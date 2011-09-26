Сегодня мы поговорим ещё об одной программе, которая в открытом доступе, но только для ограниченного круга людей ;) В начале пути, когда личный кабинет был едва создан, можно было смотреть только отчеты по позициям — а теперь!... Впрочем, обо всем по порядку.

1. Для начала нужно знать действующих лиц — для этого в отдельном блоке есть фотографии и контактная информация менеджера проекта и SEO-специалиста.

2. Затем можно сразу посмотреть краткую выдержку о проекте. Данные собираются из системы веб-аналитики Google Analytics.

3. Прежде всего, теперь можно ежедневно мониторить позиции по супер-фразам.

«Супер-фразы» (определение от Netpeak) — это наиболее приоритетные поисковые запросы.

SEO-специалист, ответственный за проект, получает % от стоимости работ только в случае успешной работы не только по основному списку фраз, но и по «супер-фразам». Мы не практикуем то, что делает множество компаний в нашей сфере: мы не берем деньги за попадание в топ поисковых систем исключительно «простых фраз». Мы действительно работаем над продвижением «сложных» фраз. (Чуть ниже мы покажем еще один критерий для материальной мотивации по проектам.)

История позиций по основным фразам

4. В ежемесячных отчетах по каждому ключевому слову отображается количество переходов на сайт за отчетный период (точное и фразовое соответствие), а также среднее время пребывания на сайте. Если подробнее, то клиент видит сводку по посещаемости, источники трафика и ключевые слова из статистики посещаемости сайта. Синим цветом подсвечиваются поисковые фразы, продвижение которых оговорено в договоре. Остальные — просто фразы из системы веб-аналитики, по которым заходили на сайт.

5. В каждом отчете SEO-мастер может отправлять клиенту небольшое количество случайных постоянных ссылок на его проект, размещенных за отчетный период (для примера). Эти ссылки клиент может увидеть, как в отчете, так и в специальном разделе личного кабинета. Должны заметить, не всем клиентам это важно и интересно знать, поэтому этот раздел по умолчанию скрыт. Мы приветствуем знание и понимание методов нашей работы клиентами, поэтому можем предоставить эти данные по запросу.

6. Отчеты отправляются не только клиенту — также копия приходит на еmail аккаунт-менеджера проекта и начальника SEO-отдела. Мы предлагаем клиенту оценивать нашу работу ежемесячно по двум критериям:

Видит ли клиент активную работу над его проектом?

Есть ли отдача от наших услуг?

Как видите здесь нет вопроса типа «довольны ли вы своими позициями», так как мы глубоко убеждены, что клиент хочет увеличения продаж, роста своего бизнеса, а не нахождения сайта в топе по N ключевых запросов. Соответственно, ответ клиента на эти вопросы позволяет нам своевременно обнаружить проблемы, чтобы провести их анализ и устранение, или произвести поощрение SEO-специалиста и аккаунт-менеджера, в случае высоких оценок.

7. Отчеты за все предыдущие месяцы работы также хранятся в кабинете. Данная возможность часто выручает в том случае, если меняется ответственный сотрудник со стороны клиента. Процесс замены не столь болезненный, так как в личном кабинете накоплена информация за весь срок работы с проектом.

8. Недавно мы добавили раздел «полезная информация». Мы постоянно добавляем новые статьи, поэтому рекомендуем клиентам почаще заглядывать в этот раздел. К примеру, сейчас там такой список:

9. Когда в работе слишком много ключевых фраз, клиент может вести контроль путем анализа процента попадания в разные топы.

Бонус-трек

10. Еще у нас есть библиотека для клиента. При желании можно взять почитать любую книгу из списка. Книжные полки постоянно пополняются новинками.

Каждый клиент любит видеть хороший результат, который, в первую очередь, должен чувствоваться не по нахождению позиций на первой страничке, а по количеству обращений с сайта, звонков и увеличению продаж. Но этого не всегда можно добиться за 1-2 месяца работ, поэтому нужна и отчетность. Отличный личный кабинет — образно говоря, прочный мост, по которому проходит обмен информацией между заказчиком и исполнителем.

Мы стремимся сделать свою работу прозрачной и понятной клиенту. Будет здорово, когда все наши действия будут фиксироваться в личном кабинете. Вообще будет здорово, когда динамику развития проекта можно будет увидеть по одному клику. Но это и многое другое (в том числе и «уютный дизайн») в ближайших планах. Вкратце, скоро в личном кабинете можно будет видеть отчеты по контекстной рекламе и появится раздел скидок для клиентов. Наши услуги можно будет оплатить не выходя из «кабинета» в прямом и переносном смысле. :) Примерно через год мы сделаем еще один обзор «личного кабинета» — посмотрим, что будет дальше.