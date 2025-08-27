Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping

Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping

Для fashion-ритейла мобильное приложение — это не просто дополнительный канал продаж, а привычный и удобный формат взаимодействия с аудиторией. Но даже у сильного бренда без ASO-оптимизации оно может остаться незаметным.

В этом кейсе рассказываем, как мы помогли мультибрендовому магазину одежды и обуви улучшить позиции в сторах, увеличить органические установки почти в два раза и поднять рейтинг приложения с 3,6 до 4,9 за счет оптимизации, работы с сезонными событиями и точечной коммуникации с пользователем.

Проект: приложение магазина одежды. Период: май 2024 — июнь 2025. Регион: Украина. Услуга: App Store Optimization.

Кто наш партнер

Мультибрендовый ритейлер одежды, обуви и аксессуаров, который работает как онлайн, так и офлайн.

Цели сотрудничества

Компания давно присутствует на украинском рынке, но мобильное приложение так и не получило ожидаемой популярности. Для fashion-ритейла это один из основных каналов, поэтому партнер сделал ставку на его продвижение в App Store и Google Play.

Наши цели:

повысить видимость в результатах поиска;

увеличить количество установок;

улучшить рейтинг.

Действия команды

Мы разбили работу на несколько шагов, чтобы охватить все важное — от ключевых слов до оценки результатов и рейтинга.

Шаг 1. Анализ конкурентов и сбор семантики

На первом этапе мы определили актуальные ключевые слова и оценили их популярность. Также изучили, как с текстовой оптимизацией работают конкуренты, а именно:

украинские магазины одежды, обуви и аксессуаров;

крупные маркетплейсы с широким выбором товаров;

зарубежные площадки, популярные среди украинцев (например, Allegro, eobuwie.pl), с 2022 года названия таких брендов часто попадают в поисковые запросы и в Украине.

Шаг 2. Оптимизация метаданных

Далее подготовили метаданные для трех локалей, которые индексируются в Украине: English (UK), Ukrainian и Russian. Для каждой площадки использовали свой подход.

В App Store:

самые популярные и релевантные ключевые слова поместили в поле Title;

в Subtitle и Keywords добавили связки ключей, усиливающие Title;

отобрали названия брендов конкурентов и другие целевые запросы из семантического ядра и поместили их в поле Keywords.

В Google Play:

выбрали до пяти фраз, точно отражающих суть приложения;

обновили App Name, Short Description и Full Description, соблюдая нужную плотность ключей (по три–пять повторов);

с помощью Google Natural Language проверили, что Google определяет описание как категорию Shopping с высокой точностью (параметр Confidence выше 0,9).

Шаг 3. Оценка результатов и новые итерации

В App Store мы регулярно обновляли метаданные (один–два раза в месяц), чтобы протестировать разные связки. Оставляли те, по которым приложение стабильно попадало в топ-10, а неэффективные заменяли на новые.

В Google Play настроили Custom Store Listing под брендовые ключи и обновили описание, чтобы охватить больше поисковых запросов.

Шаг 4. Стратегия запроса рейтинга (App Rating Prompts)

Мы предложили партнеру варианты размещения окна рейтинга в приложении. Учитывали два фактора:

ненавязчивость push-уведомлений — важно не перегружать пользователя лишними всплывающими элементами;

правильный момент — окно должно появляться, когда пользователь потенциально доволен, например, сразу после успешного оформления заказа.

Шаг 5. Сезонная коммуникация

В течение года мы адаптировали метаданные и Custom Store Listing под сезонные события, важные для ниши: от школьного сезона и Хеллоуина до Черной пятницы. Это помогло поддержать актуальность и усилило позиции приложения в поиске.

Результаты продвижения

App Store

Результаты за май 2024–2025

Количество ключей в топ-10 по Украине за год выросло в три раза. Новые позиции в поиске дали около 2000 дополнительных показов в день. Общее количество показов выросло на 20% без учета ивентов, а установки — на 84%.

Тип источника Показы Установки Апр. 2023–2024 Май 2024–2025 Рост, % Апр. 2023–2024 Май 2024–2025 Рост, % App Store Search 236 914 285 041 +20% 16 765 30 927 +84%

Рейтинг приложения в Украине поднялся с 3,8 до 4,9 благодаря правильно настроенным App Rating Prompts. Приложение стало отображаться по большему числу популярных запросов в топ-50.

Рост количества ключевых слов с SAP > 5 (показатель популярности поискового запроса), по которым приложение отображается в топ-50

Google Play

Результаты за май 2024–2025

Рейтинг приложения в Украине вырос с 3,6 до 4,9. Количество посещений страницы выросло на 68,6%, а установок на 58,1%.

В Google Play органический трафик разделен на два основных источника:

Google Play Search — брендовые поисковые запросы;

Google Play Explore — все остальные ключи.

Мы свели результаты в таблицу, отдельно показав динамику для Google Play Search и Google Play Explore.

Тип источника Переходы на страницу приложения Установки приложения Апр. 2023–2024 Май 2024–2025 Рост, % Апр. 2023–2024 Май 2024–2025 Рост, % Google Play Search 13 017 19 772 +51,9% 10 500 14 735 +40,3% Google Play Explore 5247 11 028 +110,2% 2154 5266 +144,5% Всего 18 264 30 800 +68,6% 12 654 20 001 +58,1%

Что дальше

За год приложение стало заметнее в поиске, получило больше установок и вышло на стабильный рост. Мы продолжаем работать над его развитием: отслеживаем изменения в спросе и появление новых ключевых слов, учитываем сезонные поводы и тестируем визуальные элементы — все, чтобы усилить позиции и расширить долю бренда на рынке.