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Увеличение органического трафика за два месяца в нестандартной медицинской тематике — кейс Alveda
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Алена Набокова
Проект: Alveda.

Период продвижения: февраль — май 2022.

Регион продвижения: США.

Услуга: SEO.

Команда проекта: Николай Новиков, SEO Team Lead; Алена Набокова, Middle SEO Specialist; Александра Дубакова, Project Manager; Junior SEO Specialists Анастасия Мыца, Мария Королёва и Роман Асташко.

Кто клиент

Alveda — платформа, предоставляющая услуги онлайн-консультаций с докторами Аюрведы. Это древняя система индийской медицины (так называемая система альтернативной медицины), считается дополнительной ведой «Атхарваведы» и основана на индуистской философской системе санкхья.

Alveda — молодой проект, позволяющий англоговорящим пациентам США иметь прямую связь с лучшими специалистами Аюрведы со всего мира на одной платформе всего в несколько кликов. Клиенты могут получить онлайн-консультацию в любое удобное время по большому числу заболеваний. Alveda предлагает несколько тарифных планов как индивидуальных, так и для всей семьи. А также систему удобных пекеджей, ориентированных на определенные заболевания, для долгосрочной терапии под постоянным наблюдением врача.

Цели продвижения

Нашей целью было увеличить поисковый трафик и, следовательно, подписки пациентов и регистрации докторов.

До сотрудничества с нами клиент пробовал платную рекламу, но получал неоднократный бан Google ввиду специфической тематики.

Сложность продвижения заключалась в том, что это ниша медицины, тем более нетрадиционной, и требует особого подхода с учетом YMYL-тематики и E-A-T-факторов. Речь о повышенных требованиях Google к сайтам, тематика которых может влиять на здоровье или «кошелек» пользователя.

Читайте подробнее об особенностях SEO-продвижения сайтов медицинской тематики.

Кроме того, Alveda — новичок на рынке нетрадиционных медицинских онлайн-услуг. Есть несколько конкурентов, включая как крупные платформы, так и конкурентов, у которых есть еще и офлайн-представительства.

Цели:

  • увеличение органического трафика;
  • увеличение охвата посетителей через рост видимости страниц сайта.

Действия команды

На старте мы проанализировали нишу и основных конкурентов, а также изучили тематику проекта:

  • что такое Аюрведа и ее основные принципы;
  • почему люди выбирают Аюрведу, кто ЦА;
  • ведущие онлайн-клиники, их отличие от офлайновых;
  • методы лечения, практики и основные направления Аюрведы;
  • процесс предоставления услуги. Мы прошли тестовые консультации у докторов Аюрведы на платформе Alveda по принципу «тайного покупателя», то есть врачи считали, что консультируют реального пациента.

Работу строили, сконцентрировавшись на трех основных факторах:

  1. Специфика тематики (нетрадиционная медицина).
  2. SEO-оптимизации сайта.
  3. Оптимизация сайта с учетом YMYL-ниши продвижения и соответствующих требований для сайтов медицинской тематики.

В результате мы подготовили:

  1. Основные пункты технической оптимизации сайта. XML-карта сайта, оптимизация тегов Canonical, открытие сайта для индексации и другие элементы, которыми должен обладать качественный сайт, чтобы хорошо ранжироваться у поисковых систем.
  2. Новую расширенную структуру сайта. Она учитывает ключевые поисковые запросы пользователей в тематике:
  • транзакционные — созданы новые посадочные страницы заболеваний;
  • информационные — добавление трафикогенерирующие страниц, например, блог и вебинары.

Кроме того, мы учли требования поисковой системы Google к медицинским сайтам и основные пожелания клиента по добавлению необходимых инструментов на сайт.

  1. Техническое задание для создания страниц, важных для YMYL-тематики и E-A-T-факторов.
  2. Рекомендации по оптимизации страницы доктора Корде — доктора Аюрведы и маркетингового лица проекта.
  3. Аудит юзабилити сайта.
  4. Рекомендации по созданию блога и подготовке тематических вебинаров.
  5. Техническое задание для оптимизации кода и скорости сайта, включая алгоритмы Core Web Vitals.
  6. Общие технические рекомендации по написанию статей для блога и оптимизации основных страниц.
  7. Контент-план на 10 статей в блог:
  • определение тем для статей;
  • сбор семантического ядра;
  • разработка мета-тегов;
  • разработка тезисного плана;
  • подбор релевантных тегов;
  • внедрение внутренних ссылок в тексты статей.
  1. Технические требования по оптимизации контента на основных страницах сайта:
  • оптимизация тегов заголовков и метатегов описания для страниц;
  • подготовка задания для написания текстов.
  1. Линкбилдинг осуществляли с помощью нескольких различных стратегий:
  • размещение ссылок на форумах и в комментариях — крауд-маркетинг;
  • аутрич-ссылки в обзорах, размещаемые на тематических площадках.

Таким образом, особое внимание мы уделили YMYL-направлению с учетом сильной модерации тематики поисковой системой и ее нестандартности.

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Результаты продвижения

Сейчас сайт находится на этапе внедрения технических аудитов, расширения структуры (подключена команда дизайнеров) и реализации остальных рекомендаций.

Главная страница сайта до внедрения рекомендаций и оптимизации меню:

Главная страница_alveda_до_3

После внедрения первых рекомендаций (сделано в процессе подготовки этого кейса):

Главная страница_alveda_после

И уже за стартовые 2,5 месяца сотрудничества удалось добиться первых результатов:

за стартовые 2,5 мес сотрудничества

Почитайте еще несколько примеров работы в нестандратной тематике:

  1. 10 ярких примеров контент-маркетинга в аграрной индустрии.
  2. Как за год с помощью блога увеличить органический трафик на 50 000% — кейс сайта юридических услуг 4B Ukraine.
Алена Набокова

SEO-специалист агентства Netpeak

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