Как понизить цену клика в социальной контекстной рекламе?

Несколько недель назад к нам обратились продюсеры первого украинского фильма в 3D (!) «Люблю и точка». И одной из задач, которую перед нами поставили, было: провести
В соответствии с нашим договором, по окончанию кампании мы должны были предоставить результат: 3 600 переходов с нашей рекламы на официальный сайт фильма. Для рекламы мы подготовили три рекламных баннера.
Во ВКонтакте есть определенное правило относительно 3-х одинаковых объявлений на один таргетинг:
Создание более трех объявлений, нацеленных на одну и ту же аудиторию и рекламирующих один и тот же объект, или создание нескольких абсолютно идентичных объявлений, в том числе в рамках разных рекламных кампаний, расценивается как попытка спама.
Действия команды
Наша целевая аудитория: страна — Украина, возраст — от 18 до 35 лет. Мы разместили
Второй вариант мы сделали провокационным. Дело в том, что в этом фильме одну из главных ролей играет Дмитрий Шаракоис. Не знаете кто такой Дмитрий Шаракоис? Не страшно, многие не знают. Но, всё-таки большинству телезрителей известно, что именно этот актер исполнил роль Бориса Левина в сериале «Интерны». По сценарию «Люблю и точка» герой Шаракоиса искал приключений и мимолетных увлечений и романов на одну ночь. Объединив эти два факта, мы сделали такой вариант:
Третий вариант мы сделали наполовину рекламным, наполовину провокационным. Суть рекламы в том, что многие СМИ распространяли информацию о том, что продюсеры «Люблю и точка» сняли свой фильм быстрее, чем студия «95-й квартал» успела выпустить свой фильм в 3D («Ржевский против Наполеона»):
Результаты
Кампания длилась с 25 марта по 5 апреля и по завершении мы получили такие цифры: показы — 8 561 390, переходы — 5 104. При этом большая часть переходов (3 606) пришлась именно на второй вариант рекламы. Цена за клик в нем колебалась от 0,5 копеек до 0,8 копеек за переход. И чем больше было переходов по этой рекламе (к примеру, к концу рекламной кампании мы подняли дневной лимит бюджета, при этом понизили цену клика и получили в результате 838 переходов в сутки только по этому баннеру), тем меньше становилась рекомендуемая ВКонтакте цена за клик.
В чем секрет?
PPC-системы снижают цену клика при большом CTR. Большинство PPC систем считают свою прибыль, учитывая показы, а не клики.
Пример: Клиент 1 платит 10 рублей за клик с CTR 1%, что приносит 100 рублей дохода PPC системе (с 1000 показов). Клиент 2 имеет CTR 20%, что позволяет PPC системе брать с него всего 0,5 рубля за клик и все равно получать 100 рублей с 1000 показов. Побеждает высокий CTR — это ключ к дешевым кликам.
Выводы
- Чтобы понизить цену за клик в социальных сетях нужно максимально повысить CTR контекстной рекламы в социальных сетях.
- Прорабатывать самые экстремальные-креативные-неожиданные и вообще всевозможные варианты, чтобы привлечь внимание к рекламе.
- Постоянно контролировать ход кампании — все цифры, предложения и изменения.
Да пребудет с вами высокий CTR!
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