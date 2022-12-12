Увеличение органического трафика за два месяца в нестандартной медицинской тематике — кейс Alveda
Период продвижения: февраль — май 2022.
Регион продвижения: США.
Услуга: SEO.
Команда проекта: Николай Новиков, SEO Team Lead; Алена Набокова, Middle SEO Specialist; Александра Дубакова, Project Manager; Junior SEO Specialists Анастасия Мыца, Мария Королёва и Роман Асташко.
Кто клиент
Alveda — платформа, предоставляющая услуги онлайн-консультаций с докторами Аюрведы. Это древняя система индийской медицины (так называемая система альтернативной медицины), считается дополнительной ведой «Атхарваведы» и основана на индуистской философской системе санкхья.
Alveda — молодой проект, позволяющий англоговорящим пациентам США иметь прямую связь с лучшими специалистами Аюрведы со всего мира на одной платформе всего в несколько кликов. Клиенты могут получить онлайн-консультацию в любое удобное время по большому числу заболеваний. Alveda предлагает несколько тарифных планов как индивидуальных, так и для всей семьи. А также систему удобных пекеджей, ориентированных на определенные заболевания, для долгосрочной терапии под постоянным наблюдением врача.
Цели продвижения
Нашей целью было увеличить поисковый трафик и, следовательно, подписки пациентов и регистрации докторов.
До сотрудничества с нами клиент пробовал платную рекламу, но получал неоднократный бан Google ввиду специфической тематики.
Сложность продвижения заключалась в том, что это ниша медицины, тем более нетрадиционной, и требует особого подхода с учетом YMYL-тематики и E-A-T-факторов. Речь о повышенных требованиях Google к сайтам, тематика которых может влиять на здоровье или «кошелек» пользователя.
Читайте подробнее об особенностях
Кроме того, Alveda — новичок на рынке нетрадиционных медицинских онлайн-услуг. Есть несколько конкурентов, включая как крупные платформы, так и конкурентов, у которых есть еще и офлайн-представительства.
Цели:
- увеличение органического трафика;
- увеличение охвата посетителей через рост видимости страниц сайта.
Действия команды
На старте мы проанализировали нишу и основных конкурентов, а также изучили тематику проекта:
- что такое Аюрведа и ее основные принципы;
- почему люди выбирают Аюрведу, кто ЦА;
- ведущие онлайн-клиники, их отличие от офлайновых;
- методы лечения, практики и основные направления Аюрведы;
- процесс предоставления услуги. Мы прошли тестовые консультации у докторов Аюрведы на платформе Alveda по принципу «тайного покупателя», то есть врачи считали, что консультируют реального пациента.
Работу строили, сконцентрировавшись на трех основных факторах:
- Специфика тематики (нетрадиционная медицина).
- SEO-оптимизации сайта.
- Оптимизация сайта с учетом YMYL-ниши продвижения и соответствующих требований для сайтов медицинской тематики.
В результате мы подготовили:
- Основные пункты технической оптимизации сайта. XML-карта сайта, оптимизация тегов Canonical, открытие сайта для индексации и другие элементы, которыми должен обладать качественный сайт, чтобы хорошо ранжироваться у поисковых систем.
- Новую расширенную структуру сайта. Она учитывает ключевые поисковые запросы пользователей в тематике:
- транзакционные — созданы новые посадочные страницы заболеваний;
- информационные — добавление трафикогенерирующие страниц, например, блог и вебинары.
Кроме того, мы учли требования поисковой системы Google к медицинским сайтам и основные пожелания клиента по добавлению необходимых инструментов на сайт.
- Техническое задание для создания страниц, важных для YMYL-тематики и E-A-T-факторов.
- Рекомендации по оптимизации страницы доктора Корде — доктора Аюрведы и маркетингового лица проекта.
- Аудит юзабилити сайта.
- Рекомендации по созданию блога и подготовке тематических вебинаров.
- Техническое задание для оптимизации кода и скорости сайта, включая алгоритмы Core Web Vitals.
- Общие технические рекомендации по написанию статей для блога и оптимизации основных страниц.
- Контент-план на 10 статей в блог:
- определение тем для статей;
- сбор семантического ядра;
- разработка мета-тегов;
- разработка тезисного плана;
- подбор релевантных тегов;
- внедрение внутренних ссылок в тексты статей.
- Технические требования по оптимизации контента на основных страницах сайта:
- оптимизация тегов заголовков и метатегов описания для страниц;
- подготовка задания для написания текстов.
- Линкбилдинг осуществляли с помощью нескольких различных стратегий:
- размещение ссылок на форумах и в комментариях — крауд-маркетинг;
- аутрич-ссылки в обзорах, размещаемые на тематических площадках.
Таким образом, особое внимание мы уделили YMYL-направлению с учетом сильной модерации тематики поисковой системой и ее нестандартности.
Результаты продвижения
Сейчас сайт находится на этапе внедрения технических аудитов, расширения структуры (подключена команда дизайнеров) и реализации остальных рекомендаций.
Главная страница сайта до внедрения рекомендаций и оптимизации меню:
После внедрения первых рекомендаций (сделано в процессе подготовки этого кейса):
- добавили меню в хедер сайта;
- создали страницу доктора Корде https://www.alveda.life/dr-neelesh-korde;
- создали страницу с основными доступными пакетами консультаций https://www.alveda.life/ayurvedic-packages;
- обновили страницу о компании https://www.alveda.life/about-us;
- создали страницу об Аюрведе https://www.alveda.life/about-ayurveda.
И уже за стартовые 2,5 месяца сотрудничества удалось добиться первых результатов:
Почитайте еще несколько примеров работы в нестандратной тематике:
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