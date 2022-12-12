Увеличение органического трафика за два месяца в нестандартной медицинской тематике — кейс Alveda

Увеличение органического трафика за два месяца в нестандартной медицинской тематике — кейс Alveda

Проект: Alveda. Период продвижения: февраль — май 2022. Регион продвижения: США. Услуга: SEO. Команда проекта: Николай Новиков, SEO Team Lead; Алена Набокова, Middle SEO Specialist; Александра Дубакова, Project Manager; Junior SEO Specialists Анастасия Мыца, Мария Королёва и Роман Асташко.

Кто клиент

Alveda — платформа, предоставляющая услуги онлайн-консультаций с докторами Аюрведы. Это древняя система индийской медицины (так называемая система альтернативной медицины), считается дополнительной ведой «Атхарваведы» и основана на индуистской философской системе санкхья.

Alveda — молодой проект, позволяющий англоговорящим пациентам США иметь прямую связь с лучшими специалистами Аюрведы со всего мира на одной платформе всего в несколько кликов. Клиенты могут получить онлайн-консультацию в любое удобное время по большому числу заболеваний. Alveda предлагает несколько тарифных планов как индивидуальных, так и для всей семьи. А также систему удобных пекеджей, ориентированных на определенные заболевания, для долгосрочной терапии под постоянным наблюдением врача.

Цели продвижения

Нашей целью было увеличить поисковый трафик и, следовательно, подписки пациентов и регистрации докторов.

До сотрудничества с нами клиент пробовал платную рекламу, но получал неоднократный бан Google ввиду специфической тематики.

Сложность продвижения заключалась в том, что это ниша медицины, тем более нетрадиционной, и требует особого подхода с учетом YMYL-тематики и E-A-T-факторов. Речь о повышенных требованиях Google к сайтам, тематика которых может влиять на здоровье или «кошелек» пользователя.

Читайте подробнее об особенностях SEO-продвижения сайтов медицинской тематики .

Кроме того, Alveda — новичок на рынке нетрадиционных медицинских онлайн-услуг. Есть несколько конкурентов, включая как крупные платформы, так и конкурентов, у которых есть еще и офлайн-представительства.

Цели:

увеличение органического трафика;

увеличение охвата посетителей через рост видимости страниц сайта.

Действия команды

На старте мы проанализировали нишу и основных конкурентов, а также изучили тематику проекта:

что такое Аюрведа и ее основные принципы;

почему люди выбирают Аюрведу, кто ЦА;

ведущие онлайн-клиники, их отличие от офлайновых;

методы лечения, практики и основные направления Аюрведы;

процесс предоставления услуги. Мы прошли тестовые консультации у докторов Аюрведы на платформе Alveda по принципу «тайного покупателя», то есть врачи считали, что консультируют реального пациента.

Работу строили, сконцентрировавшись на трех основных факторах:

Специфика тематики (нетрадиционная медицина). SEO-оптимизации сайта. Оптимизация сайта с учетом YMYL-ниши продвижения и соответствующих требований для сайтов медицинской тематики.

В результате мы подготовили:

Основные пункты технической оптимизации сайта. XML-карта сайта, оптимизация тегов Canonical, открытие сайта для индексации и другие элементы, которыми должен обладать качественный сайт, чтобы хорошо ранжироваться у поисковых систем. Новую расширенную структуру сайта. Она учитывает ключевые поисковые запросы пользователей в тематике:

транзакционные — созданы новые посадочные страницы заболеваний;

информационные — добавление трафикогенерирующие страниц, например, блог и вебинары.

Кроме того, мы учли требования поисковой системы Google к медицинским сайтам и основные пожелания клиента по добавлению необходимых инструментов на сайт.

Техническое задание для создания страниц, важных для YMYL-тематики и E-A-T-факторов. Рекомендации по оптимизации страницы доктора Корде — доктора Аюрведы и маркетингового лица проекта. Аудит юзабилити сайта. Рекомендации по созданию блога и подготовке тематических вебинаров. Техническое задание для оптимизации кода и скорости сайта, включая алгоритмы Core Web Vitals. Общие технические рекомендации по написанию статей для блога и оптимизации основных страниц. Контент-план на 10 статей в блог:

определение тем для статей;

сбор семантического ядра;

разработка мета-тегов;

разработка тезисного плана;

подбор релевантных тегов;

внедрение внутренних ссылок в тексты статей.

Технические требования по оптимизации контента на основных страницах сайта:

оптимизация тегов заголовков и метатегов описания для страниц;

подготовка задания для написания текстов.

Линкбилдинг осуществляли с помощью нескольких различных стратегий:

размещение ссылок на форумах и в комментариях — крауд-маркетинг;

аутрич-ссылки в обзорах, размещаемые на тематических площадках.

Таким образом, особое внимание мы уделили YMYL-направлению с учетом сильной модерации тематики поисковой системой и ее нестандартности.

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Результаты продвижения

Сейчас сайт находится на этапе внедрения технических аудитов, расширения структуры (подключена команда дизайнеров) и реализации остальных рекомендаций.

Главная страница сайта до внедрения рекомендаций и оптимизации меню:

После внедрения первых рекомендаций (сделано в процессе подготовки этого кейса):

добавили меню в хедер сайта;

создали страницу доктора Корде https://www.alveda.life/dr-neelesh-korde;

создали страницу с основными доступными пакетами консультаций https://www.alveda.life/ayurvedic-packages;

обновили страницу о компании https://www.alveda.life/about-us;

создали страницу об Аюрведе https://www.alveda.life/about-ayurveda.

И уже за стартовые 2,5 месяца сотрудничества удалось добиться первых результатов:

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