25 декабря, перед 8 марта – на 4 марта. А вообще, несмотря на то, что каждый год мы предупреждаем своих клиентов о том, что заказы лучше делать заранее, чтобы выбор был больше и чтобы курьерские службы смогли доставить все вовремя, нам продолжают звонить и 31 декабря, и 8 марта…

— Какой процент составляют постоянные клиенты?

Наверное, 50%.

— Как часто клиенты не делают заказ на сайте, но звонят по указанным на сайте номерам и пытаются купить таким образом заинтересовавший товар?

Примерно в 2 случаях из 10 заказ делают по телефону.

— А часто ли пытаются заказать что-то, написав личное сообщение в социальной сети?

Да, иногда мы принимаем заказы и через личные сообщения на нашей странице в Facebook, и через Skype.

— Видите ли вы отдачу от маркетинга в социальных сетях? Ведете ли вы параллельно страницы и в Facebook и ВКонтакте? Если да, то где видите больше отдачу? И если да, еще вопрос: вы дублируете контент или готовите разные посты для соц. сетей?

Так как мы «выросли» из социальной сети, мы пристально следим за наиболее популярными из них. На сегодняшний день мы активнее всего в Facebook. Недавно мы появились и в инстаграме, и на данный момент стараемся не повторяться.

— Как на счет Twitter и Pinterest?

Так как мы собственноручно занимаемся контентом, ограничились на данный момент только Facebook и Instagram. Мы считаем, что контент на разных ресурсах не должен дублироваться, поэтому созданные нами аккаунты в Twitter и ВКонтакте на данный момент не развиваются.

Что касается Pinterest и Instagram — они в какой-то степень перекликаются, потому что основу составляет визуальный контент. Мы сделали предпочтение в сторону Instagram.

— Какой процент трафика составляют пользователи из Facebook?

Если рассматривать именно трафик переходов, то переходы с Facebook составляют порядка 70%. Это можно объяснить тем, что как и было сказано выше, из социальных сетей мы в основном занимаемся своей страницей в Facebook.

— Недавно вы открывали магазин в Одессе. Расскажите вкратце об этом опыте? Почему закрыли?

Опыт был очень позитивный: приятно все-таки общаться с клиентами в реальной жизни. Особенно, если это твои постоянные клиенты, получаешь огромный заряд положительных эмоций! Было интересно общаться — интересно слышать истории, связанные с теми или другими нашими товарами.

Закрыли магазин потому, что, несмотря на то, что Одесса – достаточно компактный город, многие клиенты продолжали делать заказы с доставкой курьером по адресу. Их можно понять: темп жизни повышается, у людей все меньше свободного времени и они не хотят тратить его на дорогу в то или иное место. Гораздо удобнее, когда заказ доставят прямо на работу, тем более что стоит это всего 15 грн.

— Вы писали про «стихийные» магазинчики, которые будут в будущем вместо одного постоянного. Можно чуть подробнее об этом?

Да, нам очень нравится эта идея! За границей мы много раз встречали такие примеры, и это действительно круто: периодическая смена локаций не даст заскучать ни тебе, ни твоим клиентам, можно каждый раз делать акцент на разные группы товаров. В Украине пока осуществить данную идею очень сложно: начиная с обязательного годичного контракта на аренду помещения и заканчивая отсутствием минимального стандартного ремонта в помещениях.

— Как скоро окупился интернет-магазин? (Дизайн + Разработка)

Вложения в интернет-магазин, пожалуй, как и в любой другой бизнес – это бесконечный процесс. Как только мы запускаем новую версию сайта, мы уже начинаем думать над новым!

— Это верно, но стартовая цена разработки интернет-магазина для малого и среднего бизнеса все равно остается высокой и многим сложно решиться на это, поэтому интересно, как скоро можно окупить.

Здесь, опираясь на личный опыт, хочется посоветовать начинать на бесплатной платформе (сейчас их выбор достаточно широкий) и протестировать свою идею – находит ли она отклик и свою аудиторию и только после этого приступать к разработке сайта.

— И еще вопрос про email рассылки: какой в среднем процент открытых писем? Что вам кажется лучше: регулярная, скажем, еженедельная рассылка или эпизодическая, но с акциями/новинками?

Мы такие же активные пользователи интернета и тоже любим делать покупки в интернете, поэтому тоже не любим ежедневные рассылки некоторых компаний ни о чем. В своих рассылках мы стараемся освещать новинки, делать тематические подборы подарков или сообщать о значимых событиях, связанных с жизнью konfetafpodarok. Не чаще двух раз в месяц.

В среднем процент открытых писем: 35-40%.

— Говорят, с друзьям нельзя вести дел, чтобы не испортить дружбу — вы же демонстрируете обратную ситуацию. Это здорово! Как у вас разделены обязанности?

Да, иногда достаточно сложно отстаивать свое мнение и спорить с человеком, которого знаешь большую часть своей жизни. Но плюсов безусловно больше – именно это помогает нам понимать друг друга с полуслова и разделять общие ценности, чтобы быстрее двигаться к намеченной цели. Все основополагающее решения мы, конечно, принимаем сообща.

— Раз уж сами продвигаете бизнес, где черпаете знания?

Чаще всего на интуитивном уровне, ну, и метод проб и ошибок никто не отменял :) Бизнес книги тоже читаем :)

— Какие три книги советуете?

Нам очень понравились практически культовые:

«Rework. Бизнес без предрассудков» Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон «Доставляя счастье» Тони Шей «Сделано в Америке. Как я создал Wal-Mart» Сэм Уолтон

— Спасибо за интервью! Желаем процветания и еще больше крутых товаров, которые будут привлекать к вам еще больше клиентов!