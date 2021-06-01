Услуга: SEO-продвижение с абонентской платой.

Тематика: велосипеды и велозапчасти. Тематика сезонная. Сезон: с середины весны до середины осени. Конец осени, зима и начало весны — мертвый сезон, так как в этот период велосипеды и велозапчасти почти никому нужны.

Регион: Киев (возможна доставка по всей Украине).

Траты: 3740 грн в месяц. велосипеды и велозапчасти. Тематика сезонная. Сезон: с середины весны до середины осени. Конец осени, зима и начало весны — мертвый сезон, так как в этот период велосипеды и велозапчасти почти никому нужны.Киев (возможна доставка по всей Украине).3740 грн в месяц.

Кстати, почитайте, как проверить сезонность спроса.

Клиент раньше работал с другим агентством. В начале 2013 года он существенно обновил сайт и пришел к нам. Раньше клиент оценивал эффективность рекламной кампании, отслеживая позиции по определенному списку ключевых фраз. Ну и по личным ощущениям: увеличиваются ли звонки и продаже или нет.

От редакции: этот кейс вышел в 2014 году и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг, мы отказались от некоторых регионов продвижения. Переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу.

Какие цели стояли перед нашими специалистами?

Увеличение трафика на сайт; Повышение продаж с сайта.

В данном кейсе мы сравним начало сезона за 2013 и 2014 годы.

Что сделали?

1. Составлен и внедрен SEO-аудит технической составляющей сайта:

реализован 301 редирект с неосновного зеркала сайта на основное;

оптимизирована структура сайта (для продвижения, как по типам велосипедов, так и по брендам производителей);

реализовано ЧПУ (человекопонятный URL), и все URL приведены к единому формату (доступны только с закрывающем слешем в конце, используются только строчные буквы латиницы и цифры);

отредактирован файл robots.txt;

ограничена индексация бесполезных с точки зрения поиска страниц;

реализована XML-карта сайта, добавлена в сервисы вебмастеров Google и Яндекс;

создана HTML-карта сайта;

оптимизирована страница 404 ошибки;

улучшена скорость загрузки страниц сайта.

2. Составлен и внедрен SEO-аудит контентной составляющей сайта:

прописаны теги Title, Description, Keywords и заголовки h1 для всех страниц сайта (для однотипных страниц реализована генерация по шаблонам);

оптимизирована структура заголовков на всех страницах сайта;

оптимизирована постраничная навигация;

изображениям прописаны атрибуты alt и title (для изображений товаров реализована генерация атрибутов по шаблонам);

произведена оптимизация внутренних ссылок (в том числе исправление битых);

реализованы хлебные крошки;

произведена микроразметка контактной информации, хлебных крошек, карточек товаров, отзывов пользователей.

В системах веб-аналитики Google Analytics и Яндекс.Метрика настроены цели и Ecommerce. После завершения работ первой важности, мы перешли ко второму, не менее значимому, этапу продвижения.

Действия команды на втором этапе продвижения

установка социальных кнопок для «лайков»;

написание интересных и полезных текстов для каждого типа и бренда велосипедов, представленных на сайте;

рекомендации клиенту по размещению максимально полной информации о товарах (технические характеристики, описание, фотографии);

расширение семантического ядра с помощью сервиса Serpstat (ex. Продвигатор);

установка скрипта перелинковки «Троцкий» (помимо блока сопутствующих товаров, который был на сайте изначально);

установка скрипта «Село» для простановки тегов на целевых страницах;

настройка и запуск полуавтоматического размещения внешних ссылок в сервисе «Сибирь»;

стимуляция пользователей на размещение отзывов о приобретенных товарах;

оптимизация формы оформления заказа;

работа по увеличению упоминаний на велофорумах (помощь пользователям, полезные ссылки без спама и офтопа).

Ещё статьи, которые помогут составить целостную картинку о продвижении:

Какие средства продвижения использовали?

Личный кабинет клиента — веб-интерфейс, в котором видна статистика и KPI продвигаемого сайта, а также отображается вся работа специалистов по проекту. Serpstat (ex. Продвигатор) — сервис подбора фраз, анализа тематики и конкурентов. Сибирь — сервис автоматического отбора площадок и размещения ссылок. Netpeak Spider — программа анализа внутренней составляющей сайта. Троцкий — скрипт перелинковки. Село — скрипт простановки тегов.

Результаты

Итак, сравним начало сезона в 2013-м и 2014-м годах:

Посещаемость сайта в начале сезона на 652% больше по сравнению с прошлым годом:

Средняя цена конверсии: 1535 гривен;

Коэффициент конверсии на сайте: 0,18%;

Средняя маржа на товары (велосипеды и велозапчасти): 35%;

В первом месяце сезона доход составил: 16890 гривен;

Валовая прибыль клиента в первом месяце сезона: 5911 гривен;

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((16890 × 35%) — 3740) / 3740 = 58%.

То есть, уже в первом месяце сезона 2014 затраты на SEO-услуги окупились и принесли 58% прибыли от трат.

Динамика по KPI:

Динамика поискового трафика:

Если хотите поделиться своим кейсом, редакция поможет вам рассказать об этом на понятном языке и найти больше клиентов и партнеров: