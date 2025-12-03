SEO
1764775800

AI пошук 2026: що чекає на бізнес і як адаптувати маркетингові стратегії?
57
0
3
Крістіна Анютенко

11 грудня о 18:00 відбудеться відкритий meetup від Netpeak та Serpstat про майбутнє пошуку та AI-трансформацію маркетингу.

Чому варто приєднатися до зустрічі?

Органічний трафік падає. Перевірені роками контент-стратегії перестають працювати. AI Overview у Google забирає кліки ще до переходу на сайт, а Google AI Mode може стати стандартом пошуку вже у 2026 році.

Якщо ваш бізнес досі не адаптувався — ви ризикуєте програти конкурентам, які це вже зробили.

В прямому ефірі розберемо п'ять ключових блоків:

  1. AI Search 2026 — які тренди формують нову реальність пошуку та куди рухається індустрія.

  2. Трансформація маркетингу — зміни в AI-пошуку, що впливають на загальний маркетинговий підхід.

  3. Галузевий аналіз — які індустрії втрачають трафік через AI-пошук, а які зберігають та посилюють свою видимість.

  4. План дій для бізнесу — конкретні кроки, щоб залишатися помітним в AI-пошуку у 2026 році.

  5. Вимірювання AI-видимості — презентація можливостей інструменту LLM Brand Monitor.

Спікери:

  • Олена Воскобойник — Head of Product SEO department у Netpeak.
  • Микола Новіков — Head of SEO department у Netpeak.
  • Олег Саламаха — Founder Serpstat.

Кому точно варто бути присутніми:

власникам бізнесу, CEO, маркетологам та всім, хто причетний до розвитку бізнесу і не хоче втратити позиції у 2026 році.

Дані вже тут. Час діяти.

Зареєструватися на meetup

Крістіна Анютенко

З 2021 року працює PR Specialist в Netpeak Ukraine.

Інші пости цього автора
0
0
0

Більше за темою

Зростання SEO-трафіку агентства нерухомості у 2,5 раза за рік — як рости після редизайну

А ще після переводу сайту на технологію JavaScript, зміни URL і видалення цілого блоку сторінок

Свіжі

Як провести SEO-аналіз сайту: покрокові методи і корисні інструменти

Детальний посібник з аналізу сайту: технічний стан, контент, швидкість, структура, зовнішні фактори і поведінкові показники для комплексного SEO-аналізу

Як налаштувати ремаркетинг для реклами в Instagram та Facebook

Розбираэмо, як сегментувати аудиторії і використовувати їх для реклами в Instagram та Meta

Маркетингові нагороди і премії в Україні: короткий гайд

Розповідаємо, які ще є нагороди окрім Effie Awards Ukraine, про що вони та чим відрізняються