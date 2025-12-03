AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?

11 грудня о 18:00 відбудеться відкритий meetup від Netpeak та Serpstat про майбутнє пошуку та AI-трансформацію маркетингу.

Чому варто приєднатися до зустрічі?

Органічний трафік падає. Перевірені роками контент-стратегії перестають працювати. AI Overview у Google забирає кліки ще до переходу на сайт, а Google AI Mode може стати стандартом пошуку вже у 2026 році.

Якщо ваш бізнес досі не адаптувався — ви ризикуєте програти конкурентам, які це вже зробили.

В прямому ефірі розберемо п'ять ключових блоків:

AI Search 2026 — які тренди формують нову реальність пошуку та куди рухається індустрія. Трансформація маркетингу — зміни в AI-пошуку, що впливають на загальний маркетинговий підхід. Галузевий аналіз — які індустрії втрачають трафік через AI-пошук, а які зберігають та посилюють свою видимість. План дій для бізнесу — конкретні кроки, щоб залишатися помітним в AI-пошуку у 2026 році. Вимірювання AI-видимості — презентація можливостей інструменту LLM Brand Monitor.

Спікери:

Олена Воскобойник — Head of Product SEO department у Netpeak.

Микола Новіков — Head of SEO department у Netpeak.

Олег Саламаха — Founder Serpstat.

Кому точно варто бути присутніми:

власникам бізнесу, CEO, маркетологам та всім, хто причетний до розвитку бізнесу і не хоче втратити позиції у 2026 році.

Дані вже тут. Час діяти.