Аналитика

Сколько стоил клик Яндекс.Директ и Google Ads в Казахстане в четвертом квартале 2017 года
Алексей Селезнёв
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Очередная порция данных по стоимости клика в Казахстане за четвертый квартал 2017 года в Google Ads и Яндекс.Директ. Используйте эту информацию для планирования новых и оптимизации существующих рекламных кампаний.

Читайте также о том, сколько стоил клик в третьем, втором и первом кварталах 2017.

Как проводилось исследование


Для Казахстана я учитывал данные по 2,8 миллиона кликов в 24 тематиках в 15 городах страны. Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 1 177 812;
  • Яндекс — 287 464.

Все проекты были распределены в зависимости от сферы деятельности. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка товаров из США;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • обучение;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • страхование;
  • стройматериалы;
  • туризм;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Как читать графики

В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.

Ящик с усами

«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).

Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины, соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads

Сети распространения объявлений

Распределение стоимости клика в поисковой сети выходит за рамки нормы и смещено в левую сторону. В контекстно-медийной сети распределение близко к норме, поэтому значительной разницы между медианой и средней стоимостью клика не будет.

Распределение стоимости клика



Каналы трафика

Стоимость клика в поисковой сети Google в четвертом квартале 2017 года в Казахстане составляла $0,04 — $0,17.

Немного дешевле рекламодателям стоил клик по медийным объявлениям: $0,05 — $0,11.

По-прежнему самый дешевый канал трафика в Google Ads — YouTube. Не важно, как вы рекламируете товары или услуги: средствами поиска или вставляете рекламу перед началом видео, стоимость просмотра редко превышает $0,01.

Стоимость клика в поисковой сети Google по регионам

Google регионы

Клик недорого

Размах стоимости клика в разрезе регионов Казахстана незначительно отличается. Нижний квартиль: $0,04 — $0,05. Верхний: 0,16$ — 0,19$.

Основное различие — по медиане стоимости клика. Наиболее высокое значение медианы было в Павлодарской, Карагандинской и Жамбылской областях — $0,11. Меньше всего за клик платили в Западно-Казахстанской и Атырауской областях: $0,09 — $0,1.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса по тематикам

Казахстан тематики

Дорогие и дешевые тематики

Со значительным отрывом рейтинг наиболее дорогих тематик для поискового продвижения в Казахстане возглавила «недвижимость» со стоимостью $0,29 — $0,5 за клик, далее идет «обучение» $0,09 — $0,45 и «финансы» $0,17 — $0,22.

Среди наиболее дешевых тематик в поиске Google оказались: «одежда, обувь и аксессуары» ($0,04), «гипермаркет» ($0,03 — $0,05). В тематике «новости и инфо» стоимость клика редко превышает $0,01.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google по тематикам

Стоимость клика в контекстно медийной сети Google по тематикам

Рейтинг КМС

Так же, как и в поисковой сети, в КМС рейтинг дорогих тематик возглавила «недвижимость»: $0,12 — $0,31. Далее идут «канцелярия и полиграфия», «электроника»: $0,12 — $0,20.

«Стройматериалы», «новости и инфо» были самыми дешевыми тематиками для продвижения в медийной сети Google: $0,04 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Google по типам устройств

По типам устройств Google

Где дороже трафик

Трафик со стационарных компьютеров и ноутбуков в Казахстане наиболее дорогой: стоимость клика в диапазоне $0,05 — $0,21.

Затем следуют планшеты: $0,04$ — $0,18 и трафик с мобильных устройств: $0,05 — $0,14. При этом доля мобильного трафика в рекламных кампаниях Google Ads составила более 70%.

Доля трафика



Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети Google за 2017 год

Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети за 2017 год.

В начале 2017 года стоимость клика в поисковой сети держалась на уровне $0,13 — $0,14, к концу года этот показатель снизился до $0,08 — $0,11.

Динамика изменения стоимости клика в поисковой сети в тематике «недвижимость» за 2017 год

Динамика недвижимость

Наибольший рост стоимости клика в поисковой сети заметен в тематике «недвижимость». На начало года средняя стоимость составляла $0,5, к концу 2017-го она выросла до $0,7.

Динамика изменения стоимости клика в контекстно-медийной сети за 2017 год

Изменения КМС

На протяжении 2017 года клик по медийным объявлениям в Google дорожал. В начале года стоимость клика составляла $0,05 — $0,06, в конце выросла до $0,09 — $0,1.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

Распределение стоимости клика как в поисковой, так и в медийной сети Яндекс.Директ вне нормы и смещено в левую сторону.

Яндекс распространение объявлений

network search

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса находилась в пределах $0,06 — $0,15. А за клик по объявлениям рекламодатели Казахстана платили $0,02 — $0,08.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по регионам

Стоимость клика в поисковой сети ЯндексДирект по регионам

Разница по регионам

Значительной разницы по стоимости клика между регионами Казахстана нет, но в Алматинской области клик по поисковым объявлениям дороже: $0,02 — $0,09. Дешевле — в Акмолинской области ($0,03 — $0,07).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам

Яндекс.Директ по тематикам

Недвижимость, дом и сад

Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса, так же как и в поиске Google стала «недвижимость»: $0,14 — $0,21.

Также в топ дорогих тематик попали «стройматериалы» $0,09 — $0,17 и «авто» $0,07 — $0,1.

«Гипермаркет», «дом и сад», напротив, были самыми дешевыми для поискового продвижения в Яндексе. Здесь стоимость клика находилась в диапазоне $0,01 — $0,03.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса по тематикам

Стоимость в РСЯ по тематикам

Яндекс Недвижимость дом и сад.png

«Недвижимость» со стоимостью клика $0,14 — $0,22 стала наиболее дорогой тематикой и для рекламной сети Яндекса. Самой дешевой — «Дом и сад» ($0,04 — $0,06).

Ящик с усами Типы устройств

Разница между типами устройств

Значительной разницы в стоимости клика между типами устройств в поисковой рекламе Яндекс.Директ нет.

Выводы

  1. Стоимость клика в поисковой сети в Казахстане в четвертом квартале 2017 года составила $0,04 — $0,17 в Google Ads и $0,02 — $0,08 в Яндекс.Директ.
  2. В контекстно-медийной сети рекламодатели Казахстана платили за клик $0,05 — $0,11 и $0,06 — $0,15 в Рекламной сети Яндекса.
  3. «Недвижимость» стала наиболее дорогой тематикой для продвижения с помощью контекстной рекламы. Стоимость клика по поисковому объявлению в Google составляла $0,29 — $0,5, в Яндексе: $0,14 — $0,21. В Контекстно-медийной сети от $0,12 до $0,31 и $0,14 — $0,22 в рекламной сети Яндекса.
  4. Объем мобильного трафика, закупленного в Google Ads по проектам Netpeak в Казахстане, составил 70%. При этом его стоимость на 43% дешевле трафика с настольных компьютеров и ноутбуков.
  5. Значительной разницы в стоимости клика на разных типах устройств в Яндекс.Директ в четвертом квартале 2017 года не наблюдается.
  6. Размах стоимости клика в разрезе регионов Казахстана практически одинаковый. По медиане наиболее дорогим для поискового продвижения в Google Ads стала Павлодарская область и Алматинская область в Яндекс.Директ.
  7. Наибольший прирост стоимости клика — в поисковой сети Google Ads (тематика «недвижимость»). На начало года средняя стоимость клика составляла $0,5, а к концу выросла до $0,7.
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Яндекс.Директ рекламная сеть Яндекса клик в Google Ads Google Ads
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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