11 вдалих ситуативок українських брендів у 2024 році
Ситуативний маркетинг використовує актуальні події або тренди для привернення уваги до бренду чи продукту. Офіційні соцмережі можуть підхопити тренд із танцем під популярну музику й тим самим збільшити кількість підписників, а можуть зреагувати на важливі події в країні чи світі, покращуючи репутацію бренду.
Мені стало цікаво, наскільки поширений цей підхід серед українських брендів і наскільки успішним він є. У цій статті я наведу перелік ситуативок, проаналізую їхню успішність та тематику.
Які дописи попали у вибірку
Для цього матеріалу я відібрала приклади ситуативного маркетингу, що відповідали кільком критеріям:
- публікації створені у 2024 році;
- автори публікацій — бренди, що проводять діяльність в Україні;
- дописи оприлюднені в соцмережах TikTok, Instagram або X (Twitter);
Також проаналізувала Facebook та Youtube, однак в них не знайшлося прикладів, що підпадали б під інші критерії.
- контент є реакцією на актуальні події чи тренди в Україні;
- охоплення чи залучення публікації принаймні вдвічі більші за середні на акаунті.
Вибірка вийшла неймовірно різноманітною. З моїх спостережень, на платформах TikTok та X дописи вірусилися значно сильніше, ніж в Instagram, могли отримувати у десять разів більші охоплення, ніж інший контент на профілі. «Залітали» дописи, як розважального характеру, так і цілком серйозного. Для зручнішого ознайомлення, я розподілила їх за такими темами:
- Реакції на суспільно важливі події.
- Інтерактивні акції та залучення аудиторії.
- Участь у вірусних трендах соцмереж.
Оскільки всі три соцмережі, які я проаналізувала, мають різний формат, при підрахунку успішності, я звертала увагу саме на ті показники, що важливі для платформи. Для TikTok — це перегляди, для X — перегляди і взаємодії, для Instagram доступними для аналізу є лише взаємодії.
А тепер, нумо розглядати, як бренди реагували на події в Україні протягом року.
Реакції на суспільно важливі події
Говорити про ситуативний маркетинг у соцмережах і не згадати реакцію на блекаути було б дивно. Відключення світла стали джерелом неймовірної кількості різноманітного контенту ще у 2022.
Стрічка ДТЕК у TikTok загалом присвячена стану енергосистеми у країні, але деякі з постів — ситуативні реакції на певні зміни. До прикладу, ролик зі здивованим довгоп’ятом є реакцією на вдалу зиму. Він отримав понад 600 тисяч переглядів, водночас середня кількість переглядів на акаунті коливається від 10 до 100 тисяч.
@dtek.ua ⚡️⚡️⚡️Вже понад рік українці живуть без графіків відключень світла Ворог продовжує постійно бити по об’єктам енергетичної інфраструктури. Протягом поточного опалювального сезону ТЕС ДТЕК були атаковані понад 40 разів. Проте світло залишається в домівках українців. Все завдяки злагодженій щоденній роботі ППО та енергетиків. Вистоїмо! Переможемо 🇺🇦 #2024 #ДТЕК #зима #світло ♬ original sound - DTEK
Приклад є поєднанням використання вірусного тренду і реакції на подію.
Не лише гумористичний контент приносить залучення. У травні, після знищення росіянами найбільшої друкарні в Україні бренди використовували в тому числі дописи в соцмережах, аби підтримати постраждалий бізнес. Слова підтримки, заклики замовити книги та власні приклади різноманітної допомоги заповнили в ті дні корпоративні акаунти.
У дописі в Instagram Нова пошта закликала замовляти книги з безкоштовною доставкою через свій сервіс:
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Допис отримав у чотири рази більше уваги за звичайні повідомлення на акаунті, і вкотре укріпив репутацію Нової пошти як бренду, що турбується про український бізнес.
У липні ж український бізнес об’єднався для підтримки Охматдиту після жахливого обстрілу 8 липня. Багато відомих брендів задонатили на відбудову лікарні, в тому числі й Netpeak Group. Про дії комунікували в соцмережах.
Окремі заклади переказали на допомогу лікарні свій прибуток.
Увесь прибуток від продажу Чізбургера за 9 липня, МакДональдз Україна спрямує благодійній організації «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» на підтримку та цільові потреби дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.— McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) July 8, 2024
Взаємодія з дописом у X (Twitter) у кілька разів перевищила звичну для акаунта. Не всі користувачі позитивно сприйняли саме такий спосіб збору коштів, однак попри це, цільова сума була перевищена в чотири рази.
