Замовлення ≠ гроші: як передавати в рекламні кабінети викуп, повернення і маржу

Рекламна кампанія працює, замовлення йдуть, у кабінеті Google Ads чи Meta все виглядає чудово: ROAS 6, вартість замовлення в межах норми. А наприкінці місяця фінансовий звіт показує іншу картину: частину замовлень не викупили, частину повернули, а найбільший обсяг дали товари з мінімальною маржею. Оборот є, прибутку немає.

Креатив і ставки тут ні до чого. Рекламна система бачить лише подію на сайті: додавання в кошик, замовлення, суму чека в момент оформлення. Що було далі — чи підтвердив клієнт замовлення, чи забрав посилку, чи повернув товар за два тижні, скільки залишилося після собівартості й логістики — для неї невидиме. Алгоритм оптимізується під те, що бачить: є оформлені замовлення — приводить оформлені замовлення, а не викуплені й прибуткові.

Ця стаття про шар, котрий починається після того, як пайплайн передачі конверсій уже побудований. І в ньому ухвалюються два незалежні рішення, що постійно змішують в одне:

Яку подію передавати і коли: оформлення чи викуп, одразу чи заднім числом, і що робити, якщо статус змінюється після передачі. Яку цінність цій події приписувати: суму чека, маржу, прогноз із поправкою на невикуп.

Можна зробити перше без другого й навпаки. Але механіка й ризики в них різні, тому далі вони розібрані окремо.

Що варто прочитати перед цим

Щоб не переказувати матеріали, які вже є в Netpeak Journal:

Окремо про згоду: усе, що описано далі, передбачає завантаження хешованих email і телефонів у рекламні системи. Правові підстави, банер згоди на кукі-файли, Consent Mode й політика конфіденційності — обов'язкова передумова, а не деталь. Це розібрано в статті вище, і без цього блоку пайплайн будувати не можна.

Перед стартом: три питання, які закривають половину проєктів

Відповіді на них треба зібрати до того, як ставити задачу розробнику. Будь-яке з цих питань може закрити проєкт.

Чи справді ваші сегменти поводяться по-різному після оформлення?

Уся конструкція має сенс тільки там, де в кабінеті сегменти виглядають однаково, а в касі поводяться по-різному. Накладений платіж проти передоплати, повернення у fashion, різна маржинальність асортименту, підтвердження кол-центром — це саме такі випадки. Якщо у вас передоплата, викуп 97% і рівна маржа по всьому каталогу, то передавати нема чого — різниці для алгоритму не виникне.

За скільки днів у вас фіналізується статус?

Від відповіді залежить уся архітектура. Помилка тут дорога: переробляти доведеться пайплайн цілком.

У якої частки замовлень у CRM збережений валідний GCLID або fbclid/fbc?

Порахуйте це до початку робіт. Якщо клік-айді є у 60% замовлень — стеля ефекту 60%, і жодні налаштування в кабінеті цього не піднімуть. Якщо менше половини, то спершу лагодьте збереження клік-айді на сайті, а пайплайн відкладіть. Це найдешевша перевірка з усіх і найчастіше пропущена.

Яку подію передавати

Три різні вікна: імпорт, звітність, автобідинг

Їх плутають, і через це пайплайн, який технічно працює, не впливає на ставки.

Вікно Скільки На що впливає Offline Conversion Import До 90 днів від кліка, але не довше за вікно конверсії вашої конверсійної дії (дефолт — 30 днів); 63 дні для завантажень із PII Чи імпортується рядок узагалі Conversion Adjustments 54 дні від первинної конверсії (55 — виняток лише для Hotel Ads); не раніше ніж через 24 години після неї Чи потрапить коригування у звітність Вплив коригування на автобідинг 7 днів від первинної конверсії Чи перенавчиться стратегія

Третій рядок — головне обмеження всієї конструкції.

Довідка Google каже: коригування, зроблене пізніше ніж через 7 днів після первинної конверсії, автобідинг ігнорує. У звіт воно потрапить, у навчання — ні.

Повернення на 30-й день ви в кабінет підтягнете, звіт стане правдивішим, але алгоритм на цьому вже не вчиться. Реально керувати ставками через коригування можна тільки там, де фінальний статус з'являється за тиждень: підтвердження кол-центром, відмова, невикуп у межах кількох днів.

Довгі повернення, розстрочка і тримісячні цикли через цей механізм не вирішуються взагалі. Там працюють тільки два підходи: передавати одразу прогнозовану цінність із поправкою на очікуваний відсоток повернень або сегментувати конверсійні дії за категоріями з різним викупом.

Одне застереження про терміни. З 15 червня 2026 імпорт офлайн-конверсій і завантаження Enhanced Conversions for Leads мігрують у Data Manager API і блокуються в Google Ads API. Інтеграції з токенів розробника, з яких такі запити вже йшли до червня 2026, зберігають доступ до старого способу — усе нове треба будувати одразу на Data Manager API.

Дві архітектури, і вибір робиться на старті

Переробляти цей вибір потім дорого.

Варіант А. Передавати тільки фінальну подію. Первинна конверсія в момент оформлення в кабінет не йде взагалі. Через Offline Conversion Import відвантажується одна подія — «підтверджено» або «викуплено» — одразу з реальною цінністю. Вікно тут — 90 днів від кліка, але тільки якщо у конверсійної дії виставлене саме таке вікно конверсії, а не дефолтні 30. Тоді запізнілі коригування справді не проблема.

Варіант Б. Передавати одразу і коригувати заднім числом. Замовлення летить у кабінет у момент оформлення, а далі RETRACT/RESTATE прибирають невикуп і повернення. Обсяг конверсій зберігається, стратегія має на чому вчитися з першого дня, але тільки якщо фінальний статус встигає в семиденне вікно.

Варіант А Варіант Б Коли статус фіналізується Довше тижня За 1–7 днів Типовий кейс Накладений платіж, довга доставка, повернення на 14-й день Передоплата, підтвердження кол-центром, швидка відмова Обсяг конверсій Менший, із затримкою Повний, з першого дня Ризик Не набрати обсяг на смартстратегії Коригування прийде після 7 днів і не вплине на ставки Вікно 90 днів від кліка 7 днів на вплив, 54 на звітність

Якщо викуп скасовується на 10–14-й день (а для накладеного платежу це норма: доставка плюс зберігання на пошті), варіант Б просто не працює. Коригування прийде у звітність, але не в навчання, і ви отримаєте правильний звіт при незмінно неправильних ставках.

У варіанта А своя ціна: конверсій менше і приходять вони із затримкою. Для магазину, який ледве набирає обсяг на смартстратегії, це може виявитися критичним. Кейс із цієї статті — це варіант А в чистому вигляді: команда передавала тільки підтверджені замовлення, обсяг конверсій упав приблизно вдвічі, і кампанія з чистішим сигналом однаково виграла. Але це один проєкт із достатнім обсягом, переносити висновок на всіх не варто.

Проміжний варіант для середніх обсягів: первинна конверсія — як вторинна конверсійна дія (для звітності й ремаркетингу), фінальна — як основна, під яку оптимізується стратегія. Так ви не втрачаєте видимість воронки й водночас не годуєте алгоритм сирими замовленнями. Механіка перемикання secondary → primary розібрана в статті від Олександра Конівненка (Head of Digital Data Department).

RETRACT і RESTATE: що можна зробити тільки раз

Conversion Adjustments — штатний механізм Google Ads для зміни вже завантаженої конверсії. Саме через нього в кабінет надходить інформація про повернення товару, скасоване замовлення чи невикуплену посилку.

Що можна передати:

RETRACT — скасування конверсії за невикупленою посилкою;

RESTATE — зменшення цінності при частковому поверненні або перерахунок на фактичну маржу;

фільтрація тестових, дублікатних і фейкових замовлень ще до передачі;

підтвердження замовлення кол-центром як окрема, «справжня» конверсія.

Три речі, які варто закласти в архітектуру одразу:

Order ID обов'язковий. Щоб пізніше скасувати або переоцінити конверсію, потрібен order ID, переданий ще під час первинного завантаження. Google рекомендує ідентифікувати конверсію для коригування саме через нього, а не через пару GCLID + дата/час. Якщо його не закладено з початку, коригувати нічим і переробляти доведеться весь пайплайн. RETRACT практично незворотний. Після скасування конверсії (або рестейту в нуль) коригувати її вже не можна: усі наступні спроби Google ігнорує мовчки, без помилки, тобто ваш лог покаже успішне завантаження, а в кабінеті не зміниться нічого. Формально в довідці є обхідний шлях: перезалити ті самі конверсії зі зсунутим на кілька секунд timestamp, щоб система прийняла їх як нові. Але це аварійна процедура, а не робоча логіка. Правило залишається простим: якщо статус ще може змінитись — RESTATE; RETRACT тільки для фінальних станів. Один статус — одне коригування. У пайплайні має бути явна мапа «статус у CRM → тип коригування», де фінальними позначені лише ті статуси, з яких замовлення вже не може повернутися.

Мапа статусів: як це виглядає на практиці

Приблизний каркас для ecommerce із накладеним платежем. Конкретні назви у вас будуть свої — важлива сама структура й колонка «Це фінальний статус».

Статус у CRM Дія Це фінальний статус? Коментар Нове Нічого Ні Ще не підтверджене людиною Не дозвонилися Нічого Ні Класична пастка: виглядає як відмова, але клієнт передзвонює Підтверджено кол-центром Передати конверсію (варіант А) Ні Для багатьох проєктів — найкраща подія для оптимізації Відмова клієнта RETRACT Так Дублікат / тест / фейк Не передавати взагалі Так Фільтр до передачі, не коригування Відправлено Нічого Ні Викуплено Передати або RESTATE до фактичної суми Так Часткове повернення RESTATE на різницю Ні Може статися ще одне повернення Повне повернення RESTATE до 0 Так Після цього коригувати вже нічим Не викуплено (повернення на склад) RETRACT Так

Два рядки тут найважливіші. «Не дозвонилися» — не фінальний статус, і RETRACT на нього ставити не можна: замовлення ще живе. «Часткове повернення» — теж не фінальний, бо клієнт може повернути решту, і якщо ви вже зробили RESTATE в нуль, другого коригування не буде.

Meta: коригувань немає. Три обхідні шляхи

Для COD-магазину це половина задачі. Прямої аналогії до Conversion Adjustments у Meta немає: в API немає операції, яка скасовує або переоцінює вже відправлену подію Purchase.

Асиметрія між платформами: у Google на імпорт є до 90 днів від кліка, а в Meta обмежень насправді три, і плутати їх не можна.

Дедлайн відправки події. CAPI приймає event_time не старший за 7 днів. Якщо в батчі є хоч одна подія давніша, Meta повертає помилку на весь запит і не обробляє жодної. Виняток — action_source = physical_store, там 62 дні.

Вікно атрибуції ad set. 7 днів кліку — дефолт і водночас максимум; налаштувати можна коротше (1 день кліку, 1 день кліку + 1 день перегляду). У звітності Ads Insights 28-денні вікна ще доступні, але на оптимізацію вони не впливають.

Вікно, у якому подія ще здатна змінити навчання, а не просто зарахуватися у звіт.

Практичний наслідок: якщо викуп стається на 12-й день, відправити подію заднім числом ви вже не можете — запит не пройде. Відправити її можна тільки з поточним event_time, і тоді вона випадає з семиденного вікна кліку. Для накладеного платежу в Meta вибір через це фактично звужений до третього варіанта.

Притримати Purchase до фіналу. Подія відправляється не в момент оформлення, а коли замовлення викуплене — з фактичною цінністю. Найчистіший сигнал, але працює тільки, якщо викуп укладається в обидва семиденні ліміти — і дедлайн відправки, і вікно атрибуції. Плюс в Events Manager ви побачите розрив між браузерними й серверними подіями, який доведеться пояснювати кожному, хто зайде в кабінет. Дві події замість однієї. Браузерний Purchase залишається як є (звітність і ремаркетинг), а поверх нього сервером шлеться окрема кастомна подія на кшталт PurchaseConfirmed і оптимізація перемикається на неї. Компроміс: кастомна подія набирає обсяг повільніше за стандартну, тож на малих обсягах стратегії буде важче вийти з фази навчання. Обидва семиденні обмеження тут ті самі. Прогнозована цінність одразу. Purchase відправляється в момент замовлення, але з цінністю, зменшеною на очікуваний відсоток невикупу — бажано окремим коефіцієнтом на сегмент: передоплата / накладений платіж / категорія товару. Найпростіший в реалізації єдиний варіант, що не ламає обсяг подій, і єдиний, який не впирається у вікно атрибуції. Мінус — точність: ви оптимізуєтеся під прогноз, а не під факт, і прогноз треба перераховувати щомісяця, інакше він поступово розходиться з реальністю.

Для більшості магазинів із накладеним платежем розумний старт — третій варіант із сегментними коефіцієнтами. Перехід на другий, коли обсягу конверсій вистачає з запасом. Перший має сенс там, де середній чек високий, обсяг замовлень і так невеликий, а викуп швидкий.

Що ламається, коли Purchase іде з бекенду

Коли подія перестає бути браузерною і починає йти з CRM, з'являються три специфічні для цієї схеми несправності:

fbc і fbp зникають. Це сильні сигнали для зіставлення, і вони найчастіше губляться, бо їх не зберігають у CRM разом із замовленням. Браузерна подія бере їх із кукі автоматично; серверна — тільки якщо ви їх туди поклали. Перевірте це разом із пунктом три з чекліста на початку. Нормалізація перед хешуванням. Телефон у форматі E.164 без пробілів і дужок, email у нижньому регістрі з обрізаними пробілами. Хеш від +38 (050) 123-45-67 і від 380501234567 — це два різні хеші, і збігу не буде. У браузері нормалізацію робить піксель, у вашому пайплайні — ви. event_id. Якщо ви шлете і браузерний, і серверний Purchase (варіант 2 вище — це якраз він), дедуплікація тримається на event_id. Без нього алгоритм вчиться на подвоєних цифрах.

Загальна якість зіставлення подій — це Event Match Quality, і за нею варто дивитись окремо по кожній події. EMQ треба довести до норми до того, як будувати логіку викупу поверх. Порога Meta не публікує, але якщо показник нижче 6 варто дивитись, які поля ви передаєте і чи правильно їх нормалізуєте.

Яку цінність передавати

Маржа замість обороту

Замість суми чека можна віддавати маржу і працювати за POAS (Profit on Ad Spend) замість голого ROAS. Алгоритм перестає гнати дешеві продажі збиткових позицій заради красивої цифри в кабінеті.

Простий приклад. Кампанія А і кампанія Б дали по 100 замовлень на 200 000 грн кожна. У кабінеті вони ідентичні, ROAS однаковий. Але кампанія А продавала товар із маржею 35% і викупом 90%, а кампанія Б — акційну позицію з маржею 8% і викупом 55%. Реальний внесок у прибуток відрізняється в рази, а система про це не знає й далі однаково вкладається в обидві.

Умова та сама, що й у першому питанні чекліста: маржа як value має сенс тільки якщо вона суттєво різна між товарами. Якщо в каталозі скрізь 30%, ви просто помножите всі конверсії на 0,3 і не дасте алгоритму жодної нової інформації.

Звідки взяти собівартість

Усе вище виходить із того, що COGS по SKU у вас є. Зазвичай його немає, принаймні не в CRM. Він лежить в ERP, в 1С або у фінансиста в Excel, оновлюється раз на квартал і не має ключа для стикування з товарним фідом.

Що треба вирішити до впровадження:

де джерело правди за собівартістю і як часто воно оновлюється; якщо раз на місяць — ваша маржа буде місячної давнини, і це нормально, але про це треба знати;

як стикувати — за SKU, артикулом чи категорією, бо якщо точного ключа немає, категорійна маржа часто дає 80% ефекту при 20% роботи;

що включати, крім COGS — доставку, еквайринг, пакування; простий варіант «чек мінус собівартість» уже працює, повний P&L по замовленню — окремий проєкт;

як рахувати часткове повернення — маржа тут змінюється нелінійно, бо витрати на логістику й еквайринг ви несете з повної суми, а виторг отримуєте з решти.

Якщо джерела собівартості немає взагалі, не блокуйте на цьому весь проєкт. Почніть із передачі фінального статусу з сумою чека, а маржу додайте другим кроком.

Нові й повторні покупці

Якщо клієнт уже купував у вас, його наступна покупка коштує вам нуль рекламного бюджету, але алгоритм зараховує її як заслугу кампанії. Передаючи підвищену цінність саме за нових клієнтів (або виключаючи повторні покупки з оптимізації), ви змушуєте систему працювати на розширення бази.

Перед тим, як робити це руками через value, у Google Ads для цього є нативний механізм — New Customer Acquisition goal, де можна задати підвищену цінність новому клієнту або взагалі показувати рекламу тільки новим. Якщо задача зводиться саме до цього, почніть із нього — це налаштування в кабінеті, а не рядки в пайплайні.

Кастомна логіка потрібна тоді, коли ваше визначення «нового» складніше за те, що бачить Google (наприклад, ви рахуєте по клієнту в CRM, а не по конверсії на сайті).

Що робити на будь-якому переході

Цей блок стосується всіх трьох сценаріїв переходу: на маржу, на прогнозовану цінність зі знижкою на невикуп, з варіанта Б на варіант А. У кожному з них ви міняєте одиниці, у яких вимірюється конверсія, а отже, всі цілі в кабінеті перестають означати те, що означали.

Найяскравіше це видно на маржі. ROAS 6 на обороті і ROAS 6 на маржі — різні цілі. Якщо середня маржа — 30%, стара ціль у нових одиницях перетворюється приблизно на 1,8. Залишите tROAS 6 і стратегія почне різко різати обсяг, бо ціль стала фізично недосяжною. Те саме, у менших масштабах, станеться при переході на прогнозовану цінність: якщо ви знижуєте value на 30% очікуваного невикупу, ціль треба знизити пропорційно. Тому:

Порахуйте коефіцієнт заздалегідь — середнє відношення нової цінності до старої за останні 30–60 днів. Це ваш множник для перерахунку всіх цілей. Зафіксуйте дату переходу й позначте її в усіх звітах. Періоди «до» і «після» напряму не порівнюються — цифри зміняться без жодних змін у реальній ефективності. Закладіть 2–4 тижні перенавчання. Показники будуть нестабільними. Це не привід крутити ставки вручну. Не міняйте нічого іншого в цей момент: ні бюджетів, ні структури кампаній. Інакше ви не зрозумієте, що саме дало ефект.

Як зрозуміти, що це справді працює

Ризик не в тому, що пайплайн не запуститься, а в тому, що конверсії йдуть, а рекламна система їх не зіставляє з кліками або ігнорує коригування. Match rate 20% означає, що ви заплатили за інфраструктуру, а алгоритм отримав ті самі дані, що й раніше.

Meta, Events Manager:

EMQ за кожною подією окремо. Purchase з EMQ 8 і AddToCart з EMQ 3 у зведеній цифрі виглядають прийнятно, а насправді половина воронки не зіставляється. Нижче 6 — привід дивитись, які поля ви передаєте і чи правильно їх нормалізуєте. Рівень дедуплікації браузерних і серверних подій. Офіційного порога Meta не називає; на практиці все, що помітно нижче 90%, означає подвійний облік частини покупок. Окремо врахуйте документоване обмеження: дедуплікація спрацьовує, тільки якщо друга подія прийшла протягом 48 годин після першої.

Google Ads, діагностика конверсійних дій:

Частка конверсій, зіставлених із кліками, і кількість завантажених рядків проти прийнятих. Окремо — розрив між завантаженими і прийнятими коригуваннями. Ця метрика показує, чи взагалі працює ваша логіка викупу. Найчастіші причини відпадання: протермінований GCLID, спроба скоригувати вже скасовану конверсію, неправильний формат хешу. Медіанна затримка між первинною конверсією і коригуванням. Якщо вона більша за 7 днів — ваша конструкція працює на звітність, а не на ставки, і час переглянути вибір архітектури.

Ці цифри варто зафіксувати до впровадження і дивитися на них щотижня перші два місяці.

Скільки це коштує

Сам API у Google і Meta безкоштовний — платите ви за інфраструктуру передачі: server-side GTM на власному хостингу, готовий конектор із помісячною оплатою або кастомний сервіс у хмарі. Порядок величин сильно залежить від трафіку: для невеликого магазину це десятки доларів на місяць, для проєкту з мільйонами подій хостинг контейнера вже вимірюється сотнями.

Але основна стаття витрат — не хостинг. Це разова робота над двома речами: мапою статусів і логікою розрахунку цінності. Обидві потребують не розробника, а домовленості між маркетингом, фінансами й операційкою про те, що вважати викупом і що включати в маржу. Саме тут проєкти й буксують.

Про окупність: миттєвої віддачі не буде. Перші 2–4 тижні після переходу цифри в кабінеті будуть нестабільними й непорівнюваними з попереднім періодом. Оцінювати ефект має сенс не раніше ніж через місяць–півтора й оцінювати на своєму боці, у P&L, а не в кабінеті.

Окремо варто сказати про бенчмарки. Публічні цифри платформ:

13% нижчої вартості результату для зв'язки Pixel + CAPI проти самого пікселя за A/B тестами Meta;

17,8% для рекламодавців із CAPI для вебподій проти тих, у кого його немає (довідка Meta) — стосуються повноти передачі подій, а не передачі фінального статусу чи маржі.

Це різні речі і посилатися на них як на очікуваний ефект від цього проєкту некоректно. Публічних бенчмарків саме по цьому шару немає, тому єдиний спосіб виміряти ефект — тест на своїх кампаніях і подальше порівняння в P&L.

Підсумок

Передача фінального статусу — це перехід від «оптимізуємо під замовлення» до «оптимізуємо під прибуток». Ви перестаєте платити алгоритму за кількість оформлених кошиків і починаєте платити за гроші, які дійшли до каси.

Але головне рішення ухвалюється до будь-якої технічної роботи і зводиться до двох питань із початку статті:

Чи справді ваші сегменти поводяться по-різному після оформлення замовлення? Це відповідь на «чи варто взагалі». Як швидко у вас з'являється фінальний статус? Це відповідь на «як саме» — варіант А чи Б, коригування чи прогнозована цінність, і чи встигнете ви в 7-денне вікно автобідингу.

Помилка в другому питанні найдорожча: пайплайн працюватиме, у звітах все зійдеться, а ставки не зміняться. Алгоритм відпрацює реальну цінність краще за ручні ставки. Але тільки якщо побачить її вчасно.