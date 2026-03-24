Як збільшити трафік на 286% в категорії черевиків: кейс магазину взуття Miraton

«Дайте жінці пару гарних підборів, і вона підкорить світ!» Мерилін Монро мала рацію: взуття може змінити настрій, ходу й навіть упевненість. Але щоби покупець знайшов свою ідеальну пару, спершу потрібно, щоб він натрапив на сам магазин.

Ми співпрацюємо з українською мережею мультибрендових маркетів взуття Miraton вже не перший рік. За цей час разом тестуємо підходи, розширюємо структуру сайту й поступово зміцнюємо позиції бренду в пошуку.

У цьому матеріалі розповідаємо про один із епізодів нашої роботи — які кроки в оптимізації сайту допомогли збільшити трафік на 286% і вивести Miraton у трійку лідерів пошукової видачі в категорії черевиків.

Хто наш партнер

Miraton — українські мультибрендові магазини взуття та аксесуарів.

Цілі та вхідні дані

Ніша взуття доволі конкурентна: щоб отримати місце у видачі, потрібно мати широкий асортимент товару й добре оптимізований онлайн-майданчик. На старті сайт Miraton отримував лише 4,3% органічного небрендового трафіку в категоріях жіночих і чоловічих черевиків та займав восьме місце у видачі, поступаючись місцями великим гравцям ринку, серед яких Rozetka, Intertop, Shafa і Prom.

Тому основними цілями нашої співпраці стали:

оптимізація поточних сторінок ресурсу;

розширення структури під увесь асортимент;

збільшення органічного трафіку.

Стратегія просування

Оскільки прямі конкуренти Miraton — великі сайти з розгалуженою структурою, ми зробили акцент на її розширенні. Це дало б змогу охопити більше пошукових запитів, залучити нову аудиторію та збільшити трафік.

Основні кроки:

Крок 1. Створення нових сторінок

Щоб охопити більше пошукових запитів і привести нову аудиторію, ми проаналізували фільтри на сайті та визначили, які з них відповідають популярним запитам користувачів і мають достатній асортимент товарів.

Через технічні особливості зібрати всі URL фільтрів вручну було складно: їх не видно в коді, тож доводилося відкривати кожен фільтр окремо. Щоб спростити процес, ми запросили файл із списком фільтрів безпосередньо з адмінпанелі.

На основі цього сформували перелік нових SEO-сторінок у категоріях черевиків. Це дало змогу відкрити додаткові точки входу з пошуку та масштабувати органічний трафік без збільшення рекламних витрат.

Крок 2. Оптимізація метатегів

Для вже наявних сторінок ми оновили метатеги вручну та впорядкували URL-адреси, зробивши їх дружніми — такими, що легко читати й запам’ятовувати.

Наприклад:

https://example.com/posluhy/kompyuternyy-remont — зрозуміло й користувачу, і пошуковику;

https://example.com/page?id=4532&ref=home — ні.

Особливу увагу приділили:

обов’язковій оптимізації сторінок для двох мовних версій , адже за даними внутрішньої аналітики партнера попит на україномовні запити помітно зріс;

, адже за даними внутрішньої аналітики партнера попит на україномовні запити помітно зріс; додаванню до метатегів ключових слів , які користувачі найчастіше вводять у пошуку;

, які користувачі найчастіше вводять у пошуку; унікалізації метатегів для кожної сторінки — текст може частково повторюватися лише в межах одного фільтра, але для різних блоків він повністю унікальний.

Крок 3. Підсилення сторінок, які мали попит і асортимент

Ми знайшли сторінки фільтрів із великим вибором товарів і потенціалом для ранжування, але без текстового наповнення.

Для них підготували технічні завдання на SEO-тексти, що допомогли пошуковим системам краще розуміти тематику сторінок і підвищили їхню релевантність за цільовими запитами.

Крок 4. Повернення сторінок у пошукову видачу

Також під час роботи ми помітили, що частина сторінок не відображається в пошуку — приблизно 18% не потрапляли в індекс Google.

Ми зібрали їх у список і запустили переіндексацію, щоби пошукова система швидше їх побачила. Процес автоматизували, адже вручну це зайняло б надто багато часу.

Для цього використали Netpeak Spider — інструмент, який допоміг перевірити, на яких сторінках є товари, а на яких ні. Так ми змогли віддати пріоритет саме тим сторінкам, що мають актуальні позиції та приносять продажі.

В результаті ми показали Google, що на сайті з’являються нові корисні сторінки, які раніше просто не індексувались.

Крок 5. Розміщення зовнішніх посилань

Щоби підсилити позиції сайту, ми розміщували зовнішні посилання на сторінки з жіночими та чоловічими черевиками на перевірених і авторитетних ресурсах.

Для кожного розміщення підбирали унікальні формулювання та враховували вже наявний профіль посилань. Завдяки цьому сайт поступово наростив кількість якісних URL, а пошукова система почала сприймати його як більш надійне джерело.

Приріст кількості посилань на сайт Miraton

Читайте докладніше, як працює SEO для fashion-бренду — кейс The Lace .

Результати просування

Із серпня до початку грудня 2024 року трафік у категоріях жіночих і чоловічих черевиків зріс на 286%. Частка органічного трафіку без брендових запитів збільшилася на 40%, а Miraton піднявся з восьмої на третю позицію серед конкурентів у пошуку, поступаючись тільки Rozetka та Intertop. Видимість сайту зросла на 47% — із 9,46% у серпні до 13,88% на початку грудня.

Комплексний підхід до SEO — від структури до контенту й технічних деталей — дав змогу не просто підняти позиції, а зробити сайт Miraton стабільно помітним у пошуку та зміцнити його присутність у конкурентній ніші.

Відгуки про співпрацю

Анна Горбатко, Project Manager в Netpeak

Хороші результати можливі лише тоді, коли обидві команди працюють як одне ціле. Команда Miraton швидко впроваджує важливі завдання та уважно ставиться до контенту. Особливо цінно, що у разі непередбачуваних ситуацій пріоритет завжди надається критично важливим технічним питанням. Зі свого боку ми постійно стежимо за технічною частиною сайту, ключовими показниками та їхньою динамікою, визначаємо напрями для зростання, до яких команда Miraton відкрита. Саме така взаємодія створює сильну співпрацю та стабільні результати.