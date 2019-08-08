«Металл профиль» — как мы запустили кастомный коннектор для загрузки данных из API Google Analytics в Microsoft SQL Server

Расскажу, как с помощью инструментов веб-аналитики мы получили расширенные данные о посещениях сайта для нашего клиента — компании «Металл профиль», производителя тонколистовых кровельных и стеновых материалов на территории России и СНГ.

Задача

Большая часть данных клиента уже собиралась в развернутом на базе Microsoft SQL Server хранилище. Наша задача — расширить эти данные на основе информации о посещениях сайта, полученной из API Google Analytics.

То есть необходимо разработать инструмент, с помощью которого «Металл профиль» мог бы отправлять любое количество пользовательских запросов к API Google Analytics. И не просто отправлять, а делать это с использованием любых параметров и показателей, которые возможно запрашивать в рамках одного запроса. А затем — записывать полученные данные в MS SQL.

Это решение помогает обогатить внутренние данные из базы данных заказчика (в том числе о продажах) данными из Google Analytics о поведении пользователей сайта. В первую очередь это нужно, чтобы увидеть полноценную картину оффлайн- и онлайн-заказов. Это только один из примеров использования коннектора. Финальный результат кастомизированной веб-аналитики зависит от конкретных пожеланий клиента и четкого технического задания.

API периодически дает сбои, поэтому дополнительно нужна проверка наличия данных за прошлый период. Для каждого запроса период проверки наличия данных важно задавать индивидуально. Также в каждом запросе индивидуально нужно уметь указывать представление Google Analytics, из которого требуется получить данные.

Данные за текущий день необходимо обновлять раз в час. Утром необходимо обновить данные за предыдущий день и проверить наличие данных за указанный под каждый запрос период. При необходимости — загрузить данные (если они отсутствуют за какой-либо из прошедших дней).

Инструменты

Коннектор, разработанный под решение поставленной задачи, полностью написан на языке R с использованием дополнительных пакетов:

googleAnalyticsR — интерфейс для работы с API Google Analytics;

— интерфейс для работы с API Google Analytics; odbc — подключение к Microsoft SQL Server через ODBC интерфейс;

— подключение к Microsoft SQL Server через ODBC интерфейс; jsonlite — чтение JSON-структур;

— чтение JSON-структур; dplyr — манипуляция с данными.

Схема работы коннектора ga2mssql

В R загружаются настройки коннектора из файла конфигурации, который содержит описание всех запросов и других требуемых настроек в JSON-структуре. По очереди каждый запрос отправляется в API Google Analytics. Полученный результат дополнительно обрабатывается в R. Полученные данные передаются в Microsoft SQL Server.

Настройка коннектора

В коннекторе ga2mssql нет графического пользовательского интерфейса. Для настройки и управления загрузкой с его помощью изначально необходимо внести все настройки в файл конфигурации. У файла конфигурации такая JSON-структура:

{ "mssql_con": { "Driver": "SQL Server", "Server": "localhost", "Database": "my_database_name", "UID": "my_username", "PWD": "my_password", "Port": 1433 }, "google_analytics_con": { "googleAuthR.client_id": "000000000000-xxxxxxxxxxxxxxxxx.apps.googleusercontent.com", "googleAuthR.client_secret": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", "googleAuthR.scopes.selected": ["https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit", "https://www.googleapis.com/auth/analytics"] }, "google_analytics_report": [ { "days": 15, "ms_table": "table_1", "view_id": "ga:0000000000", "dimensions": ["ga:channelGrouping", "ga:day", "ga:date", "ga:region", "ga:country", "ga:medium"], "metrics": ["ga:sessions", "ga:bounceRate", "ga:hits", "ga:uniquePageviews", "ga:timeOnPage", "ga:totalEvents", "ga:uniqueEvents", "ga:transactions", "ga:itemQuantity", "ga:quantityAddedToCart", "ga:quantityRemovedFromCart", "ga:itemRevenue", "ga:totalValue", "ga:users", "ga:newUsers", "ga:bounces", "ga:sessionDuration", "ga:avgSessionDuration", "ga:transactionsPerSession", "ga:transactionRevenue", "ga:revenuePerTransaction", "ga:transactionRevenuePerSession", "ga:uniquePurchases", "ga:revenuePerItem", "ga:itemsPerPurchase", "ga:productAddsToCart", "ga:productCheckouts", "ga:quantityCheckedOut", "ga:refundAmount", "ga:revenuePerUser", "ga:totalRefunds", "ga:transactionsPerUser"] }, { "days": 7, "ms_table": "table_2", "view_id": "ga:00000000000", "dimensions": ["ga:channelGrouping", "ga:date", "ga:source", "ga:campaign", "ga:sessionDurationBucket"], "metrics": ["ga:sessions", "ga:bounceRate", "ga:hits", "ga:uniquePageviews", "ga:timeOnPage", "ga:totalEvents", "ga:uniqueEvents", "ga:itemQuantity", "ga:quantityAddedToCart", "ga:quantityRemovedFromCart", "ga:itemRevenue", "ga:users", "ga:newUsers", "ga:bounces", "ga:sessionDuration", "ga:avgSessionDuration", "ga:uniquePurchases", "ga:revenuePerItem", "ga:itemsPerPurchase", "ga:productAddsToCart", "ga:productCheckouts", "ga:quantityCheckedOut"] }, { "days": 15, "ms_table": "table_3", "view_id": "ga:000000000", "dimensions": ["ga:date", "ga:source", "ga:sessionDurationBucket"], "metrics": ["ga:pageLoadTime", "ga:bounceRate", "ga:transactions", "ga:users", "ga:transactionsPerSession", "ga:transactionRevenue", "ga:revenuePerTransaction", "ga:transactionRevenuePerSession", "ga:refundAmount", "ga:revenuePerUser", "ga:totalRefunds", "ga:transactionsPerUser"] }, { "days": 15, "ms_table": "table_4", "view_id": "ga:00000000", "dimensions": ["ga:date"], "metrics": ["ga:pageLoadTime"] } ]}

Описание всех узлов файла конфигурации:

mssql_con — параметры подключения к Microsoft SQL Server;

PWD — пароль пользователя;

— пароль пользователя; Database — имя базы данных;

— имя базы данных; Driver — название ODBC-драйвера (посмотреть название можно в диспетчере ODBC-источников данных);

— название ODBC-драйвера (посмотреть название можно в диспетчере ODBC-источников данных); Server — IP сервера, на котором развернут SQL Server;

— IP сервера, на котором развернут SQL Server; UID — имя пользователя;

— имя пользователя; Port — порт подключения;

google_analytics_con — учетные данные приложения в Google Cloud Console;

google_analytics_report — описание запросов к API Google Analytics (количество запросов не ограничено)

dimensions — параметры, запрашиваемые в запросе. Можно указывать до 7 параметров в одном запросе. При этом необходимо предварительно проверить сочетание всех параметров между собой и выбранными показателями. Для проверки используйте специальный инструмент от Google. Среди запрашиваемых параметров обязательно должен присутствовать ga:date;

— параметры, запрашиваемые в запросе. Можно указывать до 7 параметров в одном запросе. При этом необходимо предварительно проверить сочетание всех параметров между собой и выбранными показателями. Для проверки используйте специальный инструмент от Google. Среди запрашиваемых параметров обязательно должен присутствовать ga:date; ms_table — название таблицы, в которую будут записаны данные по запросу;

— название таблицы, в которую будут записаны данные по запросу; days — количество дней, за который необходимо проверять наличие данных в базе;

— количество дней, за который необходимо проверять наличие данных в базе; view_id — ID представления в Google Analytics, из которого будут запрашиваться данные;

— ID представления в Google Analytics, из которого будут запрашиваться данные; metrics — набор показателей, которые вы хотите получить из Google Analytics. Необходимо указать как минимум одну метрику в запросе. При этом ограничения на их максимальное количество нет. Все запрашиваемые показатели должны сочетаться между собой и со всеми указанными параметрами. Проверить это можно с помощью специального инструмента от Google.

