Аналитика

Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в четвертом квартале 2017 года
Алексей Селезнёв
6585 39 0
1515654000
15

Здравствуйте! Я подготовил для специалистов по контекстной рекламе итоговое исследование по стоимости клика за 2017 год на основании выборки проектов агентства Netpeak.

Данные для сравнения за предыдущие периоды находятся в отчетах:

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 34 миллионам кликов в 24 тематиках и 386 городах страны.

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google Ads — 32 500 441;
  • Facebook — 947 168.

Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

  • стройматериалы;
  • электроника;
  • одежда, обувь и аксессуары;
  • красота и здоровье;
  • IT;
  • авто;
  • доска объявлений;
  • туризм;
  • недвижимость;
  • дом и сад;
  • мебель и интерьер;
  • обучение;
  • страхование;
  • финансы;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • канцелярия и полиграфия;
  • спортивные товары;
  • детские товары;
  • подарки;
  • гипермаркет;
  • новости и информация;
  • доставка товаров из США;
  • ювелирные изделия;
  • другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Все данные для исследования получены из выборки проектов Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов: показатель качества, конкуренция в тематика, сезонность, качество сайта и другие. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC)

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Клик в поисковой сети Google в четвертом квартале 2017 года в Украине стоил $0,03 — $0,08.

Распределение стоимости клика в Украине за четвертій квартал 2017

Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в Украине за четвертый квартал 2017

Как и в исследованиях за предыдущие кварталы, самым дешевым каналом остался Youtube: стоимость просмотра редко превышает $0,01.

Сколько стоил клик в КМС Google в четвертом квартале 2017

Стоимость клика в поисковой сети Google по регионам

Как и прежде, столица — самый дорогой регион для поискового продвижения в Google Украина. Стоимость клика в Киеве находилась в пределах $0,05 — $0,10, а в Одесской и Днепропетровской областях — в пределах $0,04 — $0,09.

Стоимость клика в поисковой сети Google Украина в четвертом квартале 2017 в разрезе регионов

Дешевле всего клик стоил в восточных регионах: цена за клик в Луганской и Донецких областях составила $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в поисковой сети Google Украина по регионам 4 квартал 2017 года

Стоимость клика в поисковой сети Google по тематикам

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google стали «недвижимость», «страхование» и «тяжелая промышленность»: $0,06 — $0,23.

Стоимость клика в поисковой сети Google 4 квартал 2017 Украина

Самые дешевые тематики — «доставка товаров из США», «туризм» и «доска объявлений» со стоимостью клика $0,01 — $0,08.

Стоимость клика в КМС Украина в разрезе тематик 4 квартал 2017

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google по тематикам

Рейтинг наиболее дорогих тематик для продвижения в КМС в Украине возглавили «доставка товаров из США» и «электроника». За клик в этих тематиках рекламодатели платили по $0,07 — $0,14.

Стоимость клика к КМС Google Украина в 4 квартале 2017 в разрезе тематик

В отличие от поисковой сети Google, «недвижимость» и «финансы» в контекстно-медийной сети были cамыми дешевыми. Стоимость клика в этих тематиках находилась в пределах $0,01 — $0,08.

Самые дорогие тематики в КМС Google Украина 4 квартал 2017

Стоимость клика в поисковой сети Google по типам устройств

Значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в Украине нет: это заметно как по медиане, так и по межквартильному размаху.

Стоимость клика в поисковой сети Google по типам устройств

Как распределяется стоимость клика в контекстной рекламе в зависимости от типов устройств

Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети Google за 2017 год

В целом на протяжении 2017 года значительных колебаний не наблюдалось: клик по объявлениям Google Ads стоил $0,07 — $0,08.

В целом на протяжении 2017 года значительных колебаний не наблюдалось

Наибольший рост стоимости клика по нашим проектам был заметен в тематике «дом и сад». В начале года клик по поисковому объявлению стоил $0,03 — $0,04, а к концу года стоимость выросла в два раза и остановилась на отметке $0,07.

Динамика изменнения стоимости клика в тематике дом и сад

Обратная ситуация наблюдалась в тематике «электроника»: в первом квартале 2017 года клик стоил $0,10 — $0,12, далее стоимость упала до показателя $0,07 — $0,08.

