Пластиковая обувь по подписке и виток в будущее от компании Adidas

24 сентября 2019 года шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг обратилась к мировому сообществу с пламенной речью, призывающей не откладывать борьбу с загрязнением окружающей среды. Обращение вызвало большой отклик, активисты всего мира стали подхватывать знамя борьбы за экологичное будущее. А в это же время один известный текстильный бренд — Adidas AG — уже получал дивиденды с продажи эко-обуви, изготовленной из океанического пластика.

Факты

Компания Adidas производит в год примерно 900 млн единиц товаров. Из них не менее 400 млн приходится на обувь. Большинство изделий бренда изначально плохо поддавались утилизации и не могли быть повторно использованы. Поэтому в 2015 году Adidas начал искать пути сокращения расходов на эко-адаптацию производства товаров.

В итоге родилась идея превратить проблему в прибыль: использовать океанический пластик для производства опытной серии кроссовок под названием Futurecraft Loop — обуви, на 100% состоящей из термопластичного полиуретана (TPU). Хотя новинку выпустили ограниченным тиражом — всего 7000 пар — ее мгновенно раскупили. Цена в $220 за пару покупателей нисколько не испугала.

Экологическая инициатива

В 2016 году совместно с экологической инициативой Parley Run For The Oceans, компания Adidas развернула производство линейки моделей обуви под маркой Adidas Parley Ocean, используя выловленный из Индийского океана пластиковый мусор. Например, на изготовление шнурков, пяточных лямок, покрытий носков и подкладки обуви серии UltraBoost уходило 11 обычных PET-бутылок.

В 2017 году компания Adidas произвела 1 млн пар обуви из переработанного океанического пластика. В 2018 году это уже было 5 млн, а в 2019 — 11 млн пар кроссовок. В то же время рос процент переработанного пластика в других изделиях текстильного гиганта. Начав с 40%, и доведя его использование в 2019 году до 70%, компания взяла курс на доведение содержания переработанного пластика до 100%.

Материал

Термопластичный полиуретан (TPU) хорошо знаком любому человеку. Прозрачный, гибкий, похожий на латекс пластик используется для изготовления «бамперов» для смартфонов. Его легко получить, переработав обычный PET (полиэтилентерефталат).

Именно из этого материала Adidas стала выпускать свои новинки — серийные Futurecraft Loop-2 и футуристичные Futurecraft STRUNG.

Отзывы о новой обуви сходились на том, что носится она почти так же, как и привычные модели из резины и кожи. Впрочем, новинки поступят в продажу совсем скоро — уже этим летом. Думаю, будет интересно потестировать полностью пластиковую подошву на скользком покрытии.

Обувь по подписке

Главная особенность материала TPU — возможность полной многоразовой переработки. Adidas планирует создание целой инфраструктуры, позволяющей заменять изношенную пару кроссовок новой. Неплохо.

Цифры

Точных данных по продажам новых кроссовок нет. Но зато можно заглянуть в финансовые отчеты компании за последние пять лет — именно столько времени бренд продает новую обувь.

Итак, годовая чистая прибыль Adidas AG:

2017 год: $1,24 млрд (+10,18% по отношению к 2016 году);

2018 год: $2,01 млрд (+62,11%);

2019 год: $2,213 млрд (+10,1%).

За двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, прибыль составила всего 0,529 млрд долларов по ковидным причинам. В целом, «подхват» прослеживается. Стратегия себя окупила.

Помощь природе или пиар?

Давайте посчитаем реальный масштаб этого вклада в экологию. То есть это реально помогает природе или просто пиар?

Итак, вес новой пары кроссовок колеблется от 250 до 400 грамм. Возьмем средние 325 грамv. Зная, что мы загрязняем океан примерно 12,7 млн тоннами пластика в год, компании Adidas нужно ежегодно производить 39 млрд пар обуви, чтобы весь пластик оставался на наших ногах, а не в океане. Словом, без шансов.