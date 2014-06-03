Статья продолжает серию публикаций о работе разных отделов Netpeak. Ранее мы публиковали откровения SEO-специалиста, истории PPC-отдела и отдела веб-разработчиков.

Одно из самых распространённых заблуждений о продвижении в социальных сетях — им может заниматься любой мало-мальски грамотный человек, который умеет складывать буквы в слова, слова в предложения, искать красивые картинки и размещать их в группе Facebook или «ВКонтакте». «Я вас опровергаю, сэр!» — ответим мы на это. В социальных сетях всё постоянно меняется, и одним лишь постингом «котиков» результата не достичь. Наш SMM — разный: уютный, как тёплая ламповая передача, чёткий и суровый, как Капитан Америка... Неизменным в нём остаётся одно — наш подход к работе. Многие называют это профессионализмом, для нас это — ответственность и нацеленность на результат.

Один из наших клиентов — производитель посуды с керамическим покрытием. Чтобы лучше ориентироваться в теме, мы взяли у него для теста несколько сковородок. Нас очень впечатлила история из США о двух попугайчиках, которые умерли от паров, выделяемых нагретым тефлоном. Мы решили на какое-то время стать «Разрушителями легенд» :) Мы смотрели, как на посуду влияют механические, тепловые факторы, кроме того, один наш сотрудник на протяжении недели добросовестно готовил яичницу на сковородке с керамическим покрытием, а другой делал омлет на тефлоновой сковороде. Затем в офисе проводилась дегустация с оцениванием: керамическая сковородка победила. И, самое важное, — мы поняли, каким образом необходимо продвигать данную категорию товара.

Наше кредо — глубокий анализ тематики, полное погружение и профессиональный подход. Мы ценим время наших клиентов Представьте, что вы взяли на работу человека, который будет продвигать ваш бизнес в соцсетях. У него хорошее резюме, он понимает, что такое соцсети, у него крутой слог — в общем, вам всё нравится. Но вот проходит первый месяц, и вы хотите получить полный отчёт о проделанных работах в социальных медиа: узнать, как вырос охват, увеличилось ли количество упоминаний бренда в сети, какой прирост фанов, повлияли ли соцсети на продажи. И здесь начинаются вопросы... Другая ситуация: юбилей вашей компании, и вы хотите сделать крутое видео или инфографику для соцсети, а ещё сменить оформление паблика «ВКонакте» и сделать интерактивное меню. Плюс, на ваш взгляд, стратегия продвижения устарела и вам надо лучше, чем у конкурентов... Ну, вы поняли, что надо быть менеджером, сммщиком, дизайнером, медиапланировщиком в одном лице. Один в поле не воин, он не может объять необъятное, а если и может, то не забывайте, что в сутках всего 24 часа, а работа должна выполняться качественно. В нашем лице вы получаете как отряд специального SMM-назначения, так и лицензионное программное обеспечение, дизайнеров, копирайтеров и программистов. У вас есть основная работа — ваш бизнес, и ничто вас, как истинного сэнсэя, не должно отвлекать от этого процесса. Пока вы занимаетесь развитием своего бизнеса, мы ведем активные действия на фронте социальных медиа: управляем вашей репутацией, страницами и рекламными кампаниями. Клиенты Netpeak всегда в курсе того, какие работы ведутся по проекту Для этого у нас есть уникальный «Личный кабинет клиента». Здесь можно найти ежемесячные отчёты, полезные комментарии специалистов о ходе работ, а также отслеживать количество затраченных на кампанию средств. Нам доверяют: Часто SMM — лишь часть Digital-продвижения. К примеру, не так давно мы провели промо-кампанию для интернет-супермаркета «Таврия В». Кроме SMM использовались: наружная реклама, онлайн СМИ, PPC, лендинги и различные оффлайн-активности. Подробней об этом можно будет узнать в одном из ближайших постов. Многие считают, что успешный SMM — это «котики и сиськи» Возможно. Всё зависит от вашей целевой аудитории. Но мы ведь сейчас говорим не просто о фановом SMM-продвижении. Представьте, что вам нужно доставить ценный груз на вершину горы, и у вас есть выбор: доверить это важное дело человеку, который, кажется, знает куда идти и у него есть небольшой опыт скалолазания, или доверить доставку ценного груза опытным скалолазам, которые продумают кучу вариантов реализации задачи. Мораль истории в том, что лезть в гору может каждый, а вот достигнуть нужной цели — единицы. На практике постинг картинок и текстов — это только вершина айсберга. За кадром остаются разработки стратегий продвижения, механики конкурсов, медиапланирование и многое другое. Добавьте сюда reputation management, баннерную рекламу, Биржу рекламы «ВКонтакте» и ежедневное общение с подписчиками. Мы постоянно отслеживаем все новинки и тренды рынка. У нас наработаны каналы связи, именно поэтому мы в числе первых тестируем обновления и крутые новые фишки социальных сетей. Мы видим ваш бизнес со стороны Вы — владелец бизнеса, и в любом случае у вас предвзятое отношение к своему продукту, что может как положительно, так и негативно сказываться на ведении дел. У нас же глаз не замылен и мы всё видим без прикрас, нам проще отделить зёрна от плевел. Слабые стороны мы делаем сильными, а сильные ещё сильней. Кейсы SMM-продвижения от Netpeak:

Интерактив — неотъемлемая часть SMM-продвижения Спрос рождает предложение. Бренд может быть незнаком потребителю, но категория товара — нужна и востребована. Наша цель — сделать бренд востребованным. И тут нам на помощь, кроме таргетированной рекламы, приходят конкурсы. Особой популярностью всегда пользовались и пользуются фотоконкурсы или конкурсы рецептов. Чем проще механика, тем больше вероятность масштабности охвата.

Одному из наших клиентов необходимо было популяризировать бренд среди широкой аудитории социльных медиа и стимулировать интерес к продукции. Кроме того, приветствовалось привлечение новых клиентов и увеличение продаж. Мы провели конкурс рецептов мороженого, победитель которого получал… мороженицу. В итоге получили более 35 оригинальных рецептов, а клиент — двукратное увеличение продаж относительно стартового периода кампании. В другом случае объектом продвижения были наушники для активного отдыха. По условиям нашего конкурса приз присуждался за самое оригинальное фото в движении. Нам присылали десятки кадров с серферами, паркурщиками и мотоциклистами, а победитель снял себя во время... прыжка с парашютом.

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Пытались ли вы делать много дел одновременно? По словам американской писательницы Хелен Келлер, в одиночку мы так мало можем сделать. Вместе мы способны свернуть горы. В Netpeak всё точно так же, с одним лишь отличием — мы не сворачиваем горы, мы их покоряем.