Збільшення органічного трафіку за два місяці співпраці у нестандартній медичній тематиці — кейс Alveda

Збільшення органічного трафіку за два місяці співпраці у нестандартній медичній тематиці — кейс Alveda

Проєкт: Alveda. Період просування: лютий — травень 2022. Регіон просування: США. Послуга: SEO. Команда проєкту: Микола Новіков, SEO Team Lead; Олена Набокова, Middle SEO Specialist; Олександра Дубакова, Project Manager; Junior SEO Specialists Анастасія Мица, Марія Корольова и Роман Асташко.

Хто клієнт

Alveda — платформа, що надає послуги онлайн-консультацій із докторами Аюрведи. Це давня система індійської медицини (так звана система альтернативної медицини), вважається додатковою ведою «Атхарваведи» та заснована на індуїстській філософській системі санкхья.

Alveda — молодий проєкт, що дозволяє англомовним пацієнтам США мати прямий зв’язок із найкращими фахівцями Аюрведи з усього світу на одній платформі лише в кілька кліків. Клієнти можуть отримати онлайн-консультацію у будь-який зручний час щодо великої кількості захворювань. Alveda пропонує кілька тарифних планів як індивідуальних, так і для сім’ї. А також систему зручних пекеджів, орієнтованих на певні захворювання для довгострокової терапії під постійним наглядом лікаря.

Цілі просування

Нашою метою було збільшити пошуковий трафік і, відповідно, підписки пацієнтів та реєстрацію лікарів.

До співпраці з нами клієнт пробував платну рекламу, але отримував неодноразовий бан Google через специфічну тематику.

Складність просування полягала в тому, що це ніша медицини, тим паче нетрадиційної, і потребує особливого підходу з урахуванням YMYL-тематики та E-A-T-факторів. Йдеться про підвищені вимоги Google до сайтів, тематика яких може впливати на здоров’я або гаманець користувача.

Читайте докладніше про особливості SEO-просування сайтів медичної тематики.

Крім того, Alveda — новачок на ринку нетрадиційних медичних онлайн-послуг. Є кілька конкурентів, включаючи як великі платформи, так і конкурентів, які мають ще й офлайн-представництва.

Цілі:

збільшення органічного трафіку;

збільшення охоплення відвідувачів через зростання видимості сторінок сайту.

Дії команди

На старті ми проаналізували нішу та основних конкурентів, а також вивчили тематику проєкту:

що таке Аюрведа та її основні принципи;

чому люди обирають Аюрведу, хто ЦА;

провідні онлайн-клініки, їхня відмінність від офлайнових;

методи лікування, практики та основні напрями Аюрведи;

процес надання послуги. Ми пройшли тестові консультації в докторів Аюрведи на платформі Alveda за принципом «таємного покупця», тобто лікарі вважали, що консультують реального пацієнта.

Роботу будували, сконцентрувавшись на трьох основних факторах:

Специфіка тематики (нетрадиційна медицина). SEO-оптимізації сайту. Оптимізація сайту з урахуванням YMYL-ніші просування та відповідних вимог для сайтів медичної тематики.

В результаті ми підготували:

Основні пункти технічної оптимізації сайту. XML-карта сайту, оптимізація тегів Canonical, відкриття сайту для індексації та інші елементи, якими має містити якісний сайт, щоб добре ранжуватися у пошукових систем. Нова розширена структура сайту. Вона враховує ключові пошукові запити користувачів у тематиці:

трансакційні — створені нові посадкові сторінки захворювань;

інформаційні — додали сторінки, що генерують трафік, наприклад, блог і вебінари.

Крім того, ми врахували вимоги пошукової системи Google до медичних сайтів та основні побажання клієнта щодо додавання необхідних інструментів на сайт.

Технічне завдання для створення сторінок, важливих для YMYL-тематики та E-A-T-факторів. Рекомендації щодо оптимізації сторінки доктора Корде — доктора Аюрведи та маркетингового обличчя проєкту. Аудит юзабіліті сайту. Рекомендації щодо створення блогу та підготовки тематичних вебінарів. Технічне завдання для оптимізації коду та швидкості сайту, включаючи алгоритми Core Web Vitals. Загальні технічні рекомендації щодо написання статей для блогу та оптимізації основних сторінок. Контент-план на 10 статей у блог:

визначення тем для статей;

збирання семантичного ядра;

розробка метатегів;

розробка тезового плану;

підбір релевантних тегів;

впровадження внутрішніх посилань у тексти статей.

Технічні вимоги щодо оптимізації контенту на основних сторінках сайту:

оптимізація тегів заголовків та метатегів опису для сторінок;

підготовка завдання для написання тексту.

Лінкбілдинг здійснювали за допомогою кількох різних стратегій:

розміщення посилань на форумах та у коментарях — крауд-маркетинг;

аутрич-посилання в оглядах на тематичних майданчиках.

Таким чином, особливу увагу ми приділили YMYL-напряму з урахуванням сильної модерації тематики пошуковою системою та її нестандартності.

Результати просування

Зараз сайт знаходиться на етапі впровадження технічних аудитів, розширення структури (підключена команда дизайнерів) та реалізації інших рекомендацій.

Головна сторінка сайту до впровадження рекомендацій та оптимізації меню:

Після впровадження перших рекомендацій (зроблено у процесі підготовки цього кейсу):

додали меню в хедер сайта;

створили сторінку доктора Корде https://www.alveda.life/dr-neelesh-korde;

створили сторінку з основними доступними пакетами консультацій https://www.alveda.life/ayurvedic-packages;

оновили сторінку про компанию https://www.alveda.life/about-us;

створили сторінку про Аюрведу https://www.alveda.life/about-ayurveda.

Вже за стартові 2,5 місяці співпраці вдалося досягти перших результатів:

Почитайте ще кілька прикладів роботи з нестандартною тематикою: