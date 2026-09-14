Кейс VIRTUS: Як перетворити складну медичну екосистему на зрозумілу стратегію зростання

Сильна клініка і клініка, яку знають — це не одне й те саме. Між ними стоїть комунікація.

Бренд VIRTUS має 35 років досвіду, досвідчених лікарів, унікальні технології, власну біотехнологічну базу, клітинні розробки, кріобанк, освітній напрям, гуманітарну місію та тисячі вдячних пацієнтів. Проте для аудиторії цей масштаб не завжди складався в цілісний образ: бренд могли сприймати як клініку пластичної хірургії, медичний центр або окремо асоціювати з клітинними технологіями. Ці асоціації були правдивими, але разом вони створювали проблему: людина не розуміла, що є головним.

Щоб об’єднати всі сильні сторони VIRTUS в одну зрозумілу систему, ми дослідили ринок і поведінку пацієнтів, проаналізували комунікацію та на цій основі розробили комунікаційно-операційну стратегію.

Хто наш партнер

VIRTUS — інститут передової медицини.

Ціль

Провести дослідження ринку та аудиторії, визначити стратегічну роль VIRTUS і перетворити отримані інсайти на комунікаційно-операційну стратегію.

Для досягнення мети стратегічний відділ Netpeak мав відповісти на ключові питання:

як люди сьогодні обирають приватну медицину;

що створює довіру до клініки;

де виникають страх, недовіра й бар’єри;

як аудиторія сприймає інновації, клітинні технології, естетичну медицину та довголіття;

яку роль VIRTUS може зайняти на ринку;

як пояснити складну структуру бренду різним аудиторіям;

як розширити сприйняття VIRTUS за межі пластики та естетики;

як зробити клітинні технології зрозумілими, але не створити overpromise про їхнє лікування;

як перетворити комунікацію на вимірюваний бізнес-результат.

Стратегічний виклик

VIRTUS мав сильний продукт: зіркові лікарі, пацієнтський досвід, власна лабораторія SmartCell, косметична лінійка Cellness, кріобанк, міжнародна присутність, патенти, освіта, гуманітарна місія та технології.

Але для потенційного пацієнта ці активи не завжди складалися в одну зрозумілу відповідь: «Чому мені саме сюди?»

У сприйнятті аудиторії VIRTUS міг виглядати як «клініка про все» або як «клініка пластики», хоча його реальний потенціал значно ширший.

Тому головний виклик звучав так: навчити аудиторію правильно читати масштаб VIRTUS — як медичну систему з різними рівнями рішень, а не набір певних напрямів.

Наш підхід

Спочатку ми прагнули зрозуміти справжні думки людей про медицину й що стоїть за їхнім вибором клініки.

Тому робота будувалася в три великі етапи.

Ми вивчили глобальні health-care тренди, конкурентне поле, провели глибинні інтерв’ю з лікарями VIRTUS, пацієнтами та не пацієнтами, сформували JTBD-інсайти та провели кількісне дослідження для валідації гіпотез.

Проаналізували, як бренд виглядає в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, на сайті, у PR, Google, AI-відповідях, SmartCell і Cellness. Це дало змогу побачити розрив між реальною силою бренду та тим, як вона проявлена назовні.

На основі дослідження та аудиту ми сформували позиціонування, ролі бренду, систему каналів, протокол комунікації клітинних технологій, tone of voice, кампанії та тактичну карту запусків

Етап 1. Дослідження ринку та аудиторії

Ми досліджували не лише ставлення до VIRTUS, а ширшу зміну поведінки пацієнтів. Медичний ринок сьогодні перебуває у двох станах одночасно:

З одного боку, сфера охорони здоров’я стає технологічнішою: персоналізоване лікування, клітинні технології, довголіття, регенеративні підходи, естетична медицина нового покоління. З іншого — люди втомилися від складної та непрозорої системи охорони здоров’я.

Пацієнт більше не сприймає медицину як стабільний авторитет, якому можна сліпо довіряти. Він змушений самостійно орієнтуватися між лікарями, рекомендаціями, діагнозами, аналізами й альтернативними думками.

Це стало першим стратегічним зсувом: медицина перестає бути лише про лікування і стає про навігацію, довіру, відповідальність та супровід.

Ключова зміна ринку: люди шукають не послугу, а систему

Дослідження показало, що відвідувачі все частіше очікують від клініки не окремої консультації чи процедури, а зрозумілої логіки ведення:

62% пацієнтів проходять через 2–3 спеціалістів, перш ніж отримати відповідь на свою проблему;

лише 9% одержують повне рішення від одного лікаря;

92% людей вважають важливим, щоб спеціаліст або клініка вели їх системно — з історією спостережень, базою аналізів та узгодженими рекомендаціями;

68% готові або потенційно готові обрати заклад, який комплексно веде їх протягом тривалого часу;

96% вважають важливим, щоб клініка несла довгострокову відповідальність за результат лікування.

Ці дані змінили логіку майбутньої стратегії. VIRTUS не мав комунікувати себе як перелік напрямів. Він мав показати, що здатен підібрати правильний рівень рішення під конкретний запит людини.

Головний бар’єр приватної медицини — недовіра до мотивів

Пацієнти бояться, що клінічні рішення можуть бути продиктовані фінансовою логікою клініки, а не реальними потребами лікування.

Серед головних бар’єрів приватної медицини:

відчуття, що без грошей не буде уваги;

страх нав’язування зайвих аналізів або процедур;

побоювання, що заклад орієнтований на прибуток, а не на пацієнта;

непрозорі ціни та додаткові платежі.

Це означало, що комунікація VIRTUS не може будуватися на лікарському пафосі, гучних обіцянках або агресивному продажі. Вона має пояснювати логіку рішень: що ми робимо, чому саме так, коли це доречно, які є межі, що буде далі.

Інновації самі по собі не продають

Дослідження показало: аудиторія відкрита до нових технологій, але раціональна.

77% готові приймати медичні новаторства одразу або після перевірки фактів. Але для 62% інновація має цінність лише тоді, коли її ефективність і безпека підтверджені доказами.

Питання 23: Як Ви ставитеся до нових медичних технологій?

Це означало, що VIRTUS не має продавати клітинні технології як «інновацію заради інновації». Новаторства треба вбудувати в клінічну логіку: вони мають пояснювати, яку проблему вирішують, у яких випадках доречні, де мають межі й чому їм можна довіряти.

Саме з цього народився принцип подальшої комунікації: не «лікуємо клітинами», а «працюємо з біологічним ресурсом людини там, де це має клінічний сенс».

Longevity має більший потенціал, ніж класичний anti-age

84% аудиторії вважають тему довголіття та якості життя важливою, а для половини вона є максимально значущою. Але водночас люди не довіряють риториці «омолодження». Вони готові говорити про ресурс організму, якість життя, активність, біологічний вік, контроль ризиків і системний медичний супровід. Тобто ринок готовий до ідеї longevity, але не готовий до порожнього anti-age маркетингу.

Питання 25: Наскільки для Вас важлива тема довголіття та якості життя? Оцініть за шкалою від 1 до 5, де 1 — зовсім неважлива, 5 — дуже важлива.

Для VIRTUS це означало стратегічну можливість: говорити про довголіття не як про косметичну обіцянку, а як про медичну систему управління здоров’ям, ресурсом тканин, відновленням і якістю життя.

Естетика як точка входу в довгострокові клінічні відносини

Естетична медицина виявилася не лише beauty-напрямом, а потенційним входом у ширшу систему VIRTUS. Пацієнти часто приходять із локальним запитом — зовнішність, шкіра, вікові зміни, пластика. Але якщо отримують довіру до лікаря, професійну аргументацію і зрозумілий процес, вони можуть залишатися в екосистемі клініки довше.

Дослідження показало: краса дедалі більше сприймається через здоров’я. Люди хочуть не «переробити себе», а отримати природний, безпечний і клінічно обґрунтований результат.

Питання 28: Як Ви ставитеся до ідеї «підтримки молодості» через медичні втручання?

Це стало важливою логікою для VIRTUS: естетика стає каналом входу в системну медицину, регенеративні підходи, клітинні технології та довгостроковий супровід.

Етап 2. Аудит VIRTUS

Дослідження показало, що бренд має рідкісну стартову позицію для масштабування: він не має значного негативного шлейфу. Але є інша проблема: багато людей просто не мають чіткого образу клініки.

72,7% аудиторії не знають VIRTUS.

Серед тих, хто знає бренд, лише 9% мають реальний досвід звернення.

Питання: Чи чули Ви раніше про VIRTUS?

Водночас досвід пацієнтів, які вже зверталися, переважно позитивний: вони говорять про лікарів, уважність, сервіс, тепло, компетентність і реальні зміни в житті.

Це означало, що проблема VIRTUS — у недостатній кількості правильних контактів із потенційною аудиторією. Бренд знаходять, але ще не завжди обирають.

Головний розрив: VIRTUS усвідомлюють занадто пізно

Частина пацієнтів звертається до VIRTUS після довгого пошуку рішення в інших місцях. Але не тому, що клініка є «останнім шансом» у негативному сенсі.

Причина інша: на початку пошуку люди просто не розуміють, що VIRTUS може бути релевантним для їхньої проблеми.

Бренд часто асоціюється з пластикою або естетикою, тому не потрапляє до першого списку медичних рішень для складних, функціональних або регенеративних запитів.

Я випадково натрапила на сторінку в інстаграмі Олександри Володимирівни. Коли я потрапила на її сторінку, мені дуже сподобалося, як вона розмовляє зі своїми пацієнтами і як веде свої рілси, — пацієнтка VIRTUS. Я шукала хорошого ЛОРа… і просто, чесно кажучи, навмання загуглила по локації і пішла в цю клініку, вона у мене від дому буквально за п’ять хвилин, — пацієнтка VIRTUS.

Звідси стратегічний висновок: VIRTUS має входити в поле вибору пацієнта раніше — не після кількох невдалих спроб, а на етапі, коли людина тільки шукає правильний рівень клінічного рішення.

Етап 3. Комунікаційно-операційна стратегія

На основі дослідження ми сформували головну логіку позиціонування:

VIRTUS — Інститут передової медицини.

Але «передова медицина» тут не означає просто «нові технології». Для VIRTUS — це здатність дати людині більше рівнів рішення, ніж звичайна клініка.

Є заклади, що працюють на рівні А: людина приходить із проблемою — отримує консультацію, лікування, процедуру або препарат. VIRTUS має працювати на рівні А+.

Пацієнт може отримати базове лікування, якщо цього достатньо. Може отримати складніше клінічне рішення, якщо ситуація цього потребує. Може підключити клітинні технології, регенеративні підходи, кріобанк, пластичну хірургію, продукти для підтримки результату й персональний супровід.

Так дослідницький інсайт про потребу в системності перетворився на бренд-логіку: VIRTUS — це не клініка про все. Це медична система з різними рівнями рішень.

Ключова перевага VIRTUS

Однією з основних сильних сторін бренду є власна біотехнологічна база SmartCell, яка підсилює лікування, загоєння, відновлення тканин і складні рішення там, де для цього є клінічний сенс.

Проте SmartCell не має звучати як окремий бренд, що конкурує з VIRTUS, або універсальна «клітинна відповідь» на будь-який запит.

SmartCell має працювати як доказ глибини VIRTUS: власна лабораторна й технологічна база, яка дає бренду більше можливостей у складних випадках, відновленні, якості тканин, кріобанку й довголітті.

Аудит каналів і операційний розрив

Після дослідження ми перевірили, чи поточні канали VIRTUS здатні донести нову стратегічну роль бренду. Аудит показав: сила бренду є, але канали не працюють як єдина система.

Соцмережі говорили про багато тем одночасно, але не формували швидкого зчитування VIRTUS як бренду.

Візуальна система й tone of voice були фрагментованими: бренд звучав то як клініка, то як конференція, то як wellness-напрям.

YouTube і PR мали сильний експертний потенціал, але потребували кращої упаковки, навігації та перекладу професійної сили в причину довіри для пацієнта.

Сайт мав базу, але звужував перше враження до пластики й естетики замість ролі навігатора медичної системи. Google / SEO / AI уже бачили VIRTUS у важливих полях, але образ бренду залишався нестабільним.

Це підтвердило головну задачу: VIRTUS потрібна не просто контент-стратегія, а операційна система комунікації.

Комунікаційна стратегія через ролі

Щоб VIRTUS не звучав як набір різних напрямів, ми створили систему ролей бренду. Вони допомагають адаптувати комунікацію під різні аудиторії та канали, але зберігати єдиний характер бренду:

Медичний шерпа — допомагає людині зорієнтуватися: з чим звертатися, до кого йти, який перший крок зробити. Медіатор — знімає страх, напругу, скепсис і хаос вибору. Провідник у довголіття — пояснює SmartCell, клітинні технології, кріобанк, відновлення, якість тканин і ресурс організму людською мовою. Експерт медичних рішень — доводить силу лікарів, складні випадки, командний підхід і клінічну експертизу. Новатор — показує технологічну, лабораторну, професійну й дослідницьку базу VIRTUS.

Для кожного каналу ми визначили баланс цих ролей, щоб сайт, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, PR, Google, івенти, партнерства та месенджери не дублювали одне одного, а працювали як єдина система.

Перетворення інсайтів на ролі каналів

Кожен канал отримав не просто тему, а конкретну задачу в шляху людини до VIRTUS.

Сайт — навігатор: від запиту до напряму, лікаря, доказів довіри й запису. Instagram — жива точка довіри: лікарі, пояснення, історії, зняття страху першого звернення. TikTok / Reels — простір «до консультації»: питання, страхи, міфи й короткі відповіді простою мовою. YouTube — довга памʼять експертизи: складні теми, Q&A, patient stories, клітини, кріобанк, відновлення. LinkedIn — професійна вітрина: SmartCell, патенти, Education, B2B, міжнародність. Медіа — зовнішній доказ рівня VIRTUS: професійна, суспільна й репутаційна легітимація. Google / SEO / AI — шлях від медичного пошуку до VIRTUS. Месенджери, email, адміністратори й call center — сервісний міст між інтересом і рішенням.

Протокол комунікації клітинних технологій

Клітинні технології — ключова диференціація VIRTUS, але також зона найбільшого ризику для комунікації. Тому ми сформували окремий протокол.

Головний принцип: починаємо не з технології, а з ситуації, де вона має практичний сенс.

Не говоримо: «клітини лікують усе». Говоримо: «клітинні технології можуть розширювати можливості медицини там, де потрібна робота з відновленням, регенерацією або ресурсом тканин».

Тема має розкриватися через задачі людини:

як якісніше відновитися;

коли технологічне підсилення може бути доречним;

що означає ресурс тканин;

як працює кріобанк;

чому клітинні технології не є універсальним рішенням;

як вони пов’язані зі складними випадками, пластикою, відновленням і довголіттям.

Tone of voice та мовний протокол

VIRTUS працює з темами, де людина рідко приймає рішення швидко: складні діагнози, відновлення, пластика, клітинні технології, longevity, кріобанк.

Тут кожне слово або знімає тривогу, або підсилює її. Тому ми створили tone of voice, який дає команді змогу говорити однаково точно, спокійно й відповідально у всіх каналах.

Голос VIRTUS — точний, людяний, відповідальний. Бренд говорить як досвідчена команда, якій люди довіряють складне. Як система, яка вміє розібратись і пояснити це людині так, щоб вона зрозуміла свою ситуацію і наступний крок.

Окремо ми прописали як краще комунікувати:

з пацієнтами базових запитів;

з людьми зі складними або повторними випадками;

з аудиторією пластики та естетики;

з лікарями, B2B-партнерами та міжнародними пацієнтами;

на теми, що потребують особливої обережності;

про кріобанк

під час пояснення SmartCell і клітинних технологій;

яких слів уникати.

Тактична карта

Фінальним етапом стала тактична карта: що запускати, у якій послідовності та з якою роллю.

Комунікаційна увага на рік була розподілена між чотирма блоками:

Фундамент довіри — сайт, Google Business, профілі лікарів, сторінки напрямів, FAQ, базові пояснення. Конверсійні напрями — пластика, естетика, базові консультації, другі думки, складні запити, відновлення. Ключова диференціація VIRTUS — клітинні технології, SmartCell, кріобанк, регенерація, якість тканин, довголіття. Сервісний продукт — персональний менеджер здоров’я, супровід, follow-up, CRM, адміністратори.

Так стратегія стала не просто документом про бренд, а робочою картою для маркетинг-команди, лікарів, PR, SMM, сайту, партнерств і сервісної команди.

Результат

VIRTUS отримав повну стратегічну систему — від дослідження до тактичної реалізації.

У межах проєкту ми сформували:

Дослідницьу базу. Ринок, тренди, конкуренти, аудиторії, глибинні інтервʼю, кількісна валідація, JTBD-патерни, барʼєри і драйвери довіри. Брендову логіку. Оновлене позиціонування VIRTUS, роль SmartCell, Cellness і клінічних напрямів у спільній системі. Комунікаційну систему. Ролі каналів, tone of voice, мовний протокол, протокол комунікації клітинних технологій, стоп-слова й обережні теми. Операційну карту. Приклади кампаній, тактична карта запусків, KPI та послідовність дій для команди.

Стратегія знизила ризик комунікаційного розмиття VIRTUS.

Бренд отримав не лише позиціонування, а спільну систему прийняття комунікаційних рішень для різних напрямів і каналів. Це зробило VIRTUS зрозумілішим, доказовішим, впізнаванішим і готовим до масштабування.