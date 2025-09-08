FRACTAL відкриває GoAd: «єдине вікно» до міжнародних рекламних платформ

Українська IT-група FRACTAL (ex Netpeak Group) анонсувала створення нового юніту GoAd — спеціалізованого сейлз-хауса, який надає агентствам і бізнесам доступи до популярних міжнародних рекламних інструментів та сервісів.

За даними дослідження IAB Ukraine, витрати на цифрову рекламу в Україні зросли на 24% у 2024 році. Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозує, що у 2025 році зростання може досягти 28%. Водночас агентства стикаються з викликами: складність отримання доступів до міжнародних рекламних платформ, валютні обмеження, різні комісійні структури та відсутність експертної підтримки від рекламної системи.

GoAd надає доступи до Meta Ads, Telegram Ads, TikTok, Apple Ads (ASA), LinkedIn та інші рекламні та аналітичні сервіси через єдиний сейлз-хаус з комплексною підтримкою. СЕО GoAd став Костянтин Косоноцький, який 12 років працює у digital-індустрії та пройшов шлях від акаунт-менеджера сейлз-хауза до представника соціальної мережі, знає специфіку роботи агентств.

Сейлз-хаус — це не просто продаж доступів. Це експертиза, сервіс та довіра.

GoAd фокусується на digital-агентства та інхаус marketing-команди великих компаній, які потребують доступу до множинних рекламних платформ. «Наша місія — стати найкомфортнішим партнером для агентств, які хочуть працювати з міжнародними рекламними платформами», — підкреслює Косоноцький.

GoAd вирішує критичну проблему cash-flow агентств – консолідований біллінг: замість 6–8 інвойсів від різних платформ — один рахунок у гривнях.

«Середнє агентство економить 15-20 годин на тиждень лише на адмініструванні платежів», — підрахував Косоноцький. «Плюс отримує доступ до експертизи менеджерів глобальних платформ — Google, Meta, TikTok — яка стає доступною завдяки нашим обсягам закупівель».

У найближчих планах GoAd — розширення клієнтської бази в Україні та вивчення можливостей виходу на суміжні ринки Центрально-Східної Європи.