Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping
Лилия Квишко

Для fashion-ритейла мобильное приложение — это не просто дополнительный канал продаж, а привычный и удобный формат взаимодействия с аудиторией. Но даже у сильного бренда без ASO-оптимизации оно может остаться незаметным.

В этом кейсе рассказываем, как мы помогли мультибрендовому магазину одежды и обуви улучшить позиции в сторах, увеличить органические установки почти в два раза и поднять рейтинг приложения с 3,6 до 4,9 за счет оптимизации, работы с сезонными событиями и точечной коммуникации с пользователем.

Проект: приложение магазина одежды.

Период: май 2024 — июнь 2025.

Регион: Украина.

Услуга: App Store Optimization

Кто наш партнер

Мультибрендовый ритейлер одежды, обуви и аксессуаров, который работает как онлайн, так и офлайн.

Цели сотрудничества

Компания давно присутствует на украинском рынке, но мобильное приложение так и не получило ожидаемой популярности. Для fashion-ритейла это один из основных каналов, поэтому партнер сделал ставку на его продвижение в App Store и Google Play.

Наши цели:

  • повысить видимость в результатах поиска;
  • увеличить количество установок;
  • улучшить рейтинг.

Действия команды

Мы разбили работу на несколько шагов, чтобы охватить все важное — от ключевых слов до оценки результатов и рейтинга.

  1. Анализ конкурентов и сбор семантики.
  2. Оптимизация метаданных.
  3. Оценка результатов и новые итерации.
  4. Стратегия запроса рейтинга (App Rating Prompts).
  5. Сезонная коммуникация.

Шаг 1. Анализ конкурентов и сбор семантики

На первом этапе мы определили актуальные ключевые слова и оценили их популярность. Также изучили, как с текстовой оптимизацией работают конкуренты, а именно:

  • украинские магазины одежды, обуви и аксессуаров;
  • крупные маркетплейсы с широким выбором товаров;
  • зарубежные площадки, популярные среди украинцев (например, Allegro, eobuwie.pl), с 2022 года названия таких брендов часто попадают в поисковые запросы и в Украине.

Шаг 2. Оптимизация метаданных

Далее подготовили метаданные для трех локалей, которые индексируются в Украине: English (UK), Ukrainian и Russian. Для каждой площадки использовали свой подход.

В App Store:

  • самые популярные и релевантные ключевые слова поместили в поле Title;
  • в Subtitle и Keywords добавили связки ключей, усиливающие Title;
  • отобрали названия брендов конкурентов и другие целевые запросы из семантического ядра и поместили их в поле Keywords.

В Google Play:

  • выбрали до пяти фраз, точно отражающих суть приложения;
  • обновили App Name, Short Description и Full Description, соблюдая нужную плотность ключей (по три–пять повторов);
  • с помощью Google Natural Language проверили, что Google определяет описание как категорию Shopping с высокой точностью (параметр Confidence выше 0,9).

Шаг 3. Оценка результатов и новые итерации

В App Store мы регулярно обновляли метаданные (один–два раза в месяц), чтобы протестировать разные связки. Оставляли те, по которым приложение стабильно попадало в топ-10, а неэффективные заменяли на новые.

В Google Play настроили Custom Store Listing под брендовые ключи и обновили описание, чтобы охватить больше поисковых запросов.

Шаг 4. Стратегия запроса рейтинга (App Rating Prompts)

Мы предложили партнеру варианты размещения окна рейтинга в приложении. Учитывали два фактора:

  • ненавязчивость push-уведомлений — важно не перегружать пользователя лишними всплывающими элементами;
  • правильный момент — окно должно появляться, когда пользователь потенциально доволен, например, сразу после успешного оформления заказа.

Шаг 5. Сезонная коммуникация

В течение года мы адаптировали метаданные и Custom Store Listing под сезонные события, важные для ниши: от школьного сезона и Хеллоуина до Черной пятницы. Это помогло поддержать актуальность и усилило позиции приложения в поиске.

Результаты продвижения

App Store

aso магазин одежды результаты app store

Результаты за май 2024–2025

  1. Количество ключей в топ-10 по Украине за год выросло в три раза.
  2. Новые позиции в поиске дали около 2000 дополнительных показов в день.
  3. Общее количество показов выросло на 20% без учета ивентов, а установки — на 84%.

Тип источника

Показы

Установки

Апр. 2023–2024

Май 2024–2025

Рост, %

Апр. 2023–2024

Май 2024–2025

Рост, %

App Store Search

236 914

285 041

+20%

16 765

30 927

+84%
  1. Рейтинг приложения в Украине поднялся с 3,8 до 4,9 благодаря правильно настроенным App Rating Prompts.
  2. Приложение стало отображаться по большему числу популярных запросов в топ-50.

aso магазин одежды ключи в топ 50

Рост количества ключевых слов с SAP > 5 (показатель популярности поискового запроса), по которым приложение отображается в топ-50

Google Play

aso магазин одежды результаты google play

Результаты за май 2024–2025

  1. Рейтинг приложения в Украине вырос с 3,6 до 4,9.
  2. Количество посещений страницы выросло на 68,6%, а установок на 58,1%.

В Google Play органический трафик разделен на два основных источника:

  • Google Play Search — брендовые поисковые запросы;
  • Google Play Explore — все остальные ключи.

Мы свели результаты в таблицу, отдельно показав динамику для Google Play Search и Google Play Explore.

Тип источника

Переходы на страницу приложения

Установки приложения

Апр. 2023–2024

Май 2024–2025

Рост, %

Апр. 2023–2024

Май 2024–2025

Рост, %

Google Play Search

13 017

19 772

+51,9%

10 500

14 735

+40,3%

Google Play Explore

5247

11 028

+110,2%

2154

5266

+144,5%

Всего

18 264

30 800

+68,6%

12 654

20 001

+58,1%

Что дальше

За год приложение стало заметнее в поиске, получило больше установок и вышло на стабильный рост. Мы продолжаем работать над его развитием: отслеживаем изменения в спросе и появление новых ключевых слов, учитываем сезонные поводы и тестируем визуальные элементы — все, чтобы усилить позиции и расширить долю бренда на рынке.

Команда проекта: Лилия Квышко, ASO Specialist; Ольга Грек, ASO Team Lead; Анета Галигузова, Project Manager.

Лилия Квишко

Работает ASO-специалистом в RadASO с 2023 года.

алгоритм App Store ASO оптимизация
8
2
2
