Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping
Для fashion-ритейла мобильное приложение — это не просто дополнительный канал продаж, а привычный и удобный формат взаимодействия с аудиторией. Но даже у сильного бренда без ASO-оптимизации оно может остаться незаметным.
В этом кейсе рассказываем, как мы помогли мультибрендовому магазину одежды и обуви улучшить позиции в сторах, увеличить органические установки почти в два раза и поднять рейтинг приложения с 3,6 до 4,9 за счет оптимизации, работы с сезонными событиями и точечной коммуникации с пользователем.
Проект: приложение магазина одежды.
Период: май 2024 — июнь 2025.
Регион: Украина.
Услуга: App Store Optimization.
Кто наш партнер
Мультибрендовый ритейлер одежды, обуви и аксессуаров, который работает как онлайн, так и офлайн.
Цели сотрудничества
Компания давно присутствует на украинском рынке, но мобильное приложение так и не получило ожидаемой популярности. Для fashion-ритейла это один из основных каналов, поэтому партнер сделал ставку на его продвижение в App Store и Google Play.
Наши цели:
- повысить видимость в результатах поиска;
- увеличить количество установок;
- улучшить рейтинг.
Действия команды
Мы разбили работу на несколько шагов, чтобы охватить все важное — от ключевых слов до оценки результатов и рейтинга.
Шаг 1. Анализ конкурентов и сбор семантики
На первом этапе мы определили актуальные ключевые слова и оценили их популярность. Также изучили, как с текстовой оптимизацией работают конкуренты, а именно:
- украинские магазины одежды, обуви и аксессуаров;
- крупные маркетплейсы с широким выбором товаров;
- зарубежные площадки, популярные среди украинцев (например, Allegro, eobuwie.pl), с 2022 года названия таких брендов часто попадают в поисковые запросы и в Украине.
Шаг 2. Оптимизация метаданных
Далее подготовили метаданные для трех локалей, которые индексируются в Украине: English (UK), Ukrainian и Russian. Для каждой площадки использовали свой подход.
В App Store:
- самые популярные и релевантные ключевые слова поместили в поле Title;
- в Subtitle и Keywords добавили связки ключей, усиливающие Title;
- отобрали названия брендов конкурентов и другие целевые запросы из семантического ядра и поместили их в поле Keywords.
В Google Play:
- выбрали до пяти фраз, точно отражающих суть приложения;
- обновили App Name, Short Description и Full Description, соблюдая нужную плотность ключей (по три–пять повторов);
- с помощью Google Natural Language проверили, что Google определяет описание как категорию Shopping с высокой точностью (параметр Confidence выше 0,9).
Шаг 3. Оценка результатов и новые итерации
В App Store мы регулярно обновляли метаданные (один–два раза в месяц), чтобы протестировать разные связки. Оставляли те, по которым приложение стабильно попадало в топ-10, а неэффективные заменяли на новые.
В Google Play настроили Custom Store Listing под брендовые ключи и обновили описание, чтобы охватить больше поисковых запросов.
Шаг 4. Стратегия запроса рейтинга (App Rating Prompts)
Мы предложили партнеру варианты размещения окна рейтинга в приложении. Учитывали два фактора:
- ненавязчивость push-уведомлений — важно не перегружать пользователя лишними всплывающими элементами;
- правильный момент — окно должно появляться, когда пользователь потенциально доволен, например, сразу после успешного оформления заказа.
Шаг 5. Сезонная коммуникация
В течение года мы адаптировали метаданные и Custom Store Listing под сезонные события, важные для ниши: от школьного сезона и Хеллоуина до Черной пятницы. Это помогло поддержать актуальность и усилило позиции приложения в поиске.
Читайте, как новые скриншоты и описание в Google Play дали +12,8% к конверсии —
Результаты продвижения
App Store
Результаты за май 2024–2025
- Количество ключей в топ-10 по Украине за год выросло в три раза.
- Новые позиции в поиске дали около 2000 дополнительных показов в день.
- Общее количество показов выросло на 20% без учета ивентов, а установки — на 84%.
|
Тип источника
|
Показы
|
Установки
|
Апр. 2023–2024
|
Май 2024–2025
|
Рост, %
|
Апр. 2023–2024
|
Май 2024–2025
|
Рост, %
|
App Store Search
|
236 914
|
285 041
|
+20%
|
16 765
|
30 927
|
+84%
- Рейтинг приложения в Украине поднялся с 3,8 до 4,9 благодаря правильно настроенным App Rating Prompts.
- Приложение стало отображаться по большему числу популярных запросов в топ-50.
Рост количества ключевых слов с SAP > 5 (показатель популярности поискового запроса), по которым приложение отображается в топ-50
Google Play
Результаты за май 2024–2025
- Рейтинг приложения в Украине вырос с 3,6 до 4,9.
- Количество посещений страницы выросло на 68,6%, а установок на 58,1%.
В Google Play органический трафик разделен на два основных источника:
- Google Play Search — брендовые поисковые запросы;
- Google Play Explore — все остальные ключи.
Мы свели результаты в таблицу, отдельно показав динамику для Google Play Search и Google Play Explore.
|
Тип источника
|
Переходы на страницу приложения
|
Установки приложения
|
Апр. 2023–2024
|
Май 2024–2025
|
Рост, %
|
Апр. 2023–2024
|
Май 2024–2025
|
Рост, %
|
Google Play Search
|
13 017
|
19 772
|
+51,9%
|
10 500
|
14 735
|
+40,3%
|
Google Play Explore
|
5247
|
11 028
|
+110,2%
|
2154
|
5266
|
+144,5%
|
Всего
|
18 264
|
30 800
|
+68,6%
|
12 654
|
20 001
|
+58,1%
Что дальше
За год приложение стало заметнее в поиске, получило больше установок и вышло на стабильный рост. Мы продолжаем работать над его развитием: отслеживаем изменения в спросе и появление новых ключевых слов, учитываем сезонные поводы и тестируем визуальные элементы — все, чтобы усилить позиции и расширить долю бренда на рынке.
Команда проекта: Лилия Квышко, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Анета Галигузова, Project Manager.
