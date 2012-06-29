Максон Пуговский написал в своем блоге о том, что сегодня - его последний рабочий день на должности менеджера по онлайн-маркетингу в Microsoft. Конечно, мы решили его расспросить.

— Максон, как вы попали на работу в «Майкрософт Украина»? Насколько это сложно?

Когда я узнал, что есть интересная для меня вакансия в «Майкрософт Украина», то послал свое резюме. Постарался узнать максимум о компании и ее продуктах, вместо Gmail завел почтовый ящик на Hotmail и с него вел переписку. После трех собеседований меня пригласили на работу. Процесс занял чуть меньше месяца. С моей стороны все казалось просто. Но глядя, как сейчас мы выбираем моего преемника, понимаю, что попасть в Microsoft было достаточно сложно. Конкурс на место большой, есть хорошие кандидаты, но пока что никто не удовлетворяет полностью. Требования очень высокие, и после месяца активного поиска мы никого не выбрали. Вакансия менеджера по онлайн-маркетингу остается открытой, хотя не исключаю, что предложение может получить один из тех кандидатов, что были на собеседованиях.

— Что входило в ваши функциональные обязанности?

У меня два основных направления. Первое – корпоративные сайты Microsoft. Обновления, поддержка, локализация, создание промо-сайтов, очистка от устаревшего контента и т.п. Я тесно сотрудничаю с нашим веб-подрядчиком и ставлю ему задачи. Второе направление – социальные медиа, которое мы активно развиваем с коллегами в последние 1,5-2 года. Мы создали сообщества в социальных медиа и общаемся с нашими пользователями, проводим активации. Здесь я тоже координирую работу наших подрядчиков.

— К Майкрософту много негатива в интернете. Все любят Apple, Google, Facebook, но не Microsoft. Почему вы выбрали эту компанию и были ли вы готовы «бороться» с негативом? (как глобально, так и в кругу знакомых, если конечно, что-то такое было. Знаете, как в известной шутке: среднестатистический пользователь Андроида тратит 30 минут в неделю на объяснение, почему он не купил Айфон)

Действительно, можно почувствовать негативный эмоциональный фон по отношению к Microsoft при общении в онлайне. Думаю, что такое отношение сформировалось на стыке 90-х и 2000-х, когда против корпорации велись антимонопольные расследования, и когда 99% украинцев использовали пиратскую Windows, которую приходилось переустанавливать раз в квартал.

Отношение людей меняется очень медленно. Мнение о бренде основано на эмоциях. Сформировавшись, негативное или позитивное мнение оседает глубоко внутри. И в дальнейшем мы обращаем внимание в первую очередь на те факты, которые поддерживают наше сложившееся мнение, таким образом усиливая его. Чтобы начать думать позитивно о компании, которой мы были недовольны раньше, нужно встретить намного больше позитивных, чем негативных, сигналов об их деятельности. Тогда они пробьются сквозь наши фильтры и, возможно, начнут менять наше отношение. Но по моим ощущениям позитивных отзывов о Microsoft в Уанете стало больше за последние два года, появились «адвокаты бренда», защищающие компанию в онлайн-дискуссиях.

Для смены отношения Microsoft, помимо того, что просто выпускает классные продукты, реализует различные программы, направленные на развитие общества. Например, в Украине это такие проекты, как финансирование ИТ-курсов в обучающих центрах IDEA; разработка школьного курса по онлайн-безопасности и проведение тренингов для детей в рамках проекта Онляндия; студенческий конкурс инноваций Imagine Cup; предоставление бесплатного ПО для общественных организаций; поддержка стартапов в рамках BizSpark и многое другое. В специализированных рейтингах Microsoft признают одной из самых этичных и социально-ответственных компаний, хотя еще 10 лет назад корпорация не уделяла внимание этой деятельности.

У меня не было предубеждений по отношению к Microsoft. Наоборот, я очень хотел попасть сюда. Круто работать в компании, которая выпускает продукты, о которых я ежедневно читаю в новостях и ИТ-блогах. У Microsoft очень диверсифицированный бизнес, поэтому украинское представительство настолько крупное по сравнению с другими ИТ-корпорациями – здесь работает более 100 человек. У упомянутых вами Apple, Facebook или, например, Amazon в Украине вообще нет офисов. У Google представительство очень маленькое. Это показывает уровень интереса данных компаний к украинскому рынку.

