Как увеличить трафик на 286% в категории ботинок: кейс магазина обуви Miraton

«Дайте женщине пару красивых каблуков, и она покорит мир!» Мэрилин Монро была права: обувь может изменить настроение, походку и даже уверенность. Но чтобы покупатель нашел свою идеальную пару, сперва нужно, чтобы он наткнулся на сам магазин.

Мы сотрудничаем с украинской сетью мультибрендовых маркетов обуви Miraton уже не первый год. За это время вместе тестируем подходы, расширяем структуру сайта и постепенно укрепляем позиции бренда в поиске.

В этом материале рассказываем об одном из эпизодов этой работы — какие шаги в оптимизации сайта помогли увеличить трафик на 286% и вывести Miraton в тройку лидеров поисковой выдачи в категории ботинок.

Кто наш партнер

Miraton — украинские мультибрендовые магазины обуви и аксессуаров.

Цели и входящие данные

Ниша обуви довольно конкурентная: чтобы получить место в выдаче, нужно иметь широкий ассортимент товара и хорошо оптимизированную онлайн-площадку. На старте сайт Miraton получал всего 4,3% органического небрендового трафика в категориях женских и мужских ботинок и занимал восьмое место в выдаче, уступая места крупным игрокам рынка, среди которых Rozetka, Intertop, Shafa и Prom.

Поэтому основными целями нашего сотрудничества стали:

оптимизация текущих страниц ресурса;

расширение структуры под весь ассортимент;

увеличение органического трафика.

Стратегия продвижения

Поскольку прямые конкуренты Miraton — крупные сайты с разветвленной структурой, мы сделали акцент на ее расширении. Это позволило бы охватить больше поисковых запросов, привлечь новую аудиторию и увеличить трафик.

Основные шаги:

Шаг 1. Создание новых страниц

Чтобы охватить больше поисковых запросов и привести новую аудиторию, мы проанализировали фильтры на сайте и определили, какие из них соответствуют популярным запросам пользователей и имеют достаточный ассортимент товаров.

Из-за технических особенностей собрать все URL фильтров вручную было сложно: их не видно в коде, поэтому приходилось открывать каждый фильтр отдельно. Чтобы упростить процесс, мы запросили файл со списком фильтров непосредственно из админ-панели.

На основе этого сформировали список новых SEO-страниц в категориях ботинок. Это позволило открыть дополнительные точки входа из поиска и масштабировать органический трафик без увеличения рекламных затрат.

Шаг 2. Оптимизация метатегов

Для уже существующих страниц мы обновили метатеги вручную и упорядочили URL-адреса, сделав их дружественными — легко читаемыми и запоминаемыми.

Например:

https://example.com/posluhy/kompyuternyy-remont — понятно и пользователю, и поисковику;

https://example.com/page?id=4532&ref=home — нет.

Особое внимание уделили:

обязательной оптимизации страниц для двух языковых версий , ведь по данным внутренней аналитики партнера спрос на украиноязычные запросы заметно вырос;

, ведь по данным внутренней аналитики партнера спрос на украиноязычные запросы заметно вырос; добавлению в метатеги ключевых слов , которые пользователи чаще всего вводят в поиске;

, которые пользователи чаще всего вводят в поиске; уникализации метатегов для каждой страницы — текст может частично повторяться только в пределах одного фильтра, но для разных блоков он полностью уникален.

Шаг 3. Усиление страниц, которые имели спрос и ассортимент

Мы нашли страницы фильтров с большим выбором товаров и потенциалом для ранжирования, но без текстового наполнения.

Для них подготовили технические задания на SEO-тексты, которые помогли поисковым системам лучше понимать тематику страниц и повысили их релевантность по целевым запросам.

Шаг 4. Возвращение страниц в поисковую выдачу

Также в ходе работы мы заметили, что часть страниц не отображается в поиске — примерно 18% не попадали в индекс Google.

Мы собрали их в список и запустили переиндексацию, чтобы поисковая система быстрее их увидела. Процесс автоматизировали, ведь вручную это заняло бы слишком много времени.

Для этого использовали Netpeak Spider — инструмент, который помог проверить, на каких страницах есть товары, а на каких нет. Так мы смогли отдать приоритет именно тем страницам, которые имеют актуальные позиции и приносят продажи.

В результате мы показали Google, что на сайте появляются новые полезные страницы, которые ранее просто не индексировались.

Шаг 5. Размещение внешних ссылок

Чтобы усилить позиции сайта, мы размещали внешние ссылки на страницы с женскими и мужскими ботинками на проверенных и авторитетных ресурсах.

Для каждого размещения подбирали уникальные формулировки и учитывали уже имеющийся ссылочный профиль. Благодаря этому сайт постепенно нарастил количество качественных URL, а поисковая система начала воспринимать его как более надежный источник.

Прирост количества ссылок на сайт Miraton

Результаты продвижения

С августа по начало декабря 2024 года трафик в категориях женских и мужских ботинок вырос на 286%. Доля органического трафика без брендовых запросов увеличилась на 40%, а Miraton поднялся с восьмой на третью позицию среди конкурентов в поиске, уступая только Rozetka и Intertop. Видимость сайта выросла на 47% — с 9,46% в августе до 13,88% в начале декабря.

Комплексный подход к SEO — от структуры до контента и технических деталей — позволил не просто поднять позиции, а сделать сайт Miraton стабильно заметным в поиске и укрепить его присутствие в конкурентной нише.

Отзывы о сотрудничестве

Анна Горбатко, Project Manager в Netpeak

Хорошие результаты возможны только тогда, когда обе команды работают как одно целое. Команда Miraton быстро внедряет важные задачи и внимательно относится к контенту. Особенно ценно, что в случае непредвиденных ситуаций приоритет всегда отдается критически важным техническим вопросам. Со своей стороны мы постоянно следим за технической частью сайта, ключевыми показателями и их динамикой, определяем направления для роста, к которым команда Miraton открыта. Именно такое взаимодействие создает сильное сотрудничество и стабильные результаты.