Подстройся или... Как бизнес меняется из-за давления государства

Вам все еще кажется, что мир захватили корпорации? А вот и нет, правят бал государства. По крайней мере, именно они часто выступают катализатором изменений для компаний по всему миру. Собрала несколько примеров, как властная махина заставляет бизнес подстраиваться под нее или же провоцирует бренды развиваться и придумывать новые методы взаимодействия с аудиторией. Пускай, даже чтобы обойти действие новых законов.

Оценить пользу «взаимодействия» государства и бизнеса — сложно. Если говорить об Украине, большинство людей здесь реагирует на подобные процессы негативно. Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 65% украинцев считают, что государство препятствует деятельности малого или среднего бизнеса. И мы не одиноки в таком мнении.

По данным американской консалтинговой фирмы McKinsey, руководители компаний считают, что принятие законов и установление новой государственной политики чаще всего влияют на их экономическую стоимость и имеют в целом отрицательный эффект для бизнеса.

Нередко власть влияет и на ценности, которые транслирует бизнес. Противиться этому сложно, учитывая главный принцип — подстройся или терпи убытки из-за изменений в законодательстве. И вот, как из этого «выпутываются».

Вес дрона определяет не только его скорость, маневренность и длительность полета, но и влияет на количество необходимых лицензий и регистраций. В большинстве стран важна отметка в 250 грамм. Все что меньше — воспринимается практически как игрушка. Для аппаратов тяжелее нужен дрон-сертификат. Например, управляющие такими девайсами должны зарегистрироваться, пройти курс обучения, получить лицензию.

Фото — Wanderlust

И вот тут-то в дело вступают Mavic Mini — компактные квадрокоптеры с дистанционным управлением от китайской компании DJI. Они стали прорывом в мире дронов и компромиссом с новым законодательством. Их вес — 249 грамм, и это впечатляюще мало. Особенно учитывая, что аппарат совмещает в себе характеристики больших профессиональных дронов: предлагает как качество видео, так и выносливость.

Единственное, чего нет у Mavic Mini — возможности снимать видео в формате 4К. Ну и он может испытывать трудности в ветренную погоду. Хотя для рядового пользователя вряд ли это станет серьезной проблемой.

Так что всего минус один грамм — прекрасный маркетинговый ход и спасение от возни с документами.

Фраза «давай посмотрим Netflix» давно уже превратилась в синоним атмосферного вечера. Правда, в зависимости от положения на карте мира, вам предложат к просмотру разный контент.

Это связано не только с соблюдением авторских прав и лицензионных соглашений в разных странах. Сервису с аудиторией в 200 миллионов пользователей приходится подстраиваться под различные политические и моральные установки. Netflix не раз уличали в цензурировании собственного контента.

Например, в 2019 году сервис выпустил трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие». В нем персонаж сидит в машине, закуривает сигарету и высовывает ее из окна так, что видно оранжевый кончик. Netflix Turkey показал отредактированную версию — без сигареты.

Фото — The New York Times

Также, специально для Турции, отредактировали сцену сериала «Половое воспитание» — на видео размыли руки персонажа, показывающего средние пальцы. Эти незначительные детали демонстрируют, как компания пытается следовать турецкой цензуре и представлениям о морали.

И так по всему миру, особенно в странах, считающихся религиозными или исповедующими традиционные ценности. Да, у Netflix есть общая либеральная повестка: ЛГБТ-отношения, сексуальное просвещение, лояльное отношение к наркотикам и алкоголю. Но сервис все равно старается соответствовать понятию о правильном контенте в той или иной стране.

В компании не очень этим гордятся — впервые о проблеме заговорили только в 2020 году. В ежегодном отчете Netflix пообещал постоянно публиковать список всех фильмов или сериалов, удаленных из-за цензуры. А это, видимо, значит, что стриминг не откажется от упреждающей самоцензуры, чтобы не нарваться на убытки.

А вот борьба за уникальные зарядки еще идет. Евроинтеграторы хотят стандартизировать все зарядные кабели. И не только для смартфонов, но и наушников, камер, приставок, колонок — для всего перейти на разъем USB-C или Type-C. Цель благородная — для экономии и защиты окружающей среды. Исследование Ерокомиссии показало, что выброшенные и неиспользованные зарядные провода составляют более 11 тысяч тонн отходов в год.

Are your chargers piling up in a drawer?



We propose a common charger for mobile phones and other similar electronic devices.



A single charger will be more convenient for people and will reduce electronic waste.



Read more: https://t.co/hkspfjwlhu #DigitalEU pic.twitter.com/ZhWZ8xSGKH