Як збільшити встановлення майже у 2 рази та підняти рейтинг до 4,9 в App Store і Google Play: кейс із ніші Shopping

Для fashion-ритейлу мобільний застосунок — це не просто додатковий канал продажів, а звичний і зручний формат взаємодії з аудиторією. Проте без ASO-оптимізації він може залишитися непоміченим навіть у сильного бренду.

У цьому кейсі розповідаємо, як ми допомогли мультибрендовому магазину одягу та взуття поліпшити позиції в сторах, збільшити органічні встановлення майже у два рази й підняти рейтинг застосунку з 3,8 до 4,9 завдяки оптимізації, роботі з сезонними подіями й точковій комунікації з користувачем.

Проєкт: застосунок магазину одягу. Період: травень 2024 — червень 2025. Регіон: Україна. Послуга: App Store Optimization.

Хто наш партнер

Мультибрендовий ритейлер одягу, взуття і аксесуарів, який працює як онлайн, так і офлайн.

Цілі співпраці

Компанія давно присутня на українському ринку, але мобільний застосунок так і не отримав очікуваної популярності. Для fashion-ритейлу це один з основних каналів, тому партнер зробив ставку на його просування в App Store і Google Play.

Наші цілі:

підвищити видимість у результатах пошуку;

збільшити кількість встановлень;

покращити рейтинг.

Дії команди

Ми розбили роботу на кілька етапів, щоб охопити все важливе — від ключових слів до оцінки результатів і рейтингу.

Крок 1. Аналіз конкурентів та збір семантики

На першому етапі ми визначили актуальні ключові слова та оцінили їхню популярність. Також вивчили, як із текстовою оптимізацією працюють конкуренти, а саме:

українські магазини одягу, взуття та аксесуарів;

великі маркетплейси з широким вибором товарів;

закордонні майданчики, популярні серед українців (наприклад, Allegro, eobuwie.pl), з 2022 року назви таких брендів часто потрапляють у пошукові запити і в Україні.

Крок 2. Оптимізація метаданих

Далі підготували метадані для трьох локалей, які індексуються в Україні: English (UK), Ukrainian і Russian. Для кожної платформи використовували свій підхід.

В App Store:

найпопулярніші та найрелевантніші ключові слова помістили в поле Title;

в Subtitle і Keywords додали зв’язки ключів, що підсилюють Title;

відібрали назви брендів конкурентів та інші цільові запити із семантичного ядра й помістили їх у поле Keywords.

В Google Play:

вибрали до п’яти фраз, які точно відображають суть застосунку;

оновили App Name, Short Description і Full Description, дотримуючись необхідної щільності ключів (по три-п’ять повторень);

з допомогою Google Natural Language перевірили, що Google визначає опис як категорію Shopping з високою точністю (параметр Confidence вище 0,9).

Крок 3. Оцінка результатів і нові ітерації

В App Store ми регулярно оновлювали метадані (один–два рази на місяць), щоби протестувати різні комбінації. Залишали ті, за якими застосунок стабільно потрапляв у топ-10, а неефективні замінювали на нові.

В Google Play налаштували Custom Store Listing під брендові ключі та оновили опис, щоб охопити більше пошукових запитів.

Крок 4. Стратегія запиту рейтингу (App Rating Prompts)

Ми запропонували партнеру варіанти розміщення вікна рейтингу в застосунку. Враховували два чинники:

ненав’язливість push-повідомлень — важливо не перевантажувати користувача зайвими спливаючими елементами;

правильний момент — вікно має з’являтися, коли користувач потенційно задоволений, наприклад, відразу після успішного оформлення замовлення.

Крок 5. Сезонна комунікація

Упродовж року ми адаптували метадані та Custom Store Listing під сезонні події, важливі для ніші: від шкільного сезону та Гелловіну до Чорної п’ятниці. Це дало змогу підтримати актуальність і посилило позиції застосунку в пошуку.

Результати просування

App Store

Результати за травень 2024–2025

Кількість ключів у топ-10 в Україні за рік зросла втричі. Нові позиції в пошуку дали приблизно 2000 додаткових показів на день. Загальна кількість показів зросла на 20% без урахування івентів, а встановлення — на 84%.

Тип джерела Покази Встановлення Квіт. 2023–2024 Трав. 2024–2025 Ріст, % Квіт. 2023–2024 Трав. 2024–2025 Ріст, % App Store Search 236 914 285 041 +20% 16 765 30 927 +84%

Рейтинг застосунку в Україні піднявся із 3,8 до 4,9 завдяки правильно налаштованим App Rating Prompts. Застосунок став відображатися за більшою кількістю популярних запитів у топ-50.

Зростання кількості ключових слів з SAP > 5 (показник популярності пошукового запиту), за якими застосунок відображається в топ-50

Google Play

Результати за травень 2024–2025

Рейтинг застосунку в Україні виріс з 3,6 до 4,9. Кількість відвідувань сторінки зросла на 68,6%, а встановлень — на 58,1%.

У Google Play органічний трафік поділений на два основних джерела:

Google Play Search — брендові пошукові запити;

Google Play Explore — усі інші ключі.

Ми звели результати в таблицю, окремо показавши динаміку для Google Play Search і Google Play Explore.

Тип джерела Переходи на сторінку застосунку Встановлення застосунку Квіт. 2023 — квіт. 2024 Трав. 2024 — трав. 2025 Ріст, % Квіт. 2023 — квіт. 2024 Трав. 2024 — трав. 2025 Ріст, % Google Play Search 13 017 19 772 +51,9% 10 500 14 735 +40,3% Google Play Explore 5247 11 028 +110,2% 2154 5266 +144,5% Усього 18 264 30 800 +68,6% 12 654 20 001 +58,1%

Що далі

За рік застосунок став помітнішим у пошуку, отримав більше встановлень і вийшов на стабільне зростання. Ми і далі працюємо над його розвитком: відстежуємо зміни в попиті та появу нових ключових слів, враховуємо сезонні приводи та тестуємо візуальні елементи — усе, щоби посилити позиції та розширити частку бренду на ринку.