Динамика изменнения стоимости клика в тематике электроника

В первом полугодии 2017 года стоимость клика по объявлениям в тематике «одежда, обувь и аксессуары» держалась в диапазоне $0,06 — $0,07, а уже к концу года показатель снизился до $0,04.

Динамика изменнения стоимости клика в тематике одежда и аксессуары

Динамика изменения стоимости клика в контекстно-медийной сети Google за 2017 год

В отличие от поиска, на стоимость клика по медийным объявлениям повлияла блокировка российских сервисов.

Если в начале года средняя стоимость клика в КМС составляла $0,06 — $0,07, то во втором полугодии уже $0,07 — $0,09.

Изменения в стоимости клика в Украине

Самый заметный рост стоимости клика в КМС наблюдается в тематиках: «электроника», «спортивные товары», «дом и сад», «красота и здоровье».

Как менялась стоимость клика в тематике«спортивные товары»:

Как менялась стоимость клика в 2017 году в тематике спортивные товары

Как менялась стоимость клика в тематике «электроника»:

Как менялась стоимость клика в 4 квартале 2017 года в тематике электроника

Как менялась стоимость клика в тематике «дом и сад»:

Как менялась стоимость клика в тематике дом и сад

Как менялась стоимость клика в тематике «красота и здоровье»:

Как менялась стоимость клика в тематике красота и здоровье

Стоимость клика по медийным объявлениям в тематиках «авто», «одежда, обувь и аксессуары» и «IT» практически неизменна.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в разрезе тематик

В четвертом квартале 2017 года «IT» стала самой дорогой тематикой со стоимостью клика $0,22 — $0,25.

4 квартал 2017 стоимость клика в Украине в фейсбуке

«Туризм» — самая дешевая тематика для продвижения в Facebook. Стоимость клика составила $0,02.

Туризм самая дешевая тематика для продвижения в фейсбуке

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

В разрезе доступных в социальной сети Facebook платформ публикации рекламы дороже всего стоило размещение объявлений непосредственно в Facebook, затем — в Instagram.

Стоимость клика в Украине в фейбсуке в 2017 году в разрезе платформ

В целом стоимость клика в Facebook в 4 квартале 2017 года в Украине находилась в диапазоне $0,06 — $0,11.

Стоимость клика в платформах фейсбука в 2017 в Украине

Выводы

1. Блокировка ряда российских сервисов в 2017 году значительно отразилась на стоимости клика в контекстно-медийной сети Google.

Больше всего стоимость клика в КМС выросла в тематиках «электроника», «спортивные товары», «дом и сад», «красота и здоровье». А самые стабильные тематики — «авто», «одежда, обувь и аксессуары», «IT».

Дороже всего за клик по медийным объявлениям рекламодатели платили в тематиках «доставка товаров из США» и «электроника и подарки», стоимость клика в них составляла $0,04 — $0,14.

2. На стоимость клика в поисковой сети Google практически не повлияла блокировка российских сервисов. Наибольший рост по стоимости наблюдался в тематике «дом и сад», а снижение — в тематиках «электроника» и «одежда, обувь и аксессуары».

«Недвижимость», «страхование» и «тяжелая промышленность» возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения в четвертом квартале 2017 года в Украине со стоимостью клика $0,06 — $0,23. «Доставка товаров из США», «туризм» и «доски объявлений» — соответственно самые дешевые тематиками со стоимость клика от $0,01 до $0,08.

4. Киев традиционно самый дорогой регион ($0,05 — $0,1) для поисковой рекламы в Google. А контекстная реклама с таргетингом на восточные регионы по-прежнему самая дешевая для рекламодателей ($0,03 — $0,07).

5. В четвертом квартале 2017 года в Украине клик в Facebook стоил от $0,06 до $ 0,11.

Кстати, советую подписаться на рассылку блога:

{form_email}

Наши подписчики всегда получают больше.

39
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords контекстно-медийная сеть Google Google Украина реклама в контекстно-медийной сети Google продвижение в Facebook ключевые слова контекстная реклама клик в Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok