Женщины на руководящих должностях зарабатывают меньше, чем мужчины — и другие инсайды рынка интернет-маркетинга

Только начинаете путь в IT и хотите спланировать карьерный рост? Или составляете оффер для специалиста в свою команду? А может, вам просто интересно, сколько зарабатывают интернет-маркетологи?

Команда Serpstat провела четвертое масштабное исследование зарплат в сфере интернет-маркетинга и опубликовала данные за 2020 год по Украине, России, Беларуси, Казахстану.

Данные для рейтинга собирались два месяца. В итоге анкеты заполнили 3 447 специалистов.

В создании публикации также приняли участие эксперты компаний Work.ua, Netpeak Agency, Jobni.ru и Mobalytics, которые прокомментировали полученные данные и поделились своим мнением о ситуации на рынке.

О результатах

Превалирующее количество участников рейтинга из Украины и России.

Большинство респондентов — мужчины, как и в прошлом периоде. А медиана по возрасту составляет 28 лет.

Наиболее популярными должностями среди респондентов стали SEO и Digital Marketer.

Что касается зарплат, ребята вывели интересную статистику по странам и позициям. На основе общего разделения: Junior, Middle, Senior, Team leads and Heads.

Видим, что для SEO-специалистов на позициях Junior, Senior и Team leads and Heads наиболее высокая медиана по зарплате в России. В то время, как средняя зарплата для Middle выше в Казахстане.

Похожая ситуация и по специальности PPC. Медиана зарплат для Middle, Senior, Team leads and Heads в России на порядок выше, чем в других странах.

А вот ситуация со специальностью Digital Marketer отличается и сложно выделить какую-то общую тенденцию. Вероятно, это связано с тем, что диджитал-маркетолог — это некий собирательный образ на рынке, обязанности специалистов на этой должности могут разительно отличаться.

Исследование показало, что зарплата специалистов зависит от многих факторов, в том числе и от типа компании.

Медиана по зарплате всех специалистов из агентств ниже зарплат на фрилансе или в in-house командах.

И еще один инсайд, который всегда вызывает много вопросов — разница в зарплате мужчин и женщин на аналогичных должностях. И здесь данные, к сожалению, такие же как в прошлых периодах, — мужчины зарабатывают больше.

Читайте полную версию статьи в блоге Serpstat. Чтобы посмотреть уровень зарплат маркетологов в разрезе специализации, региона и опыта работы — воспользуйтесь виджетом.