Добавлять новые запросы необходимо в узел google_analytics_report, взяв за основу описанную выше структуру..

Состав коннектора ga2mssql

Коннектор состоит из архива файлов:

GA2MSSQL.bat — запускной файл коннектора для сбора и проверки данных за прошлый период;

— запускной файл коннектора для сбора и проверки данных за прошлый период; GA2MSSQL_today.bat — запускной файл коннектора для сбора данных за текущий день;

— запускной файл коннектора для сбора данных за текущий день; config.json — файл конфигурации и управления коннектором;

— файл конфигурации и управления коннектором; package_installer.bat — файл для установки необходимых пакетов;

— файл для установки необходимых пакетов; auth.rds — файл для хранения учетных данных для доступа к Google Analytics;

— файл для хранения учетных данных для доступа к Google Analytics; ga2mssql_scr.R — код коннектора для загрузки и проверки наличия данных за прошлый период;

— код коннектора для загрузки и проверки наличия данных за прошлый период; ga2mssql_scr.Rout — лог последнего запуска скрипта ga2mssql_scr.R;

— лог последнего запуска скрипта ga2mssql_scr.R; ga2mssql_today_scr.R — код коннектора для загрузки и проверки наличия данных за текущий день;

— код коннектора для загрузки и проверки наличия данных за текущий день; ga2mssql_today_scr.Rout — лог последнего запуска скрипта ga2mssql_today_scr.R.

Установка и настройка расписания сбора данных через коннектор

Коннектор ga2mssql — кроссплатформенный. Он будет работать на Windows, Unix и MacOS и других операционных системах.

В нашем случае коннектор установили на Windows Server.

Для установки коннектора на Windows нужно:

Установить язык R. Прописать в переменную окружения PATH путь к папке bin (в директорию, куда был установлен Язык R). По умолчанию для версии R 3.6.1 путь будет «C:\Program Files\R\R-3.6.1\bin». Распаковать архив с коннектором ga2mssql.zip в корень диска C. Путь к коннектору: «C:\ga2mssql». Перед настройкой коннектора запустить от имени администратора файл package_installer.bat для установки требуемых пакетов. Предоставить пользователю, указанному в файле конфигурации в узле mssql_con:UID в Microsoft SQL Server, права на запись и редактирование данных, а также на создания таблиц.

Далее в планировщике заданий Windows необходимо создать задачи:

ежедневный запуск файла GA2MSSQL.bat для сбора данных за прошлый период;

ежечасный запуск файла GA2MSSQL_today.bat для обновления данных за текущий день.

Комментарий клиента

Анастасия Чистова, ведущий менеджер-аналитик в компании «Металл профиль» Запуск коннектора мы встроили в общее расписание заданий MSSQL с запуском ежечасно для получения актуальной информации и раз в день. На протяжении двух недель тестирования коннектор отработал без сбоев и обеспечил загрузку полного объема данных, определенных настроенным представлением. Также мы настроили дополнительные запросы данных Google Analytics по трафику — благодаря структуре коннектора это выполнено достаточно гибко.

Выводы

Существуют готовые решения по сбору данных из API Google Analytics в Microsoft SQL Server, но их стоимость достаточно высокая. Как правило, нужны регулярные оплаты подписки в течении всего периода использования.

Преимущества коннектора ga2mssql:

Вы самостоятельно задаете расписание обновления данных. Можно задать любое количество собственных, пользовательских запросов в API Google Analytics. Коннектор обходит ограничение в 10 показателей на 1 запрос к API. ga2mssql — кроссплатформенный, разница состоит только в настройке расписания запуска. Достаточно легко переключить коннектор ga2mssql на работу с любой другой базой данных, включая MySQL, PostgreSQL, BigQuery, ClickHouse и другие.