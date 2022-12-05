Кейс BNESIM: як виростити покази та установки за дві ітерації метаданих

Кейс BNESIM: як виростити покази та установки за дві ітерації метаданих

Послуга: App Store Optimization. Ніша: мобільний застосунок. Команда: Ольга Грек, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, Head of ASO.

Хто клієнт

BNESIM — один із піонерів та лідерів технології eSIM. Ця технологія дозволяє підключити віртуальну SIM-карту і користуватися всіма перевагами dual-sim: обирати зручні тарифи в будь-якій країні світу, а також мати різні телефонні номери в одному смартфоні. Цей додаток об’єднує мандрівників, бізнесменів, віддалених працівників, а також зв’язує пристрої. Ви можете здійснювати та приймати дзвінки, брати участь у конференц-зв’язку та отримувати мобільні дані у 200+ країнах світу без плати за роумінг.

Цілі просування

Мета клієнта полягала у збільшенні видимості та кількості встановлень додатку у цільових країнах.

Дії команди

На момент звернення до RadASO додаток клієнта мав лише одну заповнену локаль і менше 10 установок на добу. Перед нами стояло завдання підвищити видимість додатку в AppStore і збільшити органічний трафік (із пошуку стора). Для цього ми зібрали конкурентів, провели детальний аналіз ніші і визначили пріоритетні країни за кількістю встановлень:

В якості пріоритету ми обрали локалізації , тобто мовні версії, які індексуються в цих країнах.

Для оптимізації метаданих зібрали семантичні ядра для цільових країн. До заголовків додали найбільш релевантні пошукові запити, щоб максимально ранжуватися за ними в пошуку та мати видиму конверсійну частину метаданих, яка максимально відображатиме функціонал додатку.

Реліз метаданих відбувався у два етапи:

Перша ітерація включала 9 локалізацій: китайська (спрощена), англійська (США), німецька, російська, іспанська (Мексика), хінді, українська, арабська та іврит.

Друга ітерація — 7 локалізацій: англійська (Австралія), голландська, італійська, португальська (Бразилія), японська, іспанська (Іспанія), каталонська.

Результати просування

Ми досягли значного зростання органічних показників та покращили ранжування за ключовими словами.

Після першого релізу органічний трафік додатку зріс на 134%. Після другого — кількість показів зросла на 107% у країнах, над якими ми працювали. У цих країнах також зросла кількість встановлень.

Розглянемо результати більш детально.

Динаміка позицій

Після двох релізів ми бачимо позитивну динаміку в індексації пошукових запитів. Додаток став вище ранжуватися за пошуковими запитами в країнах, які були оптимізовані. Наприклад, у США:

Тепер подивимося, як підвищення позицій ключових слів вплинуло на збільшення показів і завантажень додатку.

Динаміка органічного трафіку

Поглянемо, як зросли покази та установки у країнах з оновленою локалізацією:

Покази (Search)

Установки (Search)

За рахунок оновлених локалізацій органічні показники зросли і в інших країнах, де ці локалізації індексуються:

Покази (Search)

Як бачимо, завдяки більш частим оновленням додаток краще індексується Apple. Саме тому ми рекомендуємо оновлювати метадані не рідше двох разів на місяць.

Локалізація тексту: Катерина Кальнова, RadASO.