Что слушать за работой — подборка музыки

Привет! Музыка — неотъемлемая часть жизни. И работа — неотъемлемая часть жизни :). Поэтому под хороший плейлист работается веселее. Тем более, если сидишь в опен-спейсе или шумноватом коворкинге.

Если серьезно, то исследований на тему «помогает ли действительно музыка концентрации» очень много. Если коротко их обобщить, получится примерно следующее:

помогает при рутинной (скучной) деятельности;

хуже помогает при решении нестандартных, креативных задач — хотя это все же зависит от конкретного человека;

музыка со словами отвлекает сильнее;

человеческий мозг, по большому счету, пока так и не научился быть многозадачным.

Мы бросили клич в Facebook — кто что слушает — и сделали подборку. Если у вас есть, что добавить —напишите, пожалуйста, в комментариях, будем рады.

Личные вкусы

Виктор Фомин, маркетолог Netpeak

Мне ближе утверждение, что для полной концентрации лучше работать в тишине. Поэтому бывают моменты, когда я выключаю музыку. Но долго работать в полной тишине бывает немного одиноко :), а когда что-то играет, то появляется чувство некой общности, соприкосновения с живым миром. Еще я не раз встречал упоминания, что музыка или звуки, похожие на метроном (равномерный ритм), помогают влиться «в поток», и это для меня периодически работает. В итоге, что у меня лежит в закладках:

1. Twenty One Pilots: Chlorine. Мой топ, который я заслушал до дырок на репите примерно сто тысяч раз. Не знаю, почему — просто нравятся ребята и особенно этот трек.

2. Несколько радиостанций на Ютубе:

3. Альбом американского мультиинструменталиста Бенуа Пиулара Listening Master.

Экспериментальная музыка со своеобразным вокалом, который больше похож на проговаривание слов под спокойную аранжировку. Но на удивление приятно.

4. Neutral Contest. Находка, которая нравится мне много лет — experimental / dark ambient под общим названием . Пишет их украинский композитор, это 100% инди. Но мне всегда казалось, что звучит это как брендовая, «дорогая» музыка, и что у многих треков есть «сюжетная линия», характер, а не просто зацикленный дрыц-тыц.

5. Eminem: Beautiful как раз похожа по ритмике на метроном (в моем представлении).

6. Biosphere: Substrata. Cложно советовать без подходящего на то настроения. Арктический альбом с «холодными», отдаленными звуками. Что-то такое, вероятно, играет на самой глубине океана во мраке и под толщей воды.

7. Eivor. Замечательная певица с Фарерских островов. Очень живая и прикольная — в первый раз я прочитал о Айвор в блоге журналиста Антона Ковальского, который привез эту группу в Сургут, и Айвор (на фотографии) варила на кухне Антона пельмени.

У Айвор слегка мяукающий, сильный голос —как на студии, так и вживую. Вот, например, ее исполнение саундтрека May It Be из «Властелина Колец».

8. Electric Light Orchestra: Time. Классика 81 года. Особенно крутой с точки зрения «метронома» шестой трек —Another Heart Breaks.

9. Mountain Rain & Thunderstorm Sleep Sounds: очень спокойный вариант, самый ритмичный из всех), но также крайне убаюкивающий.

Неля Серебро, главный редактор блога Netpeak

Когда верстаю пост либо «на автомате» чищу текст (обычное форматирование, например, кавычки-ёлочки и длинные тире), слушаю радио «Сковорода» — мне нравится, что сразу указаны названия треков. И главное, что не нужно тратить эмоциональный ресурс на выбор музыки — я просто нажала в панели закладок на фавикон радио и понеслась :).

Николай Крылов, Схема (sxema.agency) и Mailigen.ru

1. Nils Frahm

2. Альбом Apparat (Moderat)

3. Миксы от:

Василий Богданов, Little Big Agency

Наверное, тут надо писать, что слушаешь Ника Кейва и группу «The National»…

Но я врубаю радио «Альтернативная музыка» в Apple Music или какой-нибудь актуальный русский рэп.

Виктория Солодкова, внештатный корреспондент AGIMA

Не могу сконцентрироваться на работе, если поют на понятном языке. Поэтому английские, русские и немецкие треки почти в полном составе остаются для релакса. Единственное исключение — Alt-J, особенно Fitzpleasure.

Еще один любимчик — финский музыкант со звучным именем Kimmo Pohjonen. Он играет лютый мрачняк и очень круто импровизирует на своем аккордеоне.

Но лучше всего концентрируюсь под Моцарта: «Волшебная флейта», «Реквием», «Симфония № 40».

Мое рабочее guilty pleasure — французский шансон. Морис Шевалье, Шарль Азнавур, — ничего не понятно, но очень красиво.

Александр Гридасов, aida.moscow

Когда пишу или веду переписку, ставлю один и тот же плейлист в Яндекс.Музыке. Треки знакомы и нравятся — возникает устойчивое рабочее настроение. Альтернатива, рэп, рок, регги, русские хипстерские напевы (Яндекс их всунет в любые рекомендации). Если надоедают треки — включаю рекомендации и за рабочий день пара новых треков переходят в плейлист.

Когда редактирую текст, читаю вслух, поэтому музыку не включаю.

Если нужно думать, то ставлю онлайн-радио или миксы с инструменталками. Максимум: легкий текст на английском. Например, бодрящий DNB-микс.

Обычно это хип-хоп, драм или chill-hop.

Еще пара интересных вещей

Приложение Endel

Когда я гуглил разные вещи, связанные с музыкой и работой, то нашел у издания Disgusting Men очень интересное интервью — «Мы генерируем функциональный звук». Как создатели приложения Endel меняют звуковую среду и зачем это нужно».

Как объясняют в материале, «приложение генерирует эмбиент, сверяясь с такими параметрами, как время суток, погода, пульс человека — все, что можно законным путем вытянуть из вашего смартфона». Дальше в статье рассказывается, что работа со звуковой средой — еще толком не освоенная, но очень перспективная ниша. Как доказательство — разработчики Endel (к слову, россияне) заключили контракт с Warner Music.

А самый большой юмор, что появился проект тоже на основе интереса к влиянию музыки на работу. Фрагмент из интервью:

С: Несколько лет назад, еще до того, как стало известно про Endel, ты еще занимался детскими приложениями и написал примерно такой пост в Facebook: «ребята, где почитать про влияние музыки на работу мозга?». Я тогда подумал, что ты начал копать в интересную сторону. И спустя несколько лет мы видим то, что мы видим. До чего же ты тогда докопался? О: Все чистая правда — с того поста все началось. У меня была слабо сформированная идея, и хотел получить больше информации. Вот, докопался до Endel.

Выход Spotify в Россию

Если вы меломан, то с вероятностью 99.9% знаете про этот сервис и подписаны на него через какие-нибудь Филиппины. Но если все же нет — возможно, заинтересуетесь.

Spotify — это главный стриминговый сервис в мире с корнями из Швеции.

У него огромная медиатека и полная кроссплатформенность. Но главная фишка — очень хорошая рекомендательная система: сервис анализирует, что вы слушаете и советует похожие композиции.

В России ожидается запуск в ноябре. Конкретных сроков компания не называет, но видно, что подготовка идет — у веб-плеера появилась русская версия, а исполнителей, альбомы и треки теперь корректно подписывают кириллицей, а не латиницей.

А что вы слушаете, когда работаете? Поделитесь своими находками!