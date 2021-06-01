Кейсы

Кейс по продвижению интернет-магазина велосипедов и велозапчастей: ROMI 58%
Денис Шенцев
24781 19 14
1622545800
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Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.
Тематика: велосипеды и велозапчасти. Тематика сезонная. Сезон: с середины весны до середины осени. Конец осени, зима и начало весны — мертвый сезон, так как в этот период велосипеды и велозапчасти почти никому нужны.
Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).
Траты: 3740 грн в месяц.

Кстати, почитайте, как проверить сезонность спроса.

Клиент раньше работал с другим агентством. В начале 2013 года он существенно обновил сайт и пришел к нам. Раньше клиент оценивал эффективность рекламной кампании, отслеживая позиции по определенному списку ключевых фраз. Ну и по личным ощущениям: увеличиваются ли звонки и продаже или нет.

От редакции: этот кейс вышел в 2014 году и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг, мы отказались от некоторых регионов продвижения. Переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу. 

Какие цели стояли перед нашими специалистами?

  1. Увеличение трафика на сайт;
  2. Повышение продаж с сайта.

В данном кейсе мы сравним начало сезона за 2013 и 2014 годы.

Что сделали?

1. Составлен и внедрен SEO-аудит технической составляющей сайта:

  • реализован 301 редирект с неосновного зеркала сайта на основное;
  • оптимизирована структура сайта (для продвижения, как по типам велосипедов, так и по брендам производителей);
  • реализовано ЧПУ (человекопонятный URL), и все URL приведены к единому формату (доступны только с закрывающем слешем в конце, используются только строчные буквы латиницы и цифры);
  • отредактирован файл robots.txt;
  • ограничена индексация бесполезных с точки зрения поиска страниц;
  • реализована XML-карта сайта, добавлена в сервисы вебмастеров Google и Яндекс;
  • создана HTML-карта сайта;

  • оптимизирована страница 404 ошибки;

  • улучшена скорость загрузки страниц сайта.

2. Составлен и внедрен SEO-аудит контентной составляющей сайта:

В системах веб-аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика настроены цели и Ecommerce. После завершения работ первой важности, мы перешли ко второму, не менее значимому, этапу продвижения.

Действия команды на втором этапе продвижения

  • установка социальных кнопок для «лайков»;
  • написание интересных и полезных текстов для каждого типа и бренда велосипедов, представленных на сайте;
  • рекомендации клиенту по размещению максимально полной информации о товарах (технические характеристики, описание, фотографии);
  • расширение семантического ядра с помощью сервиса Serpstat (ex. Продвигатор);
  • установка скрипта перелинковки «Троцкий» (помимо блока сопутствующих товаров, который был на сайте изначально);
  • установка скрипта «Село» для простановки тегов на целевых страницах;
  • настройка и запуск полуавтоматического размещения внешних ссылок в сервисе «Сибирь»;
  • стимуляция пользователей на размещение отзывов о приобретенных товарах;
  • оптимизация формы оформления заказа;
  • работа по увеличению упоминаний на велофорумах (помощь пользователям, полезные ссылки без спама и офтопа).

Ещё статьи, которые помогут составить целостную картинку о продвижении:

  1. Восемь основных ошибок при составлении семантического ядра.
  2. Правила группировки фраз для семантического ядра сайта.
  3. Как собрать семантическое ядро и расширить структуру сайта: пошаговое руководство.
  4. Зачем заказывать сбор семантического ядра у агентства.

Какие средства продвижения использовали?

  1. Личный кабинет клиента — веб-интерфейс, в котором видна статистика и KPI продвигаемого сайта, а также отображается вся работа специалистов по проекту.
  2. Serpstat (ex. Продвигатор) — сервис подбора фраз, анализа тематики и конкурентов.
  3. Сибирь — сервис автоматического отбора площадок и размещения ссылок.
  4. Netpeak Spider — программа анализа внутренней составляющей сайта.
  5. Троцкий — скрипт перелинковки.
  6. Село — скрипт простановки тегов.

Результаты

Итак, сравним начало сезона в 2013-м и 2014-м годах:

Бесплатный поисковый трафик

Посещаемость сайта в начале сезона на 652% больше по сравнению с прошлым годом:

Бесплатный поисковый трафик

Средняя цена конверсии: 1535 гривен;
Коэффициент конверсии на сайте: 0,18%;
Средняя маржа на товары (велосипеды и велозапчасти): 35%;
В первом месяце сезона доход составил: 16890 гривен;
Валовая прибыль клиента в первом месяце сезона: 5911 гривен;
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((16890 × 35%) — 3740) / 3740 = 58%.

То есть, уже в первом месяце сезона 2014 затраты на SEO-услуги окупились и принесли 58% прибыли от трат.

Динамика по KPI:

Динамика по KPI

Динамика поискового трафика:

Динамика поискового трафика

Если хотите поделиться своим кейсом, редакция поможет вам рассказать об этом на понятном языке и найти больше клиентов и партнеров:

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Денис Шенцев

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