Ми ставили за мету зібрати щонайменше 1 000 000 гривень, але з вашою шаленою підтримкою, за 9 липня нам разом вдалося зібрати 4 603 321 гривень прибутку від продажів Чізбургера.— McDonald's Ukraine (@McDonaldsUA) July 10, 2024
Вся зібрана сума спрямовується благодійній організації «Фундація Дім Рональда МакДональда в…
Користувачі соцмереж загалом не рідко виражають негативне ставлення до тих чи інших ситуативних рішень бренду. До прикладу, у червні, який є місяцем гордості, бренди, що підтримали ЛГБТ+ людей, отримали не лише охоплення в соцмережах і ЗМІ, але й критику від окремих користувачів.
Аватарки в соцмережах у 2024 змінили Comfy, Укрпошта, ЦУМ Київ і багато інших компаній. Їхні дописи стабільно отримували як багато вподобайок, так і чимало коментарів. Загалом взаємодії перевищували звичайні для цих акаунтів Instagram в 3–10 разів.
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Інтерактивні акції та залучення аудиторії
Ситуативним маркетингом може бути і спланована завчасно кампанія, що була запущена під певну дату. Так бренд ювелірних прикрас Sova дарував свої обручки першим онлайн-зарученим військовим у Дії.
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Пост з оголошенням про колаборацію отримав взаємодії, що в п’ять разів перевищили середні на акаунті.
Також вдалий розіграш провела в кінці року Rozetka. Зреагувавши на вихід STALKER 2, бренд розіграв три ключі до гри.
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Участь узяли понад 7000 людей, а це у два з половиною рази більше за звичну кількість учасників розіграшів на сторінці.
Однак не лише розіграшами бренди залучають аудиторію до продукту чи послуги. У вересні відбувся вкрай милий приклад ситуативного маркетингу від OLX у Twitter. Користувачі цієї платформи помітили оголошення, в якому пропонувалося намалювати домашнього улюбленця за символічну плату.
Акаунт OLX доєднався до тренду із замовленнями малюнків і отримав чимало активності, підтримавши 11-річну Христину, юну художницю з Харкова. Охоплення і взаємодії перевищили середні на акаунті більш як в 10 разів.
Ми також замовили малюнок в 11-річної Анастасії 😍— OLX Україна (@olx_ua) September 5, 2024
Оцінюємо від 1 до 10 ⬇️🤌🏻 pic.twitter.com/umIMZvlTuT
Участь у вірусних трендах соцмереж
Але іноді для вдалого ситуативного посту достатньо просто бути в курсі вірусних трендів. Запостивши відео з танцюючими хлопцями з влучним підписом, Укрзалізниця в TikTok отримала понад 600 тисяч переглядів і 50 тисяч вподобайок. В середньому показники акаунта в десять разів нижчі.
@ukrainian_railways найсолодший сон в поїзді🥹 #ukrainianrailways #укрзалізниця #подорожі ♬ Tu es foutu - In-Grid
Завжди багатим на вірусні ситуативні пости був Twitter. Іноді у ньому поширюється саме неслідування тренду. На початку осені Уклон зібрав понад 250 тисяч переглядів на дописі, де відмовився слідувати тренду з переписуванням назв брендів азірівкою.
МИ НЕ БУДЕМО РОБИТИ ЦЕЙ ТРЕНД pic.twitter.com/ooTwXdapX0— Uklon (@uklon) August 31, 2024
Тренд, до речі, почався в ТікТоці, й акаунт Ощадбанку отримав завдяки йому мільйонні перегляди.
А наприкінці року monobank отримав мільйонні охоплення на свій ролик в ТікТоці з реакцією на проходження STALKER 2 стрімером.
@monobank.ua @misha.lebiga ♬ Мартинюк - q.x.x.x.x.x.q
Що робить ситуативний маркетинг вдалим: висновки
- Ситуативний маркетинг — це більше, ніж охоплення. Він допомагає брендам не лише привертати увагу до своєї продукції чи послуг, але і до важливих подій чи ініціатив.
- TikTok — лідер серед платформ для ситуативного маркетингу. Саме в цій мережі охоплення могли перевищувати середні на акаунті в 10 і більше разів. Його вірусність та інтеграція в тренди забезпечують найвищий рівень охоплення і взаємодії, що підтверджують кейси ДТЕК, Укрзалізниці та monobank.
- Гумор і тренди — головні драйвери популярності. Контент із мемами та танцювальними трендами забезпечує найвищу залученість, тоді як соціальні ініціативи більше сприяють зміцненню репутації брендів.
- Підтримка соціально важливих подій формує довіру. Інтеграція брендів у соціальні ініціативи, як у випадку з McDonald’s і Охматдитом, підвищує позитивний імідж та зміцнює зв’язок із аудиторією.
- Емоційний тон і своєчасність — ключ до успіху. Найрезонансніші кампанії вдавалися завдяки вдало підібраному настрою публікацій і оперативній реакції на події.
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