Когда я рассказывал друзьям, что начал работать в Microsoft, то все говорили, что это круто. Бренд Microsoft как работодателя очень сильный, в последние годы «Майкрософт Украина» входит в топ лучших работодателей не только в Украине, но и в Восточной Европе. Международные корпорации выгодно отличаются от большинства локальных украинских компаний наличием четкой структуры, стратегии, налаженными бизнес-процессами, не говоря уже о более высоких зарплатах. В «Майкрософт Украина» действует парадигма Empowered Organization. Каждый сотрудник хорошо осведомлен о своих целях, наделен необходимыми полномочиями и ресурсам, поэтому работает автономно, не требуя постоянного менеджерского контроля. И каждый занимается только своей работой – например, мне никогда не приходилось беспокоиться о подписании договоров, актов и прочих бумажек с поставщиками, ведь это работа финансового отдела.

— Что вас мотивирует на смену работы? С какими эмоциями уходите?

На текущей должности идет развитие по спирали – делаем быстрее, выше, сильнее, но в принципе те же задачи, что и раньше. Но я хочу и могу сделать больше, меня интересуют разные направления в интернет-сфере, новые проекты.

Из корпоративного дивизиона я перехожу в лигу фрилансеров и предпринимателей. Вначале я буду заниматься консультациями и тренингами по цифровому маркетингу. Наладив денежный поток, займусь созданием собственной интернет-компании.

Ухожу с очень позитивными эмоциями. Я проработал в Microsoft 2 года и 3 месяца, это самый продуктивный период в моей карьере. Сделано множество больших и маленьких проектов, мы провели две конференции для блогеров: Microsoft BlogtoberFest 2010 и Microsoft Blogfest 2011, а также серию мероприятий Microsoft Minicamps. Здесь работает превосходная команда. Было классно! Я ухожу с чувством выполненного долга и предвкушаю новые неизвестные возможности.

— С кем из самых известных людей из Майкрософта и мира IT вам доводилось общаться?

Когда в 2010 году Стив Баллмер приезжал в Украину, то у нас была общая встреча всех сотрудников с CEO Microsoft. После выступления Стива Баллмера была сессия вопросов и ответов. Я задал ему вопрос о том, какие инновации на потребительском рынке можно ожидать после Kinect. Я не могу процитировать ответ, но один из его намеков реализовался в виде анонса Microsoft Surface. Можно сказать, что пообщались.

— Вы писали как-то о том, что прошли через тридцатидневное «испытание» вставать в 6 утра. Идею, видимо, почерпнули в выступлении Мэтта Катца на TED. Какие еще прозвучавшие на TED доклады вы могли бы выделить?

Доклады TED можно смотреть хоть все подряд. Например, неделю назад наш PR-директор Ярына Ключковская на внутренней презентации рекомендовала выступление Simon Sinek о силе слова «Зачем?». Это напоминание о том, что нужно выполнять только те действия, которые действительно нужны для достижения целей, а не являются действиями ради действий. Нужно делать то, во что ты веришь всей душой, и тогда люди, которые разделяют твою веру, поддержат тебя изо всех сил. Или хотя бы купят твой продукт. Начинать дело стоит с вопроса «Зачем я это делаю?». Хорошее выступление, рекомендую посмотреть.

— Как вы относитесь к тайм-менеджменту? Если ли у вас свои правила или «настройки»?

Мои правила и «настройки» по тайм-менеджменту постоянно эволюционируют. И думаю, что этот процесс не прекратится. Невозможно разработать идеальную систему и на ней остановиться навсегда. Потому что меняются приоритеты, виды деятельности, интересы, и вот любимый сервис для списков дел уже слишком прост для новых проектов, или бумажный ежедневник хочется заменить еженедельником.

Кроме того, я согласен с Джимом Лоэром и Тони Шварцом, которые в своей книге «Жизнь на полной мощности» рекомендуют сместить акцент и перестать пытаться «управлять временем» (оно нам неподвластно), а стараться управлять собственной энергией.

— Какие прочитанные за последние полгода книги вас впечатлили больше всего?

Лучшее из того, что я читал за последние полгода – «Каменное лицо, черное сердце» Чин-Нинг Чу и «Поток» Михая Чиксентмихайи. Чин-Нинг Чу, американка китайского происхождения, пишет о том, как смело преследовать свои глубинные личные интересы, превозмогая препятствия и игнорируя чужое мнение. Именно такой путь оборачивается максимальной пользой для индивида и общества в целом. Михай с фамилией похожей на фразу Chicks make me high – прекрасный психолог. Он подробно описывает понятие «потокового состояния» и при каких условиях его можно достичь.

— Спасибо Максону за суперинтересную беседу :) Искренне желаем вам не самого легкого, не самого сложного, а самого интересного пути по жизни!