Интервью с испанцами Tigrelab: 3D-mapping, stop-motion видео и ни слова о корриде

С Мэтью мы познакомились этим летом в Барселоне — он с коллегой читал нам лекцию на диджитал кампусе. Ребята работают в сфере дизайна и мультимедийных коммуникаций. Tigrelab — лаборатория, где проводятся эксперименты на стыке программирования, дизайна, 3D-графики, видео, иллюстраций и фотографий. Из их выступления мне больше всего запомнилась фраза «the best way to work is to mix things» — в этом и правда сила :) В их портфолио есть замечательные работы для TV3, Jack Daniel's и HP — о них и многом другом я и планирую расспросить Мэтью.

— Скажи, сколько человек работают в TigreLab?

На постоянной основе — четверо. Javier Pinto и я — учредители, два других парня — тоже делают анимацию, дизайн, 3D, пишут код. В зависимости от проекта в студии работают от 6 до 10 человек.

— Как вы связаны с WeLoveCode?

Мы работаем с ними с момента основания студии, вот уже три года. Сначала привлекали их, как фрилансеров, но как только они основали компанию, 2 года назад, начали совместно работать над проектами. Пожалуй, мы работаем с ними потому что это проще, чем искать новых.

Видео транслировалось на экраны, общей площадью 100 кв. м. В то время как менялись темы в ходе разговора, на экране сменялось изображение. Подчас казалось, что оно реагирует на сказанные слова.

— Сколько времени заняла разработка маппинга для TV3?

Мы работали над проектом 3 недели, в конце концов это не сложный проект. Хороший дизайн и артдирекшн не всегда требуют много времени.

— Какие технологии вы используете?

Конкретно в этом проекте маппинг делали AreaTecnica, используя WatchOut, чтобы синхронизировать три проектора и запустить видео.

Dataton WATCHOUT — программное обеспечение, позволяющее синхронно проецировать изображение (анимацию, графику, видео) и звук на разные экраны для целостного восприятия перформанса.

Мы используем приложение Аudioreactive — по сути, видео, которое реагирует на звуковое сопровождение. Для этого мы использовали Open Processing. Из другого проекта:

— Фон реагирует на определенные слова и показывает визуализацию в реальном времени?

Нет, фон реагирует только на громкость микрофонов. Каждая серия визуализаций возникает в зависимости от того, кто и в какой последовательности говорит.

— Визуализацию каких слов-понятий вы подготовили? Ну, кроме «любовь», «город», «мозг» и «будущее».

Счастье, Бог, вселенная, смекалка, кризис, экономия, человеческие отношения, дружба, эмоции, одиночество, смерть, жизнь, ценности, будущее, страх, технологии, бактерии, здоровье.

— А не думали написать распознающий речь софт, чтобы некоторые слова были триггерами — спусковыми механизмами для новых визуализаций?

Это слишком рискованно для ТВ-шоу.

— Есть ли у вас свои правила и приемы тайм-менеджмента?

Каждый проект имеет свои рамки — клиент попросту устанавливает правила. Мы прилагаем усилия, чтобы клиент уважал необходимые этапы работы.

— Мэтью, что тебя вдохновляет или точнее, какие произведения сформировали твою личность?

Я изучал искусство и это, я считаю, оказало наибольшее влияние. Мне нравятся работы Ильи Кабакова, Кристиана Болтанского, Даниэля Бюрена, эссе и стихи Кристиана Бобина, фотографии Андреаса Гурского, Уильяма Клейна, кино Мишеля Гондри и Спайка Джонса.

— Расскажи о названии вашей лаборатории.

Мы назвали ее Tigrelab, потому что в первом арендуемом нами помещении (это была музыкальная студия с 70-х годов) были крутые фотообои с тигром на всю стену. Собственно, отсюда и название. Нам оно нравится, потому что оно простое.

— Как вы нашли первого клиента?

Мы основали нашу лабораторию, чтобы поучаствовать в конкурсе, который проводил музей науки KutxaEspacio, на самом деле. Мы много всякого сделали за 6 месяцев для этого музея и победили в конкурсе :) Так и появилась наша студия.

Это был аудиовизуальный двухмерный и трехмерный контент в выставочном пространстве, площадью 1300 кв. м. на тему экологии и «зеленой» энергии.

Также было сделано 8 клипов в стиле стоп-моушн. Нам очень понравился этот проект, так как музей дал нам полную свободу реализовывать наши идеи.

Промо новой бутылки Jack Daniel's в Мадриде. В качестве приглашенной звезды — знаменитый в Испании гитарист Christian Rey Nagel (Pinkertones). Программа реагирует на звуковые сигналы (по сути осцилограмму) и в соответствии с этим зрители видят визуализацию, в которую и вписана новая по форме бутылка виски :) Проекция ведется на две полупрозрачные тюли, за которыми стоит музыкант.

— Программа реагирует на движения гитариста?

Нет, только на громкость и частоту звуковых волн. Тут инновация в том, что это двухуровневая инсталляция: видео + приложение Audioreactive. Мы совмещаем их, чтобы получилось интерактивное впечатляющее шоу, которое при этом решает задачу бренда.

Эти ролики крутятся на биллбордах и ситилайтах в Барселоне. Каждый апеллирует к определенной теме. Главной целью было адаптировать их к наружной рекламе. Графика и анимация выполнены по правилам стоп-моушн с неправильными тенями, чтобы возникло ощущение, будто действие происходит на печатном листе бумаги. Персонажи сделаны по технике ротоскопирования, чтобы вписать их в рисованный стиль.

Ротоскопирование — анимационная техника, при которой мультфильм создаётся путём обрисовки кадр за кадром натурного фильма (с реальными актёрами и декорациями). Первоначально заранее снятый фильм проецировался на кальку и вручную обрисовывался художником, сейчас для этих целей активно используется компьютер.

— Расскажи про проект «Talleres Pedrera»?

Talleres — мастерская, воркшопы. La Pedrera (он же Дом Мила) — жилой дом, построенный в 1906-1910 годах в Барселоне архитектором Антони Гауди. Социальный фонд «Obra Social Caixa Catalunya» превратил первый этаж знаменитого здания в пространство для семейного отдыха и образования. Нашим заказчиком выступила Transversal Grup и мы создали серию видеороликов и разный интерактивный контент про модернизм, Гауди и архитектуру в Барселоне.

— Какие 3D маппинги тебя впечатлили больше всего?

Мне больше нравятся поэтичные и чувственные проекты, чем демонстрация техничных навыков. Чаще всего все маппинг-проекты одинаковы и этому нет никаких оправданий. Думаю, если делаешь проекцию на здание, то намного интереснее рассказать историю постройки и о людях, которые работали в этом доме, чем показывать воду или огонь в окнах. Вот, например, мини-маппинг:

Также мне нравятся проекты, которые тяготеют к минимализму или где маппинг — лишь часть инсталляции, а не основное средство.

Такие проекты открывают каждый раз новые возможности для экспериментов. Здесь маппинг очень простой, но эффектный.

— Спасибо Мэтью за беседу и надеюсь, вас вдохновило увиденное!