Сколько стоил клик Яндекс.Директ и Google Ads в Казахстане в четвертом квартале 2017 года

Очередная порция данных по стоимости клика в Казахстане за четвертый квартал 2017 года в Google Ads и Яндекс.Директ. Используйте эту информацию для планирования новых и оптимизации существующих рекламных кампаний.

Читайте также о том, сколько стоил клик в третьем, втором и первом кварталах 2017.

Как проводилось исследование



Для Казахстана я учитывал данные по 2,8 миллиона кликов в 24 тематиках в 15 городах страны. Доли анализируемых каналов распределились так:

Google — 1 177 812;

Яндекс — 287 464.

Все проекты были распределены в зависимости от сферы деятельности. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка товаров из США;

другое;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

верхний квартиль (0,75 квантиль);

медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;

нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Распределение стоимости клика в поисковой сети выходит за рамки нормы и смещено в левую сторону. В контекстно-медийной сети распределение близко к норме, поэтому значительной разницы между медианой и средней стоимостью клика не будет.







Стоимость клика в поисковой сети Google в четвертом квартале 2017 года в Казахстане составляла $0,04 — $0,17.

Немного дешевле рекламодателям стоил клик по медийным объявлениям: $0,05 — $0,11.

По-прежнему самый дешевый канал трафика в Google Ads — YouTube. Не важно, как вы рекламируете товары или услуги: средствами поиска или вставляете рекламу перед началом видео, стоимость просмотра редко превышает $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google по регионам

Размах стоимости клика в разрезе регионов Казахстана незначительно отличается. Нижний квартиль: $0,04 — $0,05. Верхний: 0,16$ — 0,19$.

Основное различие — по медиане стоимости клика. Наиболее высокое значение медианы было в Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях — $0,11. Меньше всего за клик платили в Западно-Казахстанской и Атырауской областях: $0,09 — $0,1.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Со значительным отрывом рейтинг наиболее дорогих тематик для поискового продвижения в Казахстане возглавила «недвижимость» со стоимостью $0,29 — $0,5 за клик, далее идет «обучение» $0,09 — $0,45 и «финансы» $0,17 — $0,22.

Среди наиболее дешевых тематик в поиске Google оказались: «одежда, обувь и аксессуары» ($0,04), «гипермаркет» ($0,03 — $0,05). В тематике «новости и инфо» стоимость клика редко превышает $0,01.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google по тематикам







Так же, как и в поисковой сети, в КМС рейтинг дорогих тематик возглавила «недвижимость»: $0,12 — $0,31. Далее идут «канцелярия и полиграфия», «электроника»: $0,12 — $0,20.

«Стройматериалы», «новости и инфо» были самыми дешевыми тематиками для продвижения в медийной сети Google: $0,04 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google по типам устройств

Трафик со стационарных компьютеров и ноутбуков в Казахстане наиболее дорогой: стоимость клика в диапазоне $0,05 — $0,21.

Затем следуют планшеты: $0,04$ — $0,18 и трафик с мобильных устройств: $0,05 — $0,14. При этом доля мобильного трафика в рекламных кампаниях Google Ads составила более 70%.







Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети Google за 2017 год

В начале 2017 года стоимость клика в поисковой сети держалась на уровне $0,13 — $0,14, к концу года этот показатель снизился до $0,08 — $0,11.

Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети в тематике «недвижимость» за 2017 год

Наибольший рост стоимости клика в поисковой сети заметен в тематике «недвижимость». На начало года средняя стоимость составляла $0,5, к концу 2017-го она выросла до $0,7.

Динамика изменения стоимости клика в контекстно-медийной сети за 2017 год

На протяжении 2017 года клик по медийным объявлениям в Google дорожал. В начале года стоимость клика составляла $0,05 — $0,06, в конце выросла до $0,09 — $0,1.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в медийной сети Яндекс.Директ вне нормы и смещено в левую сторону.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса находилась в пределах $0,06 — $0,15. А за клик по объявлениям рекламодатели Казахстана платили $0,02 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

Значительной разницы по стоимости клика между регионами Казахстана нет, но в Алматинской области клик по поисковым объявлениям дороже: $0,02 — $0,09. Дешевле — в Акмолинской области ($0,03 — $0,07).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам

Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса, так же как и в поиске Google стала «недвижимость»: $0,14 — $0,21.

Также в топ дорогих тематик попали «стройматериалы» $0,09 — $0,17 и «авто» $0,07 — $0,1.

«Гипермаркет», «дом и сад», напротив, были самыми дешевыми для поискового продвижения в Яндексе. Здесь стоимость клика находилась в диапазоне $0,01 — $0,03.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

«Недвижимость» со стоимостью клика $0,14 — $0,22 стала наиболее дорогой тематикой и для рекламной сети Яндекса. Самой дешевой — «Дом и сад» ($0,04 — $0,06).

Значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в поисковой рекламе Яндекс.Директ нет.

Выводы