Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России в третьем квартале 2018 года
Алексей Селезнёв
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Представляем новую порцию данных по стоимости клика в Google и Яндекс в России за третий квартал 2018 года. Вы узнаете какие тематики и регионы были наиболее дорогими и самыми дешевыми для продвижения в поисковой и контекстно-медийной сети, о том в каких регионах и тематиках самая высокая доля мобильного трафика.

Читайте в блоге также предыдущие исследования за первый и второй кварталы 2018 года.

Как проводилось исследование

Для России я учитывал данные по 38,5 миллионам кликов в 25 тематиках и 657 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики. Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 390 779;
  • Яндекс.Директ — 1 303 611.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 18 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • обучение
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов. В том числе, показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные в исследовании могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов по тем же тематикам и регионам.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется, как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Распределение цены клика в разрезе сети распространения объявлений

Основная часть наблюдений по стоимости клика в контекстно-медийной сети не превышает $0,1, в поисковой сети — $0,3.

По стоимости клика в контекстно-медийной сети

Контекстно-медийная сеть в разрезе распространения

Стоимость клика в поисковой сети Google в России в третьем квартале 2018 года составляла $0,02 — $0,16 и $0,03 $0,08 в контекстно-медийной.

Стоимость клика в Google Ads в разрезе регионов России

Россия и регионы в третьем квартале 2018 года

Top 20 наиболее дорогих регионов России в поиске Google:

ТОП 20 самых дорогих регионов России в третьем квартале 2018 года

Наиболее дорогими регионами России для поискового продвижения в Google стали Москва $0,06 — $0,19 и Санкт-Петербург $0,04 — $0,2.

Самая низкая стоимость клика наблюдалась в Ненецком автономном округе ($0,01 — $0,08), Карачаево-Черкесской республике ($0,01 — $0,11) и Алтайской республике ($0,01 — $0,15).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

стоимость клика по тематикам

Наиболее дорогие и самые дешевые тематики в третьем квартале 2018 года

Наиболее дорогой тематикой были «финансы» со стоимостью клика $0,15 — $1,58, далее идёт «туризм» $0,35 — $1,17.

Значительно дешевле клик стоил в тематиках «дом и сад» ($0,03 — $0,05), «красота и здоровье» ($0,01 — $0,04) и «подарки» ($0,01).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

цена клика 3 квартал 2018

В России в третьем квартале 2018 года трафик с десктопных устройств по прежнему является самым дорогим

Трафик с десктопных устройств по-прежнему самый дорогой: $0,04 — $0,22. Далее идут мобильные устройства $0,02 — $0,15 и планшеты $0,01 — $0,1.

Объём трафика в Google Ads по типам устройств

Наивысший процент мобильного трафика (более 70%

Наивысший процент мобильного трафика (более 70%) наблюдается в Московской области, Камчатском крае, Адыгее.

В Новгородской области и Карелии наоборот — доля мобильного трафика не превышает 50%.

В разрезе тематик

В разрезе тематик по итогам третьего квартала 2018 года

Среди тематик наибольшая доля мобильного трафика у «электроники» и «подарков» — более 80%.

Наименьшая доля мобильного трафика наблюдается в тематике «финансы».

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика в Яндекс.Директ в третьем квартале 2018 года

Большая часть наблюдений по стоимость клика в рекламной сети Яндекса не выходят за предел $0,3 и $0,7 в поисковой сети.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса и в поисковой сети в третьем квартале 2018 года

Поисковое и медийное объявление в третьем квартале 2018 года

В целом, стоимость клика по поисковому объявлению в Яндекс.Директ составляла $0,04 — $0,18.

Клик по медийному объявлению находился в диапазоне $0,05 — $0,13.

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов в третьем квартале 2018 года

Самые дорогие регионы для поискового продвижения в Яндексе в третьем квартале 2018 года

Вологодская и Московская область самые дорогие для поискового продвижения в Яндексе. Здесь стоимость клика находилась в диапазоне $0,05 — $0,28.

Сахалинская область и Чукотский автономный округ замыкают рейтинг с показателем $0,02 — $0,15 за клик

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик в третьем квартале 2018 года

Туризм возглавил рейтинг тематик по стоимости клика в Яндекс Директ в России

«Туризм» возглавил рейтинг тематик по стоимости клика в Яндекс.Директ в России, с показателем $0,48 — $1, далее, со стоимостью $0,33 — $0,64 за клик идут «стройматериалы».

Среди самых дешевых по стоимости клика оказались тематики «новости и инфо» $0,02 — $0,04 и «подарки» $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ в разрезе типов устройств

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ в разрезе типов устройств в третьем квартале 2018 года

Трафик с ПК и ноутбуков

Трафик с ПК и ноутбуков как и в Яндекс.Директ,в Google Ads стоит дороже мобильного.

Клик с десктопа стоил $0,05 — $0,22, с мобильного устройства $0,03 — $0,22.

Доля мобильного трафика в разрезе регионов

Доля мобильного трафика в разрезе регионов за третий квартал 2018 года

Доля мобильного трафика в Яндексе значительно ниже, чем в Google, и в большинстве регионов не превышает 30%, высокая доля мобильного трафика в Яндексе (более 75%) наблюдается только в Дальневосточном Федеральном Округе, Урале, Вологде и Сибирском федеральном округе.

Доля мобильного трафика в разрезе тематик

Доля мобильного трафика в разрезе тематик в третьем квартале 2018 года

Среди тематик по доле мобильного трафика можно выделить «детские товары». В этой тематике почти весь закупленный трафик пришелся на мобильные устройства. Также высокая доля мобильного трафика у «красоты и здоровья» и «новости и инфо».

«Подарки и канцелярия», «полиграфия» с наименьшей долей мобильного трафика (менее 10%).



Выводы

  1. В Google доля мобильного трафика составляет более 50% не зависимо от региона. Это значительно выше, чем в Яндекс, где доля мобильного трафика обычно не превышает 30%.
  2. Стоимость клика в поисковой сети в третьем квартале 2018 года в России находилась в зависимости от рекламной системы и стоила: в Google $0,02 — $0,16, в  Яндексе $0,04 — $0,18.
  3. Наиболее дорогой регион России для поискового продвижения — Москва, за один клик столичные рекламодатели отдают $0,06 — $0,19 в Google и $0,05 — $0,28 в Яндексе.
  4. Мобильный трафик в России по-прежнему несколько дешевле десктопного.
  5. Если разделить мобильный трафик между телефонами и планшетами, то в Яндексе планшеты используются более активно. Почти половина мобильного трафика закупается именно с планшетов.
  6. «Туризм» — одна из наиболее дорогих, среди анализируем тематик. Стоимость клика здесь составляет $0,35 — $1,17 в Google Ads и $0,48$ — $1 в Яндекс.Директ. Клик по медийному объявлению стоил $0,03 — $0,08 в КМС Google, и $0,05 — $0,13 в рекламной сети Яндекса.
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Яндекс.Директ статистика и аналитика
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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