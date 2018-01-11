Сколько стоил клик Google Ads и Facebook в Украине в четвертом квартале 2017 года

Здравствуйте! Я подготовил для специалистов по контекстной рекламе итоговое исследование по стоимости клика за 2017 год на основании выборки проектов агентства Netpeak.

Данные для сравнения за предыдущие периоды находятся в отчетах:

Как проводилось исследование

Для Украины я учитывал данные по 34 миллионам кликов в 24 тематиках и 386 городах страны.



Доли анализируемых каналов распределились так:

Google Ads — 32 500 441;

Facebook — 947 168.

Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов или запросов.

Каждый проект отнесен к одной из тематик:

стройматериалы;

электроника;

одежда, обувь и аксессуары;

красота и здоровье;

IT;

авто;

доска объявлений;

туризм;

недвижимость;

дом и сад;

мебель и интерьер;

обучение;

страхование;

финансы;

тяжелая промышленность и производство;

канцелярия и полиграфия;

спортивные товары;

детские товары;

подарки;

гипермаркет;

новости и информация;

доставка товаров из США;

ювелирные изделия;

другое.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Все данные для исследования получены из выборки проектов Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов: показатель качества, конкуренция в тематика, сезонность, качество сайта и другие. Поэтому данные, приведенные в этом исследовании, могут значительно отличаться от данных в ваших аккаунтах.

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в зависимости от сети распространения объявлений

Клик в поисковой сети Google в четвертом квартале 2017 года в Украине стоил $0,03 — $0,08.

Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,07.

Как и в исследованиях за предыдущие кварталы, самым дешевым каналом остался Youtube: стоимость просмотра редко превышает $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google по регионам

Как и прежде, столица — самый дорогой регион для поискового продвижения в Google Украина. Стоимость клика в Киеве находилась в пределах $0,05 — $0,10, а в Одесской и Днепропетровской областях — в пределах $0,04 — $0,09.

Дешевле всего клик стоил в восточных регионах: цена за клик в Луганской и Донецких областях составила $0,03 — $0,07.

Стоимость клика в поисковой сети Google по тематикам

Самыми дорогими тематиками в поисковой сети Google стали «недвижимость», «страхование» и «тяжелая промышленность»: $0,06 — $0,23.

Самые дешевые тематики — «доставка товаров из США», «туризм» и «доска объявлений» со стоимостью клика $0,01 — $0,08.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google по тематикам

Рейтинг наиболее дорогих тематик для продвижения в КМС в Украине возглавили «доставка товаров из США» и «электроника». За клик в этих тематиках рекламодатели платили по $0,07 — $0,14.

В отличие от поисковой сети Google, «недвижимость» и «финансы» в контекстно-медийной сети были cамыми дешевыми. Стоимость клика в этих тематиках находилась в пределах $0,01 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google по типам устройств

Значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в Украине нет: это заметно как по медиане, так и по межквартильному размаху.

Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети Google за 2017 год

В целом на протяжении 2017 года значительных колебаний не наблюдалось: клик по объявлениям Google Ads стоил $0,07 — $0,08.

Наибольший рост стоимости клика по нашим проектам был заметен в тематике «дом и сад». В начале года клик по поисковому объявлению стоил $0,03 — $0,04, а к концу года стоимость выросла в два раза и остановилась на отметке $0,07.

Обратная ситуация наблюдалась в тематике «электроника»: в первом квартале 2017 года клик стоил $0,10 — $0,12, далее стоимость упала до показателя $0,07 — $0,08.

В первом полугодии 2017 года стоимость клика по объявлениям в тематике «одежда, обувь и аксессуары» держалась в диапазоне $0,06 — $0,07, а уже к концу года показатель снизился до $0,04.

Динамика изменения стоимости клика в контекстно-медийной сети Google за 2017 год

В отличие от поиска, на стоимость клика по медийным объявлениям повлияла блокировка российских сервисов.

Если в начале года средняя стоимость клика в КМС составляла $0,06 — $0,07, то во втором полугодии уже $0,07 — $0,09.

Самый заметный рост стоимости клика в КМС наблюдается в тематиках: «электроника», «спортивные товары», «дом и сад», «красота и здоровье».

Как менялась стоимость клика в тематике«спортивные товары»:

Как менялась стоимость клика в тематике «электроника»:

Как менялась стоимость клика в тематике «дом и сад»:

Как менялась стоимость клика в тематике «красота и здоровье»:

Стоимость клика по медийным объявлениям в тематиках «авто», «одежда, обувь и аксессуары» и «IT» практически неизменна.

Сколько стоил клик в Facebook

Стоимость клика в разрезе тематик

В четвертом квартале 2017 года «IT» стала самой дорогой тематикой со стоимостью клика $0,22 — $0,25.

«Туризм» — самая дешевая тематика для продвижения в Facebook. Стоимость клика составила $0,02.

Сколько стоил клик в Facebook в разрезе платформ

В разрезе доступных в социальной сети Facebook платформ публикации рекламы дороже всего стоило размещение объявлений непосредственно в Facebook, затем — в Instagram.

В целом стоимость клика в Facebook в 4 квартале 2017 года в Украине находилась в диапазоне $0,06 — $0,11.

Выводы

1. Блокировка ряда российских сервисов в 2017 году значительно отразилась на стоимости клика в контекстно-медийной сети Google.

Больше всего стоимость клика в КМС выросла в тематиках «электроника», «спортивные товары», «дом и сад», «красота и здоровье». А самые стабильные тематики — «авто», «одежда, обувь и аксессуары», «IT».

Дороже всего за клик по медийным объявлениям рекламодатели платили в тематиках «доставка товаров из США» и «электроника и подарки», стоимость клика в них составляла $0,04 — $0,14.

2. На стоимость клика в поисковой сети Google практически не повлияла блокировка российских сервисов. Наибольший рост по стоимости наблюдался в тематике «дом и сад», а снижение — в тематиках «электроника» и «одежда, обувь и аксессуары».

«Недвижимость», «страхование» и «тяжелая промышленность» возглавили рейтинг самых дорогих тематик для поискового продвижения в четвертом квартале 2017 года в Украине со стоимостью клика $0,06 — $0,23. «Доставка товаров из США», «туризм» и «доски объявлений» — соответственно самые дешевые тематиками со стоимость клика от $0,01 до $0,08.

4. Киев традиционно самый дорогой регион ($0,05 — $0,1) для поисковой рекламы в Google. А контекстная реклама с таргетингом на восточные регионы по-прежнему самая дешевая для рекламодателей ($0,03 — $0,07).

5. В четвертом квартале 2017 года в Украине клик в Facebook стоил от $0,06 до $ 0,